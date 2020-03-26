  1. Коронавірус 🦠 в Maikop i Адигее

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Хворі коронавірусів в Адигее на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 252+11
  • Померло 7
  • Видужала 184+11
  • Хворіють зараз 61
  • Летальність 2.78%близько 28 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Адигее, включаючи Maikop, знаходиться 0.11%, 252 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 184 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 61 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Maikop i Адигее

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Адигее, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.1 разив Адигее ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
28 чоловікв середньому помирає в Адигее на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Maikop i Адигее від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Адигея по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020252+11+5%7184+11+6%61
11 тра 2020241+17+8%717361+17
10 тра 2020224+4+2%7173+33+24%44-29
9 тра 2020220+8+4%7140+26+23%73-18
8 тра 2020212+6+3%711491+6
7 тра 2020206+4+2%7114+7+7%85-3
6 тра 2020202+12+6%710788+12
5 тра 2020190+5+3%7+1+17%107+9+9%76-5
4 тра 2020185+7+4%698+22+29%81-15
3 тра 2020178+10+6%6+1+20%76+27+55%96-18
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Адигее по днях

Адыгея і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Адигея: останні новини

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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