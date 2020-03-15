Заразилося 22 700 +1063

Померло 219 +10

Видужала 1582 +193

Хворіють зараз 20 899 +860

Летальність 0.96% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Московське области знаходиться 9.77%, 22 700 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 219 померло, 1582 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 20 899 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Московське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Московське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.07 рази в Московське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Московське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Московське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Московська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 22 700 +1063+5% 219 +10+5% 1582 +193+14% ▲ 20 899+860 11 тра 2020 21 637 +1079+5% 209 +14+7% 1389 +153+12% ▲ 20 039+912 10 тра 2020 20 558 +1133+6% 195 +9+5% 1236 +206+20% ▲ 19 127+918 9 тра 2020 19 425 +1075+6% 186 +11+6% 1030 +217+27% ▲ 18 209+847 8 тра 2020 18 350 +918+5% 175 +19+12% 813 +44+6% ▲ 17 362+855 7 тра 2020 17 432 +842+5% 156 +15+11% 769 +158+26% ▲ 16 507+669 6 тра 2020 16 590 +829+5% 141 +14+11% 611 +35+6% ▲ 15 838+780 5 тра 2020 15 761 +822+6% 127 +16+14% 576 +50+10% ▲ 15 058+756 4 тра 2020 14 939 +803+6% 111 526 +19+4% ▲ 14 302+784 3 тра 2020 14 136 +822+6% 111 +2+2% 507 +4+1% ▲ 13 518+816 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Московське области по днях