Заразилося 2428 +12

Померло 5

Видужала 312 +21

Хворіють зараз 2111

Летальність 0.21% близько 2 чол. на 1000 хворих

В Мурманське области, включаючи Мурманськ, знаходиться 1.05%, 2428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 312 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 2111 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Мурманське i Мурманське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Мурманське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 4.4 рази в Мурманське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 2 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Мурманське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Мурманське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Мурманська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 2428 +12+0.5% 5 312 +21+7% ▼ 2111-9 11 тра 2020 2416 +45+2% 5 291 +21+8% ▲ 2120+24 10 тра 2020 2371 +31+1% 5 +1+25% 270 +13+5% ▲ 2096+17 9 тра 2020 2340 +18+1% 4 257 +23+10% ▼ 2079-5 8 тра 2020 2322 +50+2% 4 234 +48+26% ▲ 2084+2 7 тра 2020 2272 +35+2% 4 186 +25+16% ▲ 2082+10 6 тра 2020 2237 +136+6% 4 161 +7+5% ▲ 2072+129 5 тра 2020 2101 +127+6% 4 154 ▲ 1943+127 4 тра 2020 1974 +280+17% 4 154 +32+26% ▲ 1816+248 3 тра 2020 1694 +238+16% 4 122 +6+5% ▲ 1568+232 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Мурманське области по днях