  1. Коронавірус 🦠 в Самаре i Самарське области

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Хворі коронавірусів в Самарське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1083+66
  • Померло 9
  • Видужала 148+13
  • Хворіють зараз 926+53
  • Летальність 0.83%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Самарське области, включаючи Самару, знаходиться 0.47%, 1083 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 148 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 926 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Самаре i Самарське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Самарське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.1 разив Самарське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
8 чоловікв середньому помирає в Самарське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Самарське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Самарська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201083+66+6%9148+13+10%926+53
11 тра 20201017+66+7%9135+9+7%873+57
10 тра 2020951+74+8%9126+24+24%816+50
9 тра 2020877+75+9%9+1+13%102+20+24%766+54
8 тра 2020802+59+8%882+7+9%712+52
7 тра 2020743+67+10%8+2+33%75+3+4%660+62
6 тра 2020676+81+14%672+8+13%598+73
5 тра 2020595+17+3%6+1+20%64+5+8%525+11
4 тра 2020578+60+12%559+1+2%514+59
3 тра 2020518+85+20%558+5+9%455+80
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Самарське области по днях

Самарская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Самарська область: останні новини

В российском пансионате для инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса
В российском пансионате для инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса
lenta.ru
29.04.2020 13:41
В Сызранском пансионате для людей с инвалидностью в Самарской области зафиксирована вспышка коронавируса. Там COVID-19 заразились 35 человек, большая часть которых — пациенты. «Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает бессимптомно», — сообщили в оперштабе региона.
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
lenta.ru
02.04.2020 12:08
Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором колл-центра, который принимает вопросы от граждан на тему инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
lenta.ru
29.03.2020 17:31
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
В России умер еще один человек с коронавирусом
В России умер еще один человек с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 09:27
Мужчина с диагнозом «коронавирус» скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город.
Опубликована карта распространения коронавируса в России
Опубликована карта распространения коронавируса в России
lenta.ru
26.03.2020 11:29
Большинство зараженных находятся в Москве — 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. В числе антилидеров — Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев).
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
lenta.ru
26.03.2020 11:10
Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Кроме Москвы, заражения зафиксированы в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской, Псковской, Самарской, Кемеровской областях.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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