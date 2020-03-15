  1. Коронавірус 🦠 в Перм i Пермськом крае

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Хворі коронавірусів в Пермськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 781+28
  • Померло 12+1
  • Видужала 413+12
  • Хворіють зараз 356+15
  • Летальність 1.54%близько 15 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Пермськом крае, включаючи Перм, знаходиться 0.34%, 781 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 413 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 356 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Перм i Пермськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Пермськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.69 разив Пермськом крае ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
15 чоловікв середньому помирає в Пермськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Пермськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Пермський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020781+28+4%12+1+9%413+12+3%356+15
11 тра 2020753+10+1%11401+10+3%341
10 тра 2020743+8+1%11391+6+2%341+2
9 тра 2020735+16+2%11+1+10%385+52+16%339-37
8 тра 2020719+20+3%10333+51+18%376-31
7 тра 2020699+26+4%10+1+11%282+64+29%407-39
6 тра 2020673+25+4%9218446+25
5 тра 2020648+18+3%9218+11+5%421+7
4 тра 2020630+35+6%9207+41+25%414-6
3 тра 2020595+39+7%9166+5+3%420+34
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Пермськом крае по днях

Пермский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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