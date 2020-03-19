  1. Коронавірус 🦠 в Мурманське i Мурманське области

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Хворі коронавірусів в Мурманське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 2428+12
  • Померло 5
  • Видужала 312+21
  • Хворіють зараз 2111
  • Летальність 0.21%близько 2 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Мурманське области, включаючи Мурманськ, знаходиться 1.05%, 2428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 312 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 2111 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Мурманське i Мурманське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Мурманське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 4.4 разив Мурманське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
2 осібв середньому помирає в Мурманське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Мурманське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Мурманська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20202428+12+0.5%5312+21+7%2111-9
11 тра 20202416+45+2%5291+21+8%2120+24
10 тра 20202371+31+1%5+1+25%270+13+5%2096+17
9 тра 20202340+18+1%4257+23+10%2079-5
8 тра 20202322+50+2%4234+48+26%2084+2
7 тра 20202272+35+2%4186+25+16%2082+10
6 тра 20202237+136+6%4161+7+5%2072+129
5 тра 20202101+127+6%41541943+127
4 тра 20201974+280+17%4154+32+26%1816+248
3 тра 20201694+238+16%4122+6+5%1568+232
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Мурманське области по днях

Мурманская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Мурманська область: останні новини

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
03.05.2020 10:55
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России. Среди регионов с наибольшим числом новых инфицированных в оперштабе назвали Москву (5948), Московскую область (822) и Санкт-Петербург (295). Также в пятерку антирейтинга входят Нижегородская (252) и Мурманская (238) области.
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
02.05.2020 11:46
В России за минувшие сутки зарегистрировали 9623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (5358), Московской области (807), Петербурге (323). Далее идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области.
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
lenta.ru
26.04.2020 18:13
Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности.
Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса
Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса
РБК
22.04.2020 17:41
Подрядчик «НОВАТЭК-Мурманск» компания «Велесстрой» заявила о приостановке строительных работ в селе Белокаменка, где зарегистрировали больше всего людей с коронавирусом. Ранее в НОВАТЭКе признали заражение работников подрядчика
Власти Мурманской области поддержат тысячи предприятий малого бизнеса
Власти Мурманской области поддержат тысячи предприятий малого бизнеса
lenta.ru
21.04.2020 16:21
Власти Мурманской области намерены поддержать около 6700 местных предприятий малого бизнеса, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса. Для малого бизнеса также создали долгосрочные льготные условия. Вице-премьер региона рассказала, что среди одной из мер — снижение процентной ставки для всех категорий бизнеса.
Названы серьезные очаги коронавируса в России
Названы серьезные очаги коронавируса в России
lenta.ru
20.04.2020 14:36
В ряде регионов есть серьезные очаги распространения коронавируса. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, они расположены в Республике Коми, Якутии и Мурманской области. Заместитель председателя правительства отметила, что развитие заболевания в разных частях страны имеет отличающееся течение.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
20.04.2020 10:39
По состоянию на 20 апреля в 76 регионах обнаружили 4268 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2026) и Подмосковье (578). На третьем месте — Нижегородская область (113). Дальше следуют Петербург, Ростовская и Мурманская области, Чечня и Башкирия.
Пострадавшим из-за режима самоизоляции мурманским предпринимателям помогут
Пострадавшим из-за режима самоизоляции мурманским предпринимателям помогут
lenta.ru
17.04.2020 19:37
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за режима самоизоляции в Мурманской области, помогут за счет регионального резервного фонда. На поддержку выделено 50 миллионов рублей, которые пойдут на льготные микрозаймы. Наиболее пострадавшие области получат до одного миллиона рублей под один процент годовых.
НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области
НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области
РБК
15.04.2020 15:20
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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