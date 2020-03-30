  1. Коронавірус 🦠 в Йошкар-Оле i Марій Еле

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Хворі коронавірусів в Марій Еле на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 964+36
  • Померло 6+1
  • Видужала 648+25
  • Хворіють зараз 310+10
  • Летальність 0.62%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Марій Еле, включаючи Йошкар-Олу, знаходиться 0.42%, 964 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 648 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 310 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Йошкар-Оле i Марій Еле

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Марій Еле, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.47 разив Марій Еле ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Марій Еле на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Йошкар-Оле i Марій Еле від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Марій Ел по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020964+36+4%6+1+20%648+25+4%310+10
11 тра 2020928+25+3%5623+29+5%300-4
10 тра 2020903+21+2%5594+5+1%304+16
9 тра 2020882+37+4%5+1+25%589+52+10%288-16
8 тра 2020845+31+4%4537+29+6%304+2
7 тра 2020814+31+4%4508+50+11%302-19
6 тра 2020783+33+4%4458+14+3%321+19
5 тра 2020750+33+5%4444+28+7%302+5
4 тра 2020717+49+7%4416+19+5%297+30
3 тра 2020668+40+6%4+1+33%397+24+6%267+15
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Марій Еле по днях

Марий Эл і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Марій Ел: останні новини

Сотрудница российского СИЗО заразилась коронавирусом от проверяющих и умерла
Сотрудница российского СИЗО заразилась коронавирусом от проверяющих и умерла
lenta.ru
10.04.2020 12:36
В республике Марий Эл скончалась 37-летняя сотрудница СИЗО, у которой был положительный тест на коронавирус. Она умерла 9 апреля. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, осложненная хроническими заболеваниями. Она пока единственная жертва коронавируса в республике.
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 14:52
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела «множество хронических заболеваний». Пациентка заразилась контактным путем.Накануне о первом умершем сообщили в Хабаровском крае.
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
lenta.ru
08.04.2020 10:45
За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве — 660 случаев. Следом идут Московская область (95 случаев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 и 32 случая соответственно), еспублика Марий Эл (27 случаев).
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
РБК
30.03.2020 12:04
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
Коронавирус проник в еще один регион России
Коронавирус проник в еще один регион России
lenta.ru
29.03.2020 18:45
В Йошкар-Оле подтверждены два случая заражения коронавирусом. Это первые случаи заражения в Марий Эл. Республика стала 66 регионом России, куда проник коронавирус. Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом,

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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