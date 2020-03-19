  1. Коронавірус 🦠 в Ryazan i Рязанське области

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Хворі коронавірусів в Рязанське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1842+98
  • Померло 7+2
  • Видужала 239+15
  • Хворіють зараз 1596+81
  • Летальність 0.38%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Рязанське области, включаючи Ryazan, знаходиться 0.79%, 1842 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 239 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1596 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ryazan i Рязанське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Рязанське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.4 разив Рязанське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
4 осібв середньому помирає в Рязанське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Рязанське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Рязанська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201842+98+6%7+2+40%239+15+7%1596+81
11 тра 20201744+96+6%5224+9+4%1515+87
10 тра 20201648+88+6%5215+17+9%1428+71
9 тра 20201560+85+6%5198+45+29%1357+40
8 тра 20201475+79+6%5153+47+44%1317+32
7 тра 20201396+86+7%5106+17+19%1285+69
6 тра 20201310+84+7%5891216+84
5 тра 20201226+89+8%589+1+1%1132+88
4 тра 20201137+61+6%588+2+2%1044+59
3 тра 20201076+55+5%586+22+34%985+33
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Рязанське области по днях

Рязанская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Рязанська область: останні новини

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
28.04.2020 10:52
За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.
В Совфеде допустили продление режима изоляции на май
В Совфеде допустили продление режима изоляции на май
lenta.ru
24.04.2020 12:08
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май, поскольку ситуация «остается тревожной». Он считает, что ограничения будут сниматься постепенно, в обратном порядке.
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
РБК
11.04.2020 01:14
Власти региона усилили ограничительные меры из-за распространения инфекции. СМИ сообщают о том, что на выезде стоят посты, а тропы, по которым можно пройти в села, перекопаны
Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями
Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями
lenta.ru
10.04.2020 21:13
Население двух сел под Рязанью было изолировано от внешнего мира после того, как у нескольких человек обнаружили коронавирус. На выезде из населенных пунктов стоит оцепление Росгвардии и полиции, пешеходные тропы перекопаны. Вирус выявлен у пяти или шести местных жителей.
В российской колонии впервые нашли коронавирус
В российской колонии впервые нашли коронавирус
lenta.ru
06.04.2020 17:52
В российской колонии впервые нашли коронавирус. Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у сотрудника колонии в Рязанской области. По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 11:50
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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