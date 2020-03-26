- Заразилося 252+11
- Померло 7
- Видужала 184+11
- Хворіють зараз 61
- Летальність 2.78%близько 28 чол. на 1000 хворих
В Адигее, включаючи Maikop, знаходиться 0.11%, 252 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 184 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 61 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Maikop i Адигее
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Адигее, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Maikop i Адигее від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Адигея по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|252+11+5%
|7
|184+11+6%
|—61
|11 тра 2020
|241+17+8%
|7
|173
|▲61+17
|10 тра 2020
|224+4+2%
|7
|173+33+24%
|▼44-29
|9 тра 2020
|220+8+4%
|7
|140+26+23%
|▼73-18
|8 тра 2020
|212+6+3%
|7
|114
|▲91+6
|7 тра 2020
|206+4+2%
|7
|114+7+7%
|▼85-3
|6 тра 2020
|202+12+6%
|7
|107
|▲88+12
|5 тра 2020
|190+5+3%
|7+1+17%
|107+9+9%
|▼76-5
|4 тра 2020
|185+7+4%
|6
|98+22+29%
|▼81-15
|3 тра 2020
|178+10+6%
|6+1+20%
|76+27+55%
|▼96-18
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