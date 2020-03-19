Заразилося 1039 +53

Померло 5

Видужала 345 +14

Хворіють зараз 689 +39

Летальність 0.48% близько 5 чол. на 1000 хворих

В Оренбурзьке области, включаючи Оренбург, знаходиться 0.45%, 1039 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 345 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 689 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Оренбурге i Оренбурзьке области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Оренбурзьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.9 рази в Оренбурзьке области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 5 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Оренбурзьке области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Оренбурзьке области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Оренбурзька область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1039 +53+5% 5 345 +14+4% ▲ 689+39 11 тра 2020 986 +49+5% 5 331 +47+17% ▲ 650+2 10 тра 2020 937 +42+5% 5 284 +12+4% ▲ 648+30 9 тра 2020 895 +48+6% 5 272 +55+25% ▼ 618-7 8 тра 2020 847 +49+6% 5 +1+25% 217 ▲ 625+48 7 тра 2020 798 +31+4% 4 217 ▲ 577+31 6 тра 2020 767 +39+5% 4 217 ▲ 546+39 5 тра 2020 728 +28+4% 4 217 ▲ 507+28 4 тра 2020 700 +81+13% 4 217 ▲ 479+81 3 тра 2020 619 +28+5% 4 217 +27+14% ▲ 398+1 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Оренбурзьке области по днях