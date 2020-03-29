Заразилося 332 +30

Померло 7

Видужала 59 +1

Хворіють зараз 266 +29

Летальність 2.11% близько 21 чол. на 1000 хворих

В Омське области, включаючи Омськ, знаходиться 0.14%, 332 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 59 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 266 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Омське i Омське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Омське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.3 рази в Омське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 21 особа на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Омське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Омське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Омська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 332 +30+10% 7 59 +1+2% ▲ 266+29 11 тра 2020 302 +23+8% 7 +1+17% 58 +4+7% ▲ 237+18 10 тра 2020 279 +34+14% 6 54 ▲ 219+34 9 тра 2020 245 +22+10% 6 54 +8+17% ▲ 185+14 8 тра 2020 223 +15+7% 6 +2+50% 46 ▲ 171+13 7 тра 2020 208 +11+6% 4 +1+33% 46 +6+15% ▲ 158+4 6 тра 2020 197 +6+3% 3 40 +1+3% ▲ 154+5 5 тра 2020 191 +30+19% 3 39 +8+26% ▲ 149+22 4 тра 2020 161 +34+27% 3 31 +4+15% ▲ 127+30 3 тра 2020 127 +11+9% 3 27 +1+4% ▲ 97+10 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Омське области по днях