Заразилося 1148 +61

Померло 10 +1

Видужала 262 +5

Хворіють зараз 876 +55

Летальність 0.87% близько 9 чол. на 1000 хворих

В Орловське области, включаючи Orel, знаходиться 0.49%, 1148 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 262 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 876 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Orel i Орловське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Орловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.05 рази в Орловське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 9 чоловік на 1000 заражених.

, стільки ж в середньому помирає в Орловське области У решті регіонів , стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Orel i Орловське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Орловська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1148 +61+6% 10 +1+11% 262 +5+2% ▲ 876+55 11 тра 2020 1087 +64+6% 9 257 +8+3% ▲ 821+56 10 тра 2020 1023 +50+5% 9 +2+29% 249 +5+2% ▲ 765+43 9 тра 2020 973 +50+5% 7 244 +33+16% ▲ 722+17 8 тра 2020 923 +58+7% 7 211 +18+9% ▲ 705+40 7 тра 2020 865 +52+6% 7 193 +54+39% ▼ 665-2 6 тра 2020 813 +57+8% 7 139 +4+3% ▲ 667+53 5 тра 2020 756 +75+11% 7 135 +12+10% ▲ 614+63 4 тра 2020 681 +19+3% 7 123 +12+11% ▲ 551+7 3 тра 2020 662 +68+11% 7 +1+17% 111 +23+26% ▲ 544+44 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Орловське области по днях