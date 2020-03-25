  1. Коронавірус 🦠 в Pskov i Псковське области

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Хворі коронавірусів в Псковське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 328+20
  • Померло 8
  • Видужала 67
  • Хворіють зараз 253+20
  • Летальність 2.44%близько 24 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Псковське области, включаючи Pskov, знаходиться 0.14%, 328 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 67 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 253 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Pskov i Псковське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Псковське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.7 разив Псковське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
24 осібв середньому помирає в Псковське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Псковське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Псковська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020328+20+6%867253+20
11 тра 2020308+15+5%867+1+2%233+14
10 тра 2020293+16+6%866+7+12%219+9
9 тра 2020277+7+3%859+8+16%210-1
8 тра 2020270+27+11%851+10+24%211+17
7 тра 2020243+17+8%841+6+17%194+11
6 тра 2020226+12+6%835+11+46%183+1
5 тра 2020214+18+9%824+5+26%182+13
4 тра 2020196+1+1%819169+1
3 тра 2020195+18+10%819168+18
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Псковське области по днях

Псковская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Псковська область: останні новини

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
lenta.ru
07.05.2020 16:04
Более тысячи безработных жителей Псковской области получили дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. На эти средства могут претендовать те, кто был уволен в связи с пандемией коронавируса до 1 марта 2020 года. Они могут получить выплаты в апреле, мае и июне, сообщила член Совета Федерации Елена Бибикова.
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
РБК
06.05.2020 03:28
Открытие непродовольственных магазинов власти Псковской области увязали с рядом требований
Российский моногород впервые получит средства на развитие бизнеса
Российский моногород впервые получит средства на развитие бизнеса
lenta.ru
30.04.2020 15:35
Моногород Печоры в Псковской области впервые получит в 2020 году средства на развитие малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объем выделенных средств составит 3 миллиона рублей.
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
lenta.ru
01.04.2020 10:54
За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом. Так, в Москве умерли пять человек, в Московской области — один, в Псковской области также один человек. В штабе уточнили, что по всей стране уже 24 летальных случая. Всего за сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения.
В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом
В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом
РБК
31.03.2020 17:11
В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом
В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом
lenta.ru
31.03.2020 15:02
В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом. Как рассказал губернатор региона Михаил Ведеников, умерла женщина 45 лет. Врачи выявили у нее болезнь легких. Первый пациент с коронавирусом умер в Псковской области 31 марта, в оперативном штабе так же сообщили о наличии у него проблем с легкими.
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
lenta.ru
30.03.2020 12:02
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных в стране составило 1836 случаев. За все время пандемии скончались 9 россиян, за последние сутки зафиксирован еще один летальный случай в Псковской области.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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