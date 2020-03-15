Заразилося 121 301 +5392

Померло 1179 +55

Видужала 19 642 +1820

Хворіють зараз 100 480 +3517

Летальність 0.97% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Москве знаходиться 52.23%, 121 301 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1179 померло, 19 642 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 100 480 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Москве Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Москве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 рази в Москве ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 8 чоловік в середньому помирає в Москве

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Москве від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Москва по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 121 301 +5392+5% 1179 +55+5% 19 642 +1820+10% ▲ 100 480+3517 11 тра 2020 115 909 +6169+6% 1124 +56+5% 17 822 +4032+29% ▲ 96 963+2081 10 тра 2020 109 740 +5551+5% 1068 +58+6% 13 790 +1011+8% ▲ 94 882+4482 9 тра 2020 104 189 +5667+6% 1010 +54+6% 12 779 +2520+25% ▲ 90 400+3093 8 тра 2020 98 522 +5846+6% 956 +51+6% 10 259 +1032+11% ▲ 87 307+4763 7 тра 2020 92 676 +6703+8% 905 +39+5% 9227 +769+9% ▲ 82 544+5895 6 тра 2020 85 973 +5858+7% 866 +50+6% 8458 +588+7% ▲ 76 649+5220 5 тра 2020 80 115 +5714+8% 816 +52+7% 7870 +297+4% ▲ 71 429+5365 4 тра 2020 74 401 +5795+8% 764 +35+5% 7573 +544+8% ▲ 66 064+5216 3 тра 2020 68 606 +5948+9% 729 +34+5% 7029 +655+10% ▲ 60 848+5259 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Москве по днях