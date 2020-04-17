  1. Коронавірус 🦠 в Горно-Алтайське i Республіке Алтае

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Хворі коронавірусів в Республіке Алтае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 56+2
  • Померло 0
  • Видужала 25+7
  • Хворіють зараз 31
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Республіке Алтае, включаючи Горно-Алтайськ, знаходиться 0.02%, 56 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 25 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 31 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Горно-Алтайське i Республіке Алтае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Республіке Алтае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Горно-Алтайське i Республіке Алтае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Республіка Алтай по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 202056+2+4%025+7+39%31-5
11 тра 202054+2+4%018+1+6%36+1
10 тра 202052+1+2%017+5+42%35-4
9 тра 202051+10+24%012+7+140%39+3
8 тра 202041+1+3%0536+1
7 тра 202040+2+5%05+2+67%35
6 тра 202038+1+3%03+1+50%35
5 тра 202037+1+3%0235+1
4 тра 20203602+1+100%34-1
3 тра 202036+1+3%0135+1
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Республіке Алтае по днях

Республика Алтай і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Республіка Алтай: останні новини

В России остался последний регион без коронавируса
В России остался последний регион без коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 10:42
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
В России зафиксировали 3388 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 24 тысячи
В России зафиксировали 3388 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 24 тысячи
tj
15.04.2020 10:32
Республика Алтай — единственный регион, где пока не выявили заражённых Covid-19.
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
РБК
05.04.2020 11:55
Российский регион приостановил авиасообщение с Москвой
Российский регион приостановил авиасообщение с Москвой
lenta.ru
05.04.2020 09:46
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин. Уточняется, что авиакомпании, совершавшие рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и обратно, отменили их. «Победа» приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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