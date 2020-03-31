Заразилося 157 +2

Померло 3

Видужала 87 +4

Хворіють зараз 67

Летальність 1.91% близько 19 чол. на 1000 хворих

В Магаданське области, включаючи Магадан, знаходиться 0.07%, 157 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 87 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 67 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Магадаї i Магаданське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Магаданське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.1 рази в Магаданське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 19 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Магаданське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Магаданське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Магаданська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 157 +2+1% 3 87 +4+5% ▼ 67-2 11 тра 2020 155 3 83 +10+14% ▼ 69-10 10 тра 2020 155 +1+1% 3 +1+50% 73 +5+7% ▼ 79-5 9 тра 2020 154 +8+5% 2 68 +1+1% ▲ 84+7 8 тра 2020 146 +8+6% 2 67 +10+18% ▼ 77-2 7 тра 2020 138 +2+1% 2 57 +1+2% ▲ 79+1 6 тра 2020 136 +5+4% 2 56 ▲ 78+5 5 тра 2020 131 +15+13% 2 56 +21+60% ▼ 73-6 4 тра 2020 116 2 35 +1+3% ▼ 79-1 3 тра 2020 116 +2+2% 2 34 ▲ 80+2 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Магаданське области по днях