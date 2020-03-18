- Заразилося 1083+66
- Померло 9
- Видужала 148+13
- Хворіють зараз 926+53
- Летальність 0.83%близько 8 чол. на 1000 хворих
В Самарське области, включаючи Самару, знаходиться 0.47%, 1083 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 148 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 926 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Самаре i Самарське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Самарське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Самарське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Самарська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1083+66+6%
|9
|148+13+10%
|▲926+53
|11 тра 2020
|1017+66+7%
|9
|135+9+7%
|▲873+57
|10 тра 2020
|951+74+8%
|9
|126+24+24%
|▲816+50
|9 тра 2020
|877+75+9%
|9+1+13%
|102+20+24%
|▲766+54
|8 тра 2020
|802+59+8%
|8
|82+7+9%
|▲712+52
|7 тра 2020
|743+67+10%
|8+2+33%
|75+3+4%
|▲660+62
|6 тра 2020
|676+81+14%
|6
|72+8+13%
|▲598+73
|5 тра 2020
|595+17+3%
|6+1+20%
|64+5+8%
|▲525+11
|4 тра 2020
|578+60+12%
|5
|59+1+2%
|▲514+59
|3 тра 2020
|518+85+20%
|5
|58+5+9%
|▲455+80
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає