- Заразилося 8050+339
- Померло 58+2
- Видужала 1784+103
- Хворіють зараз 6208+234
- Летальність 0.72%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Санкт-Петербурге знаходиться 3.47%, 8050 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 58 померло, 1784 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 6208 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Санкт-Петербурге
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Санкт-Петербурге, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Санкт-Петербурге від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Санкт-Петербург по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|8050+339+4%
|58+2+4%
|1784+103+6%
|▲6208+234
|11 тра 2020
|7711+307+4%
|56+3+6%
|1681+7+0.42%
|▲5974+297
|10 тра 2020
|7404+414+6%
|53
|1674+12+1%
|▲5677+402
|9 тра 2020
|6990+425+6%
|53+5+10%
|1662+65+4%
|▲5275+355
|8 тра 2020
|6565+375+6%
|48+4+9%
|1597+45+3%
|▲4920+326
|7 тра 2020
|6190+306+5%
|44+4+10%
|1552+20+1%
|▲4594+282
|6 тра 2020
|5884+312+6%
|40+3+8%
|1532+64+4%
|▲4312+245
|5 тра 2020
|5572+226+4%
|37
|1468+271+23%
|▼4067-45
|4 тра 2020
|5346+317+6%
|37+3+9%
|1197+136+13%
|▲4112+178
|3 тра 2020
|5029+295+6%
|34+1+3%
|1061+184+21%
|▲3934+110
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