Заразилося 144 +51

Померло 0

Видужала 30 +1

Хворіють зараз 114 +50

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Туве, включаючи Kyzyl, знаходиться 0.06%, 144 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 114 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kyzyl i Туве Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Туве, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Kyzyl i Туве від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тува по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 144 +51+55% 0 30 +1+3% ▲ 114+50 11 тра 2020 93 +12+15% 0 29 ▲ 64+12 10 тра 2020 81 +21+35% 0 29 ▲ 52+21 9 тра 2020 60 +4+7% 0 29 ▲ 31+4 8 тра 2020 56 +1+2% 0 29 ▲ 27+1 7 тра 2020 55 +4+8% 0 29 ▲ 26+4 5 тра 2020 51 +4+9% 0 29 ▲ 22+4 4 тра 2020 47 +4+9% 0 29 ▲ 18+4 3 тра 2020 43 +3+8% 0 29 ▲ 14+3 2 тра 2020 40 +1+3% 0 29 ▲ 11+1 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Туве по днях