  1. Коронавірус 🦠 в Оренбурге i Оренбурзьке области

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Хворі коронавірусів в Оренбурзьке области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1039+53
  • Померло 5
  • Видужала 345+14
  • Хворіють зараз 689+39
  • Летальність 0.48%близько 5 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Оренбурзьке области, включаючи Оренбург, знаходиться 0.45%, 1039 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 345 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 689 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Оренбурге i Оренбурзьке области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Оренбурзьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.9 разив Оренбурзьке области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
5 чоловікв середньому помирає в Оренбурзьке области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Оренбурзьке области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Оренбурзька область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201039+53+5%5345+14+4%689+39
11 тра 2020986+49+5%5331+47+17%650+2
10 тра 2020937+42+5%5284+12+4%648+30
9 тра 2020895+48+6%5272+55+25%618-7
8 тра 2020847+49+6%5+1+25%217625+48
7 тра 2020798+31+4%4217577+31
6 тра 2020767+39+5%4217546+39
5 тра 2020728+28+4%4217507+28
4 тра 2020700+81+13%4217479+81
3 тра 2020619+28+5%4217+27+14%398+1
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Оренбурзьке области по днях

Оренбургская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Оренбурзька область: останні новини

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16.04.2020 18:46
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Выросло число отправляющих москвичей на карантин регионов
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02.04.2020 21:47
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29.03.2020 11:06
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28.03.2020 17:08
В Москве скончался еще один человек, у которого был подтвержден коронавирус. Это пятая смерть пациента с коронавирусной инфекцией в столице. Умершей является 69-летняя женщина, заболевшая пневмонией. Пять из смертей зафиксированы в столице, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге.
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28.03.2020 09:46
Ему было 57 лет, у него имелось хроническое заболевание
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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