- Заразилося 332+30
- Померло 7
- Видужала 59+1
- Хворіють зараз 266+29
- Летальність 2.11%близько 21 чол. на 1000 хворих
В Омське области, включаючи Омськ, знаходиться 0.14%, 332 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 59 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 266 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Омське i Омське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Омське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Омське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Омська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|332+30+10%
|7
|59+1+2%
|▲266+29
|11 тра 2020
|302+23+8%
|7+1+17%
|58+4+7%
|▲237+18
|10 тра 2020
|279+34+14%
|6
|54
|▲219+34
|9 тра 2020
|245+22+10%
|6
|54+8+17%
|▲185+14
|8 тра 2020
|223+15+7%
|6+2+50%
|46
|▲171+13
|7 тра 2020
|208+11+6%
|4+1+33%
|46+6+15%
|▲158+4
|6 тра 2020
|197+6+3%
|3
|40+1+3%
|▲154+5
|5 тра 2020
|191+30+19%
|3
|39+8+26%
|▲149+22
|4 тра 2020
|161+34+27%
|3
|31+4+15%
|▲127+30
|3 тра 2020
|127+11+9%
|3
|27+1+4%
|▲97+10
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