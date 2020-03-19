- Заразилося 1039+53
- Померло 5
- Видужала 345+14
- Хворіють зараз 689+39
- Летальність 0.48%близько 5 чол. на 1000 хворих
В Оренбурзьке области, включаючи Оренбург, знаходиться 0.45%, 1039 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 345 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 689 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Оренбурге i Оренбурзьке области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Оренбурзьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Оренбурзьке области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Оренбурзька область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1039+53+5%
|5
|345+14+4%
|▲689+39
|11 тра 2020
|986+49+5%
|5
|331+47+17%
|▲650+2
|10 тра 2020
|937+42+5%
|5
|284+12+4%
|▲648+30
|9 тра 2020
|895+48+6%
|5
|272+55+25%
|▼618-7
|8 тра 2020
|847+49+6%
|5+1+25%
|217
|▲625+48
|7 тра 2020
|798+31+4%
|4
|217
|▲577+31
|6 тра 2020
|767+39+5%
|4
|217
|▲546+39
|5 тра 2020
|728+28+4%
|4
|217
|▲507+28
|4 тра 2020
|700+81+13%
|4
|217
|▲479+81
|3 тра 2020
|619+28+5%
|4
|217+27+14%
|▲398+1
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