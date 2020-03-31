- Заразилося 157+2
- Померло 3
- Видужала 87+4
- Хворіють зараз 67
- Летальність 1.91%близько 19 чол. на 1000 хворих
В Магаданське области, включаючи Магадан, знаходиться 0.07%, 157 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 87 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 67 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Магадаї i Магаданське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Магаданське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Магаданське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Магаданська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|157+2+1%
|3
|87+4+5%
|▼67-2
|11 тра 2020
|155
|3
|83+10+14%
|▼69-10
|10 тра 2020
|155+1+1%
|3+1+50%
|73+5+7%
|▼79-5
|9 тра 2020
|154+8+5%
|2
|68+1+1%
|▲84+7
|8 тра 2020
|146+8+6%
|2
|67+10+18%
|▼77-2
|7 тра 2020
|138+2+1%
|2
|57+1+2%
|▲79+1
|6 тра 2020
|136+5+4%
|2
|56
|▲78+5
|5 тра 2020
|131+15+13%
|2
|56+21+60%
|▼73-6
|4 тра 2020
|116
|2
|35+1+3%
|▼79-1
|3 тра 2020
|116+2+2%
|2
|34
|▲80+2
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