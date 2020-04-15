Заразилося 50

Померло 0

Видужала 1

Хворіють зараз 49

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Ненецьком автономном округе, включаючи Нар'ян-Мар, знаходиться 0.02%, 50 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 1 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 49 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ненецький автономний округ по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 50 0 1 — 49 11 тра 2020 50 +1+2% 0 1 ▲ 49+1 8 тра 2020 49 +1+2% 0 1 ▲ 48+1 7 тра 2020 48 +1+2% 0 1 ▲ 47+1 4 тра 2020 47 +2+4% 0 1 ▲ 46+2 3 тра 2020 45 +11+32% 0 1 ▲ 44+11 1 тра 2020 34 +1+3% 0 1 ▲ 33+1 30 кві 2020 33 +3+10% 0 1 ▲ 32+3 29 кві 2020 30 +1+3% 0 1 ▲ 29+1 28 кві 2020 29 +18+164% 0 1 ▲ 28+18 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ненецьком автономном округе по днях