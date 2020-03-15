  1. Коронавірус 🦠 в Московське области

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Хворі коронавірусів в Московське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 22 700+1063
  • Померло 219+10
  • Видужала 1582+193
  • Хворіють зараз 20 899+860
  • Летальність 0.96%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Московське области знаходиться 9.77%, 22 700 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 219 померло, 1582 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 20 899 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Московське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Московське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.07 разив Московське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Московське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Московське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Московська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 202022 700+1063+5%219+10+5%1582+193+14%20 899+860
11 тра 202021 637+1079+5%209+14+7%1389+153+12%20 039+912
10 тра 202020 558+1133+6%195+9+5%1236+206+20%19 127+918
9 тра 202019 425+1075+6%186+11+6%1030+217+27%18 209+847
8 тра 202018 350+918+5%175+19+12%813+44+6%17 362+855
7 тра 202017 432+842+5%156+15+11%769+158+26%16 507+669
6 тра 202016 590+829+5%141+14+11%611+35+6%15 838+780
5 тра 202015 761+822+6%127+16+14%576+50+10%15 058+756
4 тра 202014 939+803+6%111526+19+4%14 302+784
3 тра 202014 136+822+6%111+2+2%507+4+1%13 518+816
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Московське области по днях

Московская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Московська область: останні новини

«Остров Мечты» подарит билеты в парк всем столичным и подмосковным врачам
«Остров Мечты» подарит билеты в парк всем столичным и подмосковным врачам
lenta.ru
12.05.2020 09:00
Парк развлечений «Остров Мечты» поблагодарит борющихся с коронавирусом медицинских работников Москвы и Московской области и передаст в лечебные учреждения промокоды на бесплатные билеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе парка, отметив, что таким образом хотели бы выразить благодарность/
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим
lenta.ru
11.05.2020 22:13
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим до 18 мая после того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор объяснил свое решение рекомендациями Минздрава.
Московскую пенсионерку бросили у подъезда после излечения от коронавируса
Московскую пенсионерку бросили у подъезда после излечения от коронавируса
lenta.ru
10.05.2020 20:51
Пенсионерку бросили у подъезда дома в Москве после выписки из больницы в связи с излечением от коронавируса. По словам жительницы Москвы по имени София, пожилая женщина несколько часов сидела на лавке и не могла попасть в квартиру, так как у нее не было ключей и телефона для связи с родственниками.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
lenta.ru
09.05.2020 10:48
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. За день заражения произошли в 84 регионах. Наименьшее их количество обнаружено в Севастополе и на Чукотке. Еще три пришлось на Карелию, четыре — на Туву, пять — на Еврейскую автономную область.
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
lenta.ru
09.05.2020 04:03
Директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом. «На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — сообщила Федермессер
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
08.05.2020 10:35
За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
lenta.ru
08.05.2020 10:30
За сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах, большинство из них в Москве и Московской области. Всего в России насчитывается 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
lenta.ru
07.05.2020 14:53
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьева. «Мы буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя и реанимацию, и ИВЛ, и санузлы», — сказал он.
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 10:50
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Следом идут Дагестан и Татарстан. В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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