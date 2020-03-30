- Заразилося 964+36
- Померло 6+1
- Видужала 648+25
- Хворіють зараз 310+10
- Летальність 0.62%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Марій Еле, включаючи Йошкар-Олу, знаходиться 0.42%, 964 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 648 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 310 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Йошкар-Оле i Марій Еле
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Марій Еле, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Йошкар-Оле i Марій Еле від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Марій Ел по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|964+36+4%
|6+1+20%
|648+25+4%
|▲310+10
|11 тра 2020
|928+25+3%
|5
|623+29+5%
|▼300-4
|10 тра 2020
|903+21+2%
|5
|594+5+1%
|▲304+16
|9 тра 2020
|882+37+4%
|5+1+25%
|589+52+10%
|▼288-16
|8 тра 2020
|845+31+4%
|4
|537+29+6%
|▲304+2
|7 тра 2020
|814+31+4%
|4
|508+50+11%
|▼302-19
|6 тра 2020
|783+33+4%
|4
|458+14+3%
|▲321+19
|5 тра 2020
|750+33+5%
|4
|444+28+7%
|▲302+5
|4 тра 2020
|717+49+7%
|4
|416+19+5%
|▲297+30
|3 тра 2020
|668+40+6%
|4+1+33%
|397+24+6%
|▲267+15
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