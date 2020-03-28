  1. Коронавірус 🦠 в Южно-Сахалінське i Сахалінське области

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Хворі коронавірусів в Сахалінське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 41+3
  • Померло 0
  • Видужала 20
  • Хворіють зараз 21+3
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Сахалінське области, включаючи Южно-Сахалінськ, знаходиться 0.02%, 41 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 20 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 21 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Южно-Сахалінське i Сахалінське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Сахалінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Южно-Сахалінське i Сахалінське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Сахалінська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 202041+3+8%02021+3
11 тра 202038+1+3%02018+1
9 тра 202037+6+19%02017+6
7 тра 202031+2+7%02011+2
5 тра 202029+1+4%020+1+5%9
4 тра 202028+2+8%0199+2
3 тра 202026+2+8%0197+2
1 тра 202024+1+4%0195+1
30 кві 202023+1+5%0194+1
29 кві 202022019+2+12%3-2
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Сахалінське области по днях

Сахалинская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Сахалінська область: останні новини

Самолет с эвакуирующимися из-за границы россиянами сняли на видео изнутри
Самолет с эвакуирующимися из-за границы россиянами сняли на видео изнутри
lenta.ru
28.04.2020 14:55
Самолет с российскими туристами, которых эвакуируют из Бангкока на Сахалин из-за пандемии коронавируса, сняли на видео изнутри. На первых кадрах ролика видно, как россияне надевают белые защитные костюмы перед посадкой на борт. После этого автор видео показал салон лайнера, в котором россияне уже сидят на местах.
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
lenta.ru
21.04.2020 14:50
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Работу первых российских салонов красоты во время пандемии показали на видео
Работу первых российских салонов красоты во время пандемии показали на видео
lenta.ru
21.04.2020 13:58
В Сахалинской области во время пандемии коронавируса открылись салоны красоты. Работу возобновили 77 точек. На опубликованном в сети ролике показаны несколько мастеров, принимающих клиентов, администраторы, замеряющие у них температуру, а также санитарная обработка помещений.
Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео
Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео
lenta.ru
19.04.2020 20:58
Двое россиян, находящихся в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, решили пожарить шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Уточняется, что инцидент произошел на Сахалине. Предполагается, что таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина. Она заявила, что камеры слежения перепутали её с другой женщиной
Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина. Она заявила, что камеры слежения перепутали её с другой женщиной
tj
15.04.2020 17:55
Из протокола о нарушении она узнала, что её фотография на 61% совпадает с изображением системы распознавания лиц.
Россиянку на карантине оштрафовали из-за сходства с другим человеком
Россиянку на карантине оштрафовали из-за сходства с другим человеком
lenta.ru
15.04.2020 15:47
В Южно-Сахалинске находящуюся на карантине женщину оштрафовали за нарушение режима изоляции, так как она на 61 процент оказалась похожа на девушку, которую на улице засняла камера системы «Безопасный город». Полицейский, который принес протокол, согласился с доводами женщины о их несхожести.
На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса
На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса
РБК
06.04.2020 14:50
В администрации Сахалинской области заявили, что в фонд готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников
Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина
Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина
lenta.ru
27.03.2020 18:35
Вернувшийся из Таиланда россиянин напал на медиков после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Инцидент произошел в лагере «Юбилейный» в селе Березняки на Сахалине, куда накануне привезли на карантин около 240 туристов. 34 из них отправили на обсервацию в диспансер.
Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса
Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса
lenta.ru
27.03.2020 12:43
Вернувшихся из Таиланда росийских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере. Согласно информации канала, больше 240 путешественников отправили в лагерь «Юбилейный» на Сахалине. У 29 из них подозрение на заражение. Как видно на ролике, толпа россиян стоит за воротами, которые пытаются закрыть.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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