- Заразилося 121 301+5392
- Померло 1179+55
- Видужала 19 642+1820
- Хворіють зараз 100 480+3517
- Летальність 0.97%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Москве знаходиться 52.23%, 121 301 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1179 померло, 19 642 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 100 480 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Москве
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Москве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 8 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Москве від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Москва по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|121 301+5392+5%
|1179+55+5%
|19 642+1820+10%
|▲100 480+3517
|11 тра 2020
|115 909+6169+6%
|1124+56+5%
|17 822+4032+29%
|▲96 963+2081
|10 тра 2020
|109 740+5551+5%
|1068+58+6%
|13 790+1011+8%
|▲94 882+4482
|9 тра 2020
|104 189+5667+6%
|1010+54+6%
|12 779+2520+25%
|▲90 400+3093
|8 тра 2020
|98 522+5846+6%
|956+51+6%
|10 259+1032+11%
|▲87 307+4763
|7 тра 2020
|92 676+6703+8%
|905+39+5%
|9227+769+9%
|▲82 544+5895
|6 тра 2020
|85 973+5858+7%
|866+50+6%
|8458+588+7%
|▲76 649+5220
|5 тра 2020
|80 115+5714+8%
|816+52+7%
|7870+297+4%
|▲71 429+5365
|4 тра 2020
|74 401+5795+8%
|764+35+5%
|7573+544+8%
|▲66 064+5216
|3 тра 2020
|68 606+5948+9%
|729+34+5%
|7029+655+10%
|▲60 848+5259
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