  1. Коронавірус 🦠 в Магадаї i Магаданське области

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Хворі коронавірусів в Магаданське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 157+2
  • Померло 3
  • Видужала 87+4
  • Хворіють зараз 67
  • Летальність 1.91%близько 19 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Магаданське области, включаючи Магадан, знаходиться 0.07%, 157 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 87 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 67 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Магадаї i Магаданське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Магаданське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.1 разив Магаданське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
19 чоловікв середньому помирає в Магаданське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Магаданське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Магаданська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020157+2+1%387+4+5%67-2
11 тра 2020155383+10+14%69-10
10 тра 2020155+1+1%3+1+50%73+5+7%79-5
9 тра 2020154+8+5%268+1+1%84+7
8 тра 2020146+8+6%267+10+18%77-2
7 тра 2020138+2+1%257+1+2%79+1
6 тра 2020136+5+4%25678+5
5 тра 2020131+15+13%256+21+60%73-6
4 тра 2020116235+1+3%79-1
3 тра 2020116+2+2%23480+2
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Магаданське области по днях

Магаданская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Магаданська область: останні новини

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
lenta.ru
31.03.2020 12:06
В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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