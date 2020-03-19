- Заразилося 2428+12
- Померло 5
- Видужала 312+21
- Хворіють зараз 2111
- Летальність 0.21%близько 2 чол. на 1000 хворих
В Мурманське области, включаючи Мурманськ, знаходиться 1.05%, 2428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 312 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 2111 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Мурманське i Мурманське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Мурманське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Мурманське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Мурманська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|2428+12+0.5%
|5
|312+21+7%
|▼2111-9
|11 тра 2020
|2416+45+2%
|5
|291+21+8%
|▲2120+24
|10 тра 2020
|2371+31+1%
|5+1+25%
|270+13+5%
|▲2096+17
|9 тра 2020
|2340+18+1%
|4
|257+23+10%
|▼2079-5
|8 тра 2020
|2322+50+2%
|4
|234+48+26%
|▲2084+2
|7 тра 2020
|2272+35+2%
|4
|186+25+16%
|▲2082+10
|6 тра 2020
|2237+136+6%
|4
|161+7+5%
|▲2072+129
|5 тра 2020
|2101+127+6%
|4
|154
|▲1943+127
|4 тра 2020
|1974+280+17%
|4
|154+32+26%
|▲1816+248
|3 тра 2020
|1694+238+16%
|4
|122+6+5%
|▲1568+232
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