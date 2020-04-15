  1. Коронавірус 🦠 в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе

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Хворі коронавірусів в Ненецьком автономном округе на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 50
  • Померло 0
  • Видужала 1
  • Хворіють зараз 49
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ненецьком автономном округе, включаючи Нар'ян-Мар, знаходиться 0.02%, 50 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 1 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 49 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Нар'яне-Маре i Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ненецький автономний округ по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020500149
11 тра 202050+1+2%0149+1
8 тра 202049+1+2%0148+1
7 тра 202048+1+2%0147+1
4 тра 202047+2+4%0146+2
3 тра 202045+11+32%0144+11
1 тра 202034+1+3%0133+1
30 кві 202033+3+10%0132+3
29 кві 202030+1+3%0129+1
28 кві 202029+18+164%0128+18
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ненецьком автономном округе по днях

Ненецкий автономный округ і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ненецький автономний округ: останні новини

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29.04.2020 08:10
Только треть предприятий малого и среднего бизнеса может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики. Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей).
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24.04.2020 10:03
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В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19
В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19
РБК
24.04.2020 00:38
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
lenta.ru
23.04.2020 17:56
«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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15.04.2020 10:42
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В России осталось два региона без коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 12:49
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
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Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч. Больше всего новых пациентов оказалось в Москве (1355) и Московской области (495). Инфекция распространилась по 82 регионам. Пока ее нет только в трех субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.
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09.04.2020 19:50
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В России осталось только три региона без случаев коронавируса
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09.04.2020 19:22
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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