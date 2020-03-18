Заразилося 1226 +55

Померло 16 +1

Видужала 338 +24

Хворіють зараз 872 +30

Летальність 1.31% близько 13 чол. на 1000 хворих

В Новосибірське области, включаючи Новосибірськ, знаходиться 0.53%, 1226 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 338 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 872 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Новосибірське i Новосибірське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новосибірське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.44 рази в Новосибірське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 13 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Новосибірське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Новосибірське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Новосибірська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1226 +55+5% 16 +1+7% 338 +24+8% ▲ 872+30 11 тра 2020 1171 +71+6% 15 314 +7+2% ▲ 842+64 10 тра 2020 1100 +75+7% 15 +1+7% 307 +1+0.33% ▲ 778+73 9 тра 2020 1025 +76+8% 14 +2+17% 306 +44+17% ▲ 705+30 8 тра 2020 949 +73+8% 12 262 +22+9% ▲ 675+51 7 тра 2020 876 +67+8% 12 +1+9% 240 +56+30% ▲ 624+10 6 тра 2020 809 +63+8% 11 +2+22% 184 +5+3% ▲ 614+56 5 тра 2020 746 +65+10% 9 179 +29+19% ▲ 558+36 4 тра 2020 681 +61+10% 9 +2+29% 150 +31+26% ▲ 522+28 3 тра 2020 620 +51+9% 7 119 +14+13% ▲ 494+37 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Новосибірське области по днях