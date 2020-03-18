Заразилося 1083 +66

Померло 9

Видужала 148 +13

Хворіють зараз 926 +53

Летальність 0.83% близько 8 чол. на 1000 хворих

В Самарське области, включаючи Самару, знаходиться 0.47%, 1083 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 148 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 926 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Самаре i Самарське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Самарське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.1 рази в Самарське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 8 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Самарське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Самарське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Самарська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1083 +66+6% 9 148 +13+10% ▲ 926+53 11 тра 2020 1017 +66+7% 9 135 +9+7% ▲ 873+57 10 тра 2020 951 +74+8% 9 126 +24+24% ▲ 816+50 9 тра 2020 877 +75+9% 9 +1+13% 102 +20+24% ▲ 766+54 8 тра 2020 802 +59+8% 8 82 +7+9% ▲ 712+52 7 тра 2020 743 +67+10% 8 +2+33% 75 +3+4% ▲ 660+62 6 тра 2020 676 +81+14% 6 72 +8+13% ▲ 598+73 5 тра 2020 595 +17+3% 6 +1+20% 64 +5+8% ▲ 525+11 4 тра 2020 578 +60+12% 5 59 +1+2% ▲ 514+59 3 тра 2020 518 +85+20% 5 58 +5+9% ▲ 455+80 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Самарське области по днях