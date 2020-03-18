  1. Коронавірус 🦠 в Новосибірське i Новосибірське области

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Хворі коронавірусів в Новосибірське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1226+55
  • Померло 16+1
  • Видужала 338+24
  • Хворіють зараз 872+30
  • Летальність 1.31%близько 13 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Новосибірське области, включаючи Новосибірськ, знаходиться 0.53%, 1226 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 338 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 872 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Новосибірське i Новосибірське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новосибірське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.44 разив Новосибірське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
13 чоловікв середньому помирає в Новосибірське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Новосибірське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Новосибірська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201226+55+5%16+1+7%338+24+8%872+30
11 тра 20201171+71+6%15314+7+2%842+64
10 тра 20201100+75+7%15+1+7%307+1+0.33%778+73
9 тра 20201025+76+8%14+2+17%306+44+17%705+30
8 тра 2020949+73+8%12262+22+9%675+51
7 тра 2020876+67+8%12+1+9%240+56+30%624+10
6 тра 2020809+63+8%11+2+22%184+5+3%614+56
5 тра 2020746+65+10%9179+29+19%558+36
4 тра 2020681+61+10%9+2+29%150+31+26%522+28
3 тра 2020620+51+9%7119+14+13%494+37
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Новосибірське области по днях

Новосибирская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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