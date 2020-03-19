Заразилося 1842 +98

Померло 7 +2

Видужала 239 +15

Хворіють зараз 1596 +81

Летальність 0.38% близько 4 чол. на 1000 хворих

В Рязанське области, включаючи Ryazan, знаходиться 0.79%, 1842 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 239 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1596 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ryazan i Рязанське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Рязанське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.4 рази в Рязанське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 4 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Рязанське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Рязанське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Рязанська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1842 +98+6% 7 +2+40% 239 +15+7% ▲ 1596+81 11 тра 2020 1744 +96+6% 5 224 +9+4% ▲ 1515+87 10 тра 2020 1648 +88+6% 5 215 +17+9% ▲ 1428+71 9 тра 2020 1560 +85+6% 5 198 +45+29% ▲ 1357+40 8 тра 2020 1475 +79+6% 5 153 +47+44% ▲ 1317+32 7 тра 2020 1396 +86+7% 5 106 +17+19% ▲ 1285+69 6 тра 2020 1310 +84+7% 5 89 ▲ 1216+84 5 тра 2020 1226 +89+8% 5 89 +1+1% ▲ 1132+88 4 тра 2020 1137 +61+6% 5 88 +2+2% ▲ 1044+59 3 тра 2020 1076 +55+5% 5 86 +22+34% ▲ 985+33 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Рязанське области по днях