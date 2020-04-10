- Заразилося 144+51
- Померло 0
- Видужала 30+1
- Хворіють зараз 114+50
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Туве, включаючи Kyzyl, знаходиться 0.06%, 144 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 114 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Kyzyl i Туве
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Туве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Kyzyl i Туве від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Тува по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|144+51+55%
|0
|30+1+3%
|▲114+50
|11 тра 2020
|93+12+15%
|0
|29
|▲64+12
|10 тра 2020
|81+21+35%
|0
|29
|▲52+21
|9 тра 2020
|60+4+7%
|0
|29
|▲31+4
|8 тра 2020
|56+1+2%
|0
|29
|▲27+1
|7 тра 2020
|55+4+8%
|0
|29
|▲26+4
|5 тра 2020
|51+4+9%
|0
|29
|▲22+4
|4 тра 2020
|47+4+9%
|0
|29
|▲18+4
|3 тра 2020
|43+3+8%
|0
|29
|▲14+3
|2 тра 2020
|40+1+3%
|0
|29
|▲11+1
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає