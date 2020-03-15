  1. Коронавірус 🦠 в Москве

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Хворі коронавірусів в Москве на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 121 301+5392
  • Померло 1179+55
  • Видужала 19 642+1820
  • Хворіють зараз 100 480+3517
  • Летальність 0.97%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Москве знаходиться 52.23%, 121 301 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1179 померло, 19 642 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 100 480 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Москве

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Москве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 разив Москве ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Москве на 1000 заражених.
У решті регіонів, 8 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Москве від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Москва по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020121 301+5392+5%1179+55+5%19 642+1820+10%100 480+3517
11 тра 2020115 909+6169+6%1124+56+5%17 822+4032+29%96 963+2081
10 тра 2020109 740+5551+5%1068+58+6%13 790+1011+8%94 882+4482
9 тра 2020104 189+5667+6%1010+54+6%12 779+2520+25%90 400+3093
8 тра 202098 522+5846+6%956+51+6%10 259+1032+11%87 307+4763
7 тра 202092 676+6703+8%905+39+5%9227+769+9%82 544+5895
6 тра 202085 973+5858+7%866+50+6%8458+588+7%76 649+5220
5 тра 202080 115+5714+8%816+52+7%7870+297+4%71 429+5365
4 тра 202074 401+5795+8%764+35+5%7573+544+8%66 064+5216
3 тра 202068 606+5948+9%729+34+5%7029+655+10%60 848+5259
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Москве по днях

Москва і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Москва: останні новини

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Более 46 тысяч нарушений карантинного режима совершили зараженные коронавирусом москвичи с начала действия ограничительных мер. За последние сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом, из них почти половина приходится на Москву — 5392. Общее число зараженных превысило 232 тысячи.
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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
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В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 10:35
В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. Больше всего новых инфицированных выявили в Москве.
Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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12.05.2020 09:49
Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве
Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве
lenta.ru
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За прошедшие сутки число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 1820 человек. Такое число назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Таким образом, в столице общее число выздоровевших от инфекции достигло 19 642, уточнила Ракова.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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