- Заразилося 56+2
- Померло 0
- Видужала 25+7
- Хворіють зараз 31
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Республіке Алтае, включаючи Горно-Алтайськ, знаходиться 0.02%, 56 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 25 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 31 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Горно-Алтайське i Республіке Алтае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Республіке Алтае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Горно-Алтайське i Республіке Алтае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Республіка Алтай по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|56+2+4%
|0
|25+7+39%
|▼31-5
|11 тра 2020
|54+2+4%
|0
|18+1+6%
|▲36+1
|10 тра 2020
|52+1+2%
|0
|17+5+42%
|▼35-4
|9 тра 2020
|51+10+24%
|0
|12+7+140%
|▲39+3
|8 тра 2020
|41+1+3%
|0
|5
|▲36+1
|7 тра 2020
|40+2+5%
|0
|5+2+67%
|—35
|6 тра 2020
|38+1+3%
|0
|3+1+50%
|—35
|5 тра 2020
|37+1+3%
|0
|2
|▲35+1
|4 тра 2020
|36
|0
|2+1+100%
|▼34-1
|3 тра 2020
|36+1+3%
|0
|1
|▲35+1
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає