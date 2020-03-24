  1. Коронавірус 🦠 в Orel i Орловське области

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хворі коронавірусів в Орловське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1148+61
  • Померло 10+1
  • Видужала 262+5
  • Хворіють зараз 876+55
  • Летальність 0.87%близько 9 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Орловське области, включаючи Orel, знаходиться 0.49%, 1148 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 262 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 876 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Orel i Орловське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Орловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.05 разив Орловське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
9 чоловікв середньому помирає в Орловське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Orel i Орловське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Орловська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201148+61+6%10+1+11%262+5+2%876+55
11 тра 20201087+64+6%9257+8+3%821+56
10 тра 20201023+50+5%9+2+29%249+5+2%765+43
9 тра 2020973+50+5%7244+33+16%722+17
8 тра 2020923+58+7%7211+18+9%705+40
7 тра 2020865+52+6%7193+54+39%665-2
6 тра 2020813+57+8%7139+4+3%667+53
5 тра 2020756+75+11%7135+12+10%614+63
4 тра 2020681+19+3%7123+12+11%551+7
3 тра 2020662+68+11%7+1+17%111+23+26%544+44
Показати всі дні

* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Орловське области по днях

Орловская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Орловська область: останні новини

Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
lenta.ru
07.05.2020 15:24
Беременная эти Перри рассказала о совместной самоизоляции с Орландо Блумом. «Если вы любите меня во время карантина, вы можете любить меня и в любое другое время. Карантин больше всего раскрывает вас», — отметила она. Звезда пошутила, что дома от партнера нельзя скрыть даже грибок на ноге.
Мужа ведущей «Орла и Решки» затравили
Мужа ведущей «Орла и Решки» затравили
lenta.ru
26.04.2020 06:09
Подписчики Влада Топалова, мужа Регины Тодоренко, затравили певца в Instagram после слов его супруги о насилии в семье. Пользователи обвинили артиста в поддержке позиции ведущей шоу «Орел и Решка» и потребовали извинений за то, что Тодоренко обесценила работу людей в борьбе за закон о домашнем насилии.
В Госдуме отреагировали на лишение ведущей «Орла и решки» звания «Женщина года»
В Госдуме отреагировали на лишение ведущей «Орла и решки» звания «Женщина года»
lenta.ru
25.04.2020 19:24
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour лишить певицу и ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко звания «Женщина года». Пушкина отметила, что любому насилию нет оправдания, однако предостерегла россиян от травли в отношении телеведущей.
Женщина явилась в аэропорт голой вопреки коронавирусу и избила полицейского
Женщина явилась в аэропорт голой вопреки коронавирусу и избила полицейского
lenta.ru
13.04.2020 12:28
Американка пришла в аэропорт штата Луизиана абсолютно голой, несмотря на распространение коронавируса, и избила полицейского. Так, согласно информации очевидцев, 27-летняя жительница Колорадо Мариэль Вергара (Mariel Vergara) явилась в аэропорт города Новый Орлеан без какой-либо одежды.
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 02:24
Вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По словам Пенса, об улучшении ситуации с коронавирусом в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго.
За сутки от коронавируса умер уже второй известный джазовый музыкант
За сутки от коронавируса умер уже второй известный джазовый музыкант
lenta.ru
02.04.2020 15:58
В Новом Орлеане умер известный джазовый музыкант Эллис Марсалис. Пианист скончался в возрасте 85 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. За последние сутки это уже второй случай смерти звезды джаза — ранее стало известно, что из-за COVID-19 умер 59-летний обладатель «Грэмми» Уоллес Рони.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Цей веб-сайт і його вміст, включаючи всі дані, картографування, графіки та аналіз (Далі - «Веб-»), надається виключно в ознайомлювальних цілях без використання інформації з нього де небудь. Наш Вебсайт спирається на загальнодоступні дані з декількох джерел, які не завжди достовірні. Справжнім ми відмовляємося від будь-яких заяв та гарантій щодо Вебсайт, включаючи точність, придатність для використання та будь-яку комерційну і медичну придатність. Використовувати сайт для вас медичного керівництва або в комерційних цілях суворо заборонено.