Заразилося 964 +36

Померло 6 +1

Видужала 648 +25

Хворіють зараз 310 +10

Летальність 0.62% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Марій Еле, включаючи Йошкар-Олу, знаходиться 0.42%, 964 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 648 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 310 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Йошкар-Оле i Марій Еле Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Марій Еле, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.47 рази в Марій Еле ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Марій Еле

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Йошкар-Оле i Марій Еле від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Марій Ел по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 964 +36+4% 6 +1+20% 648 +25+4% ▲ 310+10 11 тра 2020 928 +25+3% 5 623 +29+5% ▼ 300-4 10 тра 2020 903 +21+2% 5 594 +5+1% ▲ 304+16 9 тра 2020 882 +37+4% 5 +1+25% 589 +52+10% ▼ 288-16 8 тра 2020 845 +31+4% 4 537 +29+6% ▲ 304+2 7 тра 2020 814 +31+4% 4 508 +50+11% ▼ 302-19 6 тра 2020 783 +33+4% 4 458 +14+3% ▲ 321+19 5 тра 2020 750 +33+5% 4 444 +28+7% ▲ 302+5 4 тра 2020 717 +49+7% 4 416 +19+5% ▲ 297+30 3 тра 2020 668 +40+6% 4 +1+33% 397 +24+6% ▲ 267+15 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Марій Еле по днях