Заразилося 837 +35

Померло 10

Видужала 440 +38

Хворіють зараз 387

Летальність 1.19% близько 12 чол. на 1000 хворих

В Пензенське области, включаючи Пензу, знаходиться 0.36%, 837 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 440 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 387 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Пензе i Пензенське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Пензенське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.31 рази в Пензенське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 12 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Пензенське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Пензенське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Пензенська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 837 +35+4% 10 440 +38+9% ▼ 387-3 11 тра 2020 802 +38+5% 10 +2+25% 402 +52+15% ▼ 390-16 10 тра 2020 764 +41+6% 8 350 +49+16% ▼ 406-8 9 тра 2020 723 +45+7% 8 301 +55+22% ▼ 414-10 8 тра 2020 678 +43+7% 8 246 +29+13% ▲ 424+14 7 тра 2020 635 +34+6% 8 217 +18+9% ▲ 410+16 6 тра 2020 601 +32+6% 8 199 +6+3% ▲ 394+26 5 тра 2020 569 +30+6% 8 193 +18+10% ▲ 368+12 4 тра 2020 539 +27+5% 8 +1+14% 175 +5+3% ▲ 356+21 3 тра 2020 512 +31+6% 7 170 +22+15% ▲ 335+9 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Пензенське области по днях