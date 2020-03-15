- Заразилося 22 700+1063
- Померло 219+10
- Видужала 1582+193
- Хворіють зараз 20 899+860
- Летальність 0.96%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Московське области знаходиться 9.77%, 22 700 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 219 померло, 1582 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 20 899 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Московське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Московське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Московське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Московська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|22 700+1063+5%
|219+10+5%
|1582+193+14%
|▲20 899+860
|11 тра 2020
|21 637+1079+5%
|209+14+7%
|1389+153+12%
|▲20 039+912
|10 тра 2020
|20 558+1133+6%
|195+9+5%
|1236+206+20%
|▲19 127+918
|9 тра 2020
|19 425+1075+6%
|186+11+6%
|1030+217+27%
|▲18 209+847
|8 тра 2020
|18 350+918+5%
|175+19+12%
|813+44+6%
|▲17 362+855
|7 тра 2020
|17 432+842+5%
|156+15+11%
|769+158+26%
|▲16 507+669
|6 тра 2020
|16 590+829+5%
|141+14+11%
|611+35+6%
|▲15 838+780
|5 тра 2020
|15 761+822+6%
|127+16+14%
|576+50+10%
|▲15 058+756
|4 тра 2020
|14 939+803+6%
|111
|526+19+4%
|▲14 302+784
|3 тра 2020
|14 136+822+6%
|111+2+2%
|507+4+1%
|▲13 518+816
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