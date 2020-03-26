Заразилося 252 +11

Померло 7

Видужала 184 +11

Хворіють зараз 61

Летальність 2.78% близько 28 чол. на 1000 хворих

В Адигее, включаючи Maikop, знаходиться 0.11%, 252 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 184 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 61 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Maikop i Адигее Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Адигее, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.1 рази в Адигее ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 28 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Адигее

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Maikop i Адигее від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Адигея по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 252 +11+5% 7 184 +11+6% — 61 11 тра 2020 241 +17+8% 7 173 ▲ 61+17 10 тра 2020 224 +4+2% 7 173 +33+24% ▼ 44-29 9 тра 2020 220 +8+4% 7 140 +26+23% ▼ 73-18 8 тра 2020 212 +6+3% 7 114 ▲ 91+6 7 тра 2020 206 +4+2% 7 114 +7+7% ▼ 85-3 6 тра 2020 202 +12+6% 7 107 ▲ 88+12 5 тра 2020 190 +5+3% 7 +1+17% 107 +9+9% ▼ 76-5 4 тра 2020 185 +7+4% 6 98 +22+29% ▼ 81-15 3 тра 2020 178 +10+6% 6 +1+20% 76 +27+55% ▼ 96-18 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Адигее по днях