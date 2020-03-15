Заразилося 781 +28

Померло 12 +1

Видужала 413 +12

Хворіють зараз 356 +15

Летальність 1.54% близько 15 чол. на 1000 хворих

В Пермськом крае, включаючи Перм, знаходиться 0.34%, 781 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 413 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 356 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Перм i Пермськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Пермськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.69 рази в Пермськом крае ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 15 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Пермськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Пермськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Пермський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 781 +28+4% 12 +1+9% 413 +12+3% ▲ 356+15 11 тра 2020 753 +10+1% 11 401 +10+3% — 341 10 тра 2020 743 +8+1% 11 391 +6+2% ▲ 341+2 9 тра 2020 735 +16+2% 11 +1+10% 385 +52+16% ▼ 339-37 8 тра 2020 719 +20+3% 10 333 +51+18% ▼ 376-31 7 тра 2020 699 +26+4% 10 +1+11% 282 +64+29% ▼ 407-39 6 тра 2020 673 +25+4% 9 218 ▲ 446+25 5 тра 2020 648 +18+3% 9 218 +11+5% ▲ 421+7 4 тра 2020 630 +35+6% 9 207 +41+25% ▼ 414-6 3 тра 2020 595 +39+7% 9 166 +5+3% ▲ 420+34 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Пермськом крае по днях