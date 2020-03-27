Хворі коронавірусів в Мордовії на сьогодні, останні новини і статистика
Заразилося 1225+35
Померло 8
Видужала 237
Хворіють зараз 980+35
Летальність 0.65%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35
В Мордовії, включаючи Саранск, знаходиться 0.53%, 1225 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 237 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 980 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Саранске i Мордовії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Мордовії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
7 чоловікв середньому помирає в Мордовії на 1000 заражених. У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Саранске i Мордовії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Мордовія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
Дата
Заразилося
Померло
Видужала
Хворіють зараз
12 тра 2020
1225+35+3%
8
237
▲980+35
11 тра 2020
1190+42+4%
8
237+21+10%
▲945+21
10 тра 2020
1148+46+4%
8
216+19+10%
▲924+27
9 тра 2020
1102+47+4%
8
197+37+23%
▲897+10
8 тра 2020
1055+37+4%
8+2+33%
160+15+10%
▲887+20
7 тра 2020
1018+41+4%
6+1+20%
145+5+4%
▲867+35
6 тра 2020
977+54+6%
5
140+19+16%
▲832+35
5 тра 2020
923+56+6%
5+1+25%
121+23+23%
▲797+32
4 тра 2020
867+59+7%
4+1+33%
98+1+1%
▲765+57
3 тра 2020
808+43+6%
3
97+3+3%
▲708+40
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Мордовії по днях
Мордовия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020
Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік
11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%
После поминок в селе Низовке Ардатовского района Мордовии коронавирусом заразились около 50 человек. Они стали первоисточником большинства новых случаев заражения в Мордовии за последние сутки — из 39 новых заразившихся в Ардатовском районе проживает 24 человека, сообщили в оперштабе.
В одном из сел Ардатовского района Мордовии более 10 человек заразились коронавирусом на поминках. В региональном оперштабе уточнили, что вероятным источником инфекции был один из участников поминок, который вернулся из Москвы и не знал о своем заражении. Всего на 21 апреля в регионе зафиксировали 34 новых случая.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения. Большая часть пришлась на Москву (3570 случаев), еще 709 — на Подмосковье. В Нижегородской области зарегистрированы 129 случаев, в Санкт-Петербурге — 114, в Архангельской области — 68, в Мордовии — 60.
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. Самое большое число случаев выявили в Москве (1959), Московской области (472) и Петербурге (424). Далее идет Мордовия (65), Дагестан (59) и Нижегородская область (54).
В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. За весь период распространения коронавируса в России полностью вылечились 45 человек, три человека умерли.
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