- Заразилося 1226+55
- Померло 16+1
- Видужала 338+24
- Хворіють зараз 872+30
- Летальність 1.31%близько 13 чол. на 1000 хворих
В Новосибірське области, включаючи Новосибірськ, знаходиться 0.53%, 1226 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 338 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 872 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Новосибірське i Новосибірське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новосибірське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Новосибірське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Новосибірська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1226+55+5%
|16+1+7%
|338+24+8%
|▲872+30
|11 тра 2020
|1171+71+6%
|15
|314+7+2%
|▲842+64
|10 тра 2020
|1100+75+7%
|15+1+7%
|307+1+0.33%
|▲778+73
|9 тра 2020
|1025+76+8%
|14+2+17%
|306+44+17%
|▲705+30
|8 тра 2020
|949+73+8%
|12
|262+22+9%
|▲675+51
|7 тра 2020
|876+67+8%
|12+1+9%
|240+56+30%
|▲624+10
|6 тра 2020
|809+63+8%
|11+2+22%
|184+5+3%
|▲614+56
|5 тра 2020
|746+65+10%
|9
|179+29+19%
|▲558+36
|4 тра 2020
|681+61+10%
|9+2+29%
|150+31+26%
|▲522+28
|3 тра 2020
|620+51+9%
|7
|119+14+13%
|▲494+37
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