- Заразилося 1148+61
- Померло 10+1
- Видужала 262+5
- Хворіють зараз 876+55
- Летальність 0.87%близько 9 чол. на 1000 хворих
В Орловське области, включаючи Orel, знаходиться 0.49%, 1148 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 262 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 876 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Orel i Орловське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Орловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, стільки ж
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Orel i Орловське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Орловська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1148+61+6%
|10+1+11%
|262+5+2%
|▲876+55
|11 тра 2020
|1087+64+6%
|9
|257+8+3%
|▲821+56
|10 тра 2020
|1023+50+5%
|9+2+29%
|249+5+2%
|▲765+43
|9 тра 2020
|973+50+5%
|7
|244+33+16%
|▲722+17
|8 тра 2020
|923+58+7%
|7
|211+18+9%
|▲705+40
|7 тра 2020
|865+52+6%
|7
|193+54+39%
|▼665-2
|6 тра 2020
|813+57+8%
|7
|139+4+3%
|▲667+53
|5 тра 2020
|756+75+11%
|7
|135+12+10%
|▲614+63
|4 тра 2020
|681+19+3%
|7
|123+12+11%
|▲551+7
|3 тра 2020
|662+68+11%
|7+1+17%
|111+23+26%
|▲544+44
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