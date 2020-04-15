- Заразилося 50
- Померло 0
- Видужала 1
- Хворіють зараз 49
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Ненецьком автономном округе, включаючи Нар'ян-Мар, знаходиться 0.02%, 50 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 1 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 49 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ненецький автономний округ по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|50
|0
|1
|—49
|11 тра 2020
|50+1+2%
|0
|1
|▲49+1
|8 тра 2020
|49+1+2%
|0
|1
|▲48+1
|7 тра 2020
|48+1+2%
|0
|1
|▲47+1
|4 тра 2020
|47+2+4%
|0
|1
|▲46+2
|3 тра 2020
|45+11+32%
|0
|1
|▲44+11
|1 тра 2020
|34+1+3%
|0
|1
|▲33+1
|30 кві 2020
|33+3+10%
|0
|1
|▲32+3
|29 кві 2020
|30+1+3%
|0
|1
|▲29+1
|28 кві 2020
|29+18+164%
|0
|1
|▲28+18
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає