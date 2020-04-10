  1. Коронавірус 🦠 в Kyzyl i Туве

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Хворі коронавірусів в Туве на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 144+51
  • Померло 0
  • Видужала 30+1
  • Хворіють зараз 114+50
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Туве, включаючи Kyzyl, знаходиться 0.06%, 144 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 114 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kyzyl i Туве

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Туве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Kyzyl i Туве від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тува по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020144+51+55%030+1+3%114+50
11 тра 202093+12+15%02964+12
10 тра 202081+21+35%02952+21
9 тра 202060+4+7%02931+4
8 тра 202056+1+2%02927+1
7 тра 202055+4+8%02926+4
5 тра 202051+4+9%02922+4
4 тра 202047+4+9%02918+4
3 тра 202043+3+8%02914+3
2 тра 202040+1+3%02911+1
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Туве по днях

Тыва і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Тува: останні новини

Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне
Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне
lenta.ru
10.04.2020 10:33
Число умерших от коронавируса в России выросло до 94, за последние сутки умерло 18 пациентов. Подтверждено 1786 новых случаев в 57 регионах. Их список пополнила Республика Тыва. Всего в стране зафиксировано почти 12 тысяч инфицированных. По состоянию на сегодняшний день выздоровели 795 человек.
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
10.04.2020 10:31
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1786 человек в 57 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Республике Коми. Впервые случаи заражения появились в Республике Тыва. Там диагноз «коронавирус» получили сразу шесть человек.
В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали почти 1800 случаев заражения коронавирусом
lenta.ru
10.04.2020 10:28
За сутки в России зафиксировано почти 1800 случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев выявлено в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). За сутки зафиксировано 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Тыве. За сутки выздоровели 97 человек.
Большая часть России оказалась в самоизоляции
Большая часть России оказалась в самоизоляции
lenta.ru
31.03.2020 14:47
Больше половины российских регионов ушли в режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Российские регионы начали уходить на самоизоляцию с 29 марта. На 31 марта новые меры ввели 50 из 85 регионов. На данный момент новые меры действуют в том числе в Тыве, Челябинской области, Краснодарском крае.
Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку
Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку
lenta.ru
26.03.2020 11:28
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что ее мать, член Совфеда от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке. По ее словам, пока они ждут результатов анализов и не знают точно, коронавирус ли это или нет. Собчак подчеркнула, что не контактировала с матерью две недели.
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
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26.03.2020 09:12
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус. Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. Ее госпитализировали днем 25 марта.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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