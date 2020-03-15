- Заразилося 781+28
- Померло 12+1
- Видужала 413+12
- Хворіють зараз 356+15
- Летальність 1.54%близько 15 чол. на 1000 хворих
В Пермськом крае, включаючи Перм, знаходиться 0.34%, 781 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 413 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 356 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Перм i Пермськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Пермськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Пермськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Пермський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|781+28+4%
|12+1+9%
|413+12+3%
|▲356+15
|11 тра 2020
|753+10+1%
|11
|401+10+3%
|—341
|10 тра 2020
|743+8+1%
|11
|391+6+2%
|▲341+2
|9 тра 2020
|735+16+2%
|11+1+10%
|385+52+16%
|▼339-37
|8 тра 2020
|719+20+3%
|10
|333+51+18%
|▼376-31
|7 тра 2020
|699+26+4%
|10+1+11%
|282+64+29%
|▼407-39
|6 тра 2020
|673+25+4%
|9
|218
|▲446+25
|5 тра 2020
|648+18+3%
|9
|218+11+5%
|▲421+7
|4 тра 2020
|630+35+6%
|9
|207+41+25%
|▼414-6
|3 тра 2020
|595+39+7%
|9
|166+5+3%
|▲420+34
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