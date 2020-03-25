Заразилося 1946 +95

Померло 24 +2

Видужала 455 +48

Хворіють зараз 1467 +45

Летальність 1.23% близько 12 чол. на 1000 хворих

В Ростовське области, включаючи Ростов-на-Дону, знаходиться 0.84%, 1946 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 24 померло, 455 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1467 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ростове-на-Дону i Ростовське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ростовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.37 рази в Ростовське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 12 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ростовське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ростове-на-Дону i Ростовське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ростовська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1946 +95+5% 24 +2+9% 455 +48+12% ▲ 1467+45 11 тра 2020 1851 +88+5% 22 +1+5% 407 +19+5% ▲ 1422+68 10 тра 2020 1763 +89+5% 21 +2+11% 388 +50+15% ▲ 1354+37 9 тра 2020 1674 +80+5% 19 +3+19% 338 +76+29% ▲ 1317+1 8 тра 2020 1594 +80+5% 16 +4+33% 262 +67+34% ▲ 1316+9 7 тра 2020 1514 +80+6% 12 195 +27+16% ▲ 1307+53 6 тра 2020 1434 +81+6% 12 +1+9% 168 +21+14% ▲ 1254+59 5 тра 2020 1353 +90+7% 11 +1+10% 147 +24+20% ▲ 1195+65 4 тра 2020 1263 +85+7% 10 +1+11% 123 +11+10% ▲ 1130+73 3 тра 2020 1178 +72+7% 9 112 +11+11% ▲ 1057+61 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ростовське области по днях