Заразилося 1225 +35

Померло 8

Видужала 237

Хворіють зараз 980 +35

Летальність 0.65% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Мордовії, включаючи Саранск, знаходиться 0.53%, 1225 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 237 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 980 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Саранске i Мордовії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Мордовії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.4 рази в Мордовії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Мордовії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Саранске i Мордовії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Мордовія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1225 +35+3% 8 237 ▲ 980+35 11 тра 2020 1190 +42+4% 8 237 +21+10% ▲ 945+21 10 тра 2020 1148 +46+4% 8 216 +19+10% ▲ 924+27 9 тра 2020 1102 +47+4% 8 197 +37+23% ▲ 897+10 8 тра 2020 1055 +37+4% 8 +2+33% 160 +15+10% ▲ 887+20 7 тра 2020 1018 +41+4% 6 +1+20% 145 +5+4% ▲ 867+35 6 тра 2020 977 +54+6% 5 140 +19+16% ▲ 832+35 5 тра 2020 923 +56+6% 5 +1+25% 121 +23+23% ▲ 797+32 4 тра 2020 867 +59+7% 4 +1+33% 98 +1+1% ▲ 765+57 3 тра 2020 808 +43+6% 3 97 +3+3% ▲ 708+40 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Мордовії по днях