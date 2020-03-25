- Заразилося 1946+95
- Померло 24+2
- Видужала 455+48
- Хворіють зараз 1467+45
- Летальність 1.23%близько 12 чол. на 1000 хворих
В Ростовське области, включаючи Ростов-на-Дону, знаходиться 0.84%, 1946 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 24 померло, 455 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1467 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ростове-на-Дону i Ростовське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ростовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ростове-на-Дону i Ростовське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ростовська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1946+95+5%
|24+2+9%
|455+48+12%
|▲1467+45
|11 тра 2020
|1851+88+5%
|22+1+5%
|407+19+5%
|▲1422+68
|10 тра 2020
|1763+89+5%
|21+2+11%
|388+50+15%
|▲1354+37
|9 тра 2020
|1674+80+5%
|19+3+19%
|338+76+29%
|▲1317+1
|8 тра 2020
|1594+80+5%
|16+4+33%
|262+67+34%
|▲1316+9
|7 тра 2020
|1514+80+6%
|12
|195+27+16%
|▲1307+53
|6 тра 2020
|1434+81+6%
|12+1+9%
|168+21+14%
|▲1254+59
|5 тра 2020
|1353+90+7%
|11+1+10%
|147+24+20%
|▲1195+65
|4 тра 2020
|1263+85+7%
|10+1+11%
|123+11+10%
|▲1130+73
|3 тра 2020
|1178+72+7%
|9
|112+11+11%
|▲1057+61
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