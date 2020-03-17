Хворі коронавірусів в Пензенське области на сьогодні, останні новини і статистика
Заразилося 837+35
Померло 10
Видужала 440+38
Хворіють зараз 387
Летальність 1.19%близько 12 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35
В Пензенське области, включаючи Пензу, знаходиться 0.36%, 837 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 440 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 387 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Пензе i Пензенське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Пензенське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
12 чоловікв середньому помирає в Пензенське области на 1000 заражених. У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Пензенське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Пензенська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
Дата
Заразилося
Померло
Видужала
Хворіють зараз
12 тра 2020
837+35+4%
10
440+38+9%
▼387-3
11 тра 2020
802+38+5%
10+2+25%
402+52+15%
▼390-16
10 тра 2020
764+41+6%
8
350+49+16%
▼406-8
9 тра 2020
723+45+7%
8
301+55+22%
▼414-10
8 тра 2020
678+43+7%
8
246+29+13%
▲424+14
7 тра 2020
635+34+6%
8
217+18+9%
▲410+16
6 тра 2020
601+32+6%
8
199+6+3%
▲394+26
5 тра 2020
569+30+6%
8
193+18+10%
▲368+12
4 тра 2020
539+27+5%
8+1+14%
175+5+3%
▲356+21
3 тра 2020
512+31+6%
7
170+22+15%
▲335+9
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Пензенське области по днях
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