Заразилося 56 +2

Померло 0

Видужала 25 +7

Хворіють зараз 31

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Республіке Алтае, включаючи Горно-Алтайськ, знаходиться 0.02%, 56 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 25 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 31 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Горно-Алтайське i Республіке Алтае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Республіке Алтае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Горно-Алтайське i Республіке Алтае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Республіка Алтай по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 56 +2+4% 0 25 +7+39% ▼ 31-5 11 тра 2020 54 +2+4% 0 18 +1+6% ▲ 36+1 10 тра 2020 52 +1+2% 0 17 +5+42% ▼ 35-4 9 тра 2020 51 +10+24% 0 12 +7+140% ▲ 39+3 8 тра 2020 41 +1+3% 0 5 ▲ 36+1 7 тра 2020 40 +2+5% 0 5 +2+67% — 35 6 тра 2020 38 +1+3% 0 3 +1+50% — 35 5 тра 2020 37 +1+3% 0 2 ▲ 35+1 4 тра 2020 36 0 2 +1+100% ▼ 34-1 3 тра 2020 36 +1+3% 0 1 ▲ 35+1 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Республіке Алтае по днях