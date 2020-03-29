  1. Коронавірус 🦠 в Омське i Омське области

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Хворі коронавірусів в Омське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 332+30
  • Померло 7
  • Видужала 59+1
  • Хворіють зараз 266+29
  • Летальність 2.11%близько 21 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Омське области, включаючи Омськ, знаходиться 0.14%, 332 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 59 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 266 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Омське i Омське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Омське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.3 разив Омське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
21 особав середньому помирає в Омське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Омське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Омська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020332+30+10%759+1+2%266+29
11 тра 2020302+23+8%7+1+17%58+4+7%237+18
10 тра 2020279+34+14%654219+34
9 тра 2020245+22+10%654+8+17%185+14
8 тра 2020223+15+7%6+2+50%46171+13
7 тра 2020208+11+6%4+1+33%46+6+15%158+4
6 тра 2020197+6+3%340+1+3%154+5
5 тра 2020191+30+19%339+8+26%149+22
4 тра 2020161+34+27%331+4+15%127+30
3 тра 2020127+11+9%327+1+4%97+10
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Омське области по днях

Омская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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