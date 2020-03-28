- Заразилося 41+3
- Померло 0
- Видужала 20
- Хворіють зараз 21+3
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Сахалінське области, включаючи Южно-Сахалінськ, знаходиться 0.02%, 41 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 20 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 21 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Южно-Сахалінське i Сахалінське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Сахалінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Южно-Сахалінське i Сахалінське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Сахалінська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|41+3+8%
|0
|20
|▲21+3
|11 тра 2020
|38+1+3%
|0
|20
|▲18+1
|9 тра 2020
|37+6+19%
|0
|20
|▲17+6
|7 тра 2020
|31+2+7%
|0
|20
|▲11+2
|5 тра 2020
|29+1+4%
|0
|20+1+5%
|—9
|4 тра 2020
|28+2+8%
|0
|19
|▲9+2
|3 тра 2020
|26+2+8%
|0
|19
|▲7+2
|1 тра 2020
|24+1+4%
|0
|19
|▲5+1
|30 кві 2020
|23+1+5%
|0
|19
|▲4+1
|29 кві 2020
|22
|0
|19+2+12%
|▼3-2
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає