  1. Коронавірус 🦠 в Ростове-на-Дону i Ростовське области

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Хворі коронавірусів в Ростовське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1946+95
  • Померло 24+2
  • Видужала 455+48
  • Хворіють зараз 1467+45
  • Летальність 1.23%близько 12 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ростовське области, включаючи Ростов-на-Дону, знаходиться 0.84%, 1946 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 24 померло, 455 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1467 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ростове-на-Дону i Ростовське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ростовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.37 разив Ростовське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
12 чоловікв середньому помирає в Ростовське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ростове-на-Дону i Ростовське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ростовська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201946+95+5%24+2+9%455+48+12%1467+45
11 тра 20201851+88+5%22+1+5%407+19+5%1422+68
10 тра 20201763+89+5%21+2+11%388+50+15%1354+37
9 тра 20201674+80+5%19+3+19%338+76+29%1317+1
8 тра 20201594+80+5%16+4+33%262+67+34%1316+9
7 тра 20201514+80+6%12195+27+16%1307+53
6 тра 20201434+81+6%12+1+9%168+21+14%1254+59
5 тра 20201353+90+7%11+1+10%147+24+20%1195+65
4 тра 20201263+85+7%10+1+11%123+11+10%1130+73
3 тра 20201178+72+7%9112+11+11%1057+61
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ростовське области по днях

Ростовская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ростовська область: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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