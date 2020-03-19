- Заразилося 1842+98
- Померло 7+2
- Видужала 239+15
- Хворіють зараз 1596+81
- Летальність 0.38%близько 4 чол. на 1000 хворих
В Рязанське области, включаючи Ryazan, знаходиться 0.79%, 1842 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 239 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1596 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ryazan i Рязанське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Рязанське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Рязанське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Рязанська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1842+98+6%
|7+2+40%
|239+15+7%
|▲1596+81
|11 тра 2020
|1744+96+6%
|5
|224+9+4%
|▲1515+87
|10 тра 2020
|1648+88+6%
|5
|215+17+9%
|▲1428+71
|9 тра 2020
|1560+85+6%
|5
|198+45+29%
|▲1357+40
|8 тра 2020
|1475+79+6%
|5
|153+47+44%
|▲1317+32
|7 тра 2020
|1396+86+7%
|5
|106+17+19%
|▲1285+69
|6 тра 2020
|1310+84+7%
|5
|89
|▲1216+84
|5 тра 2020
|1226+89+8%
|5
|89+1+1%
|▲1132+88
|4 тра 2020
|1137+61+6%
|5
|88+2+2%
|▲1044+59
|3 тра 2020
|1076+55+5%
|5
|86+22+34%
|▲985+33
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