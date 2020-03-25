Заразилося 328 +20

Померло 8

Видужала 67

Хворіють зараз 253 +20

Летальність 2.44% близько 24 чол. на 1000 хворих

В Псковське области, включаючи Pskov, знаходиться 0.14%, 328 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 67 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 253 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Pskov i Псковське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Псковське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.7 рази в Псковське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 24 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Псковське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Псковське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Псковська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 328 +20+6% 8 67 ▲ 253+20 11 тра 2020 308 +15+5% 8 67 +1+2% ▲ 233+14 10 тра 2020 293 +16+6% 8 66 +7+12% ▲ 219+9 9 тра 2020 277 +7+3% 8 59 +8+16% ▼ 210-1 8 тра 2020 270 +27+11% 8 51 +10+24% ▲ 211+17 7 тра 2020 243 +17+8% 8 41 +6+17% ▲ 194+11 6 тра 2020 226 +12+6% 8 35 +11+46% ▲ 183+1 5 тра 2020 214 +18+9% 8 24 +5+26% ▲ 182+13 4 тра 2020 196 +1+1% 8 19 ▲ 169+1 3 тра 2020 195 +18+10% 8 19 ▲ 168+18 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Псковське области по днях