Заразилося 41 +3

Померло 0

Видужала 20

Хворіють зараз 21 +3

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Сахалінське области, включаючи Южно-Сахалінськ, знаходиться 0.02%, 41 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 20 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 21 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Южно-Сахалінське i Сахалінське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Сахалінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Южно-Сахалінське i Сахалінське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Сахалінська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 41 +3+8% 0 20 ▲ 21+3 11 тра 2020 38 +1+3% 0 20 ▲ 18+1 9 тра 2020 37 +6+19% 0 20 ▲ 17+6 7 тра 2020 31 +2+7% 0 20 ▲ 11+2 5 тра 2020 29 +1+4% 0 20 +1+5% — 9 4 тра 2020 28 +2+8% 0 19 ▲ 9+2 3 тра 2020 26 +2+8% 0 19 ▲ 7+2 1 тра 2020 24 +1+4% 0 19 ▲ 5+1 30 кві 2020 23 +1+5% 0 19 ▲ 4+1 29 кві 2020 22 0 19 +2+12% ▼ 3-2 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Сахалінське области по днях