- Заразилося 328+20
- Померло 8
- Видужала 67
- Хворіють зараз 253+20
- Летальність 2.44%близько 24 чол. на 1000 хворих
В Псковське области, включаючи Pskov, знаходиться 0.14%, 328 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 67 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 253 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Pskov i Псковське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Псковське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Псковське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Псковська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|328+20+6%
|8
|67
|▲253+20
|11 тра 2020
|308+15+5%
|8
|67+1+2%
|▲233+14
|10 тра 2020
|293+16+6%
|8
|66+7+12%
|▲219+9
|9 тра 2020
|277+7+3%
|8
|59+8+16%
|▼210-1
|8 тра 2020
|270+27+11%
|8
|51+10+24%
|▲211+17
|7 тра 2020
|243+17+8%
|8
|41+6+17%
|▲194+11
|6 тра 2020
|226+12+6%
|8
|35+11+46%
|▲183+1
|5 тра 2020
|214+18+9%
|8
|24+5+26%
|▲182+13
|4 тра 2020
|196+1+1%
|8
|19
|▲169+1
|3 тра 2020
|195+18+10%
|8
|19
|▲168+18
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