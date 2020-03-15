Заразилося 8050 +339

Померло 58 +2

Видужала 1784 +103

Хворіють зараз 6208 +234

Летальність 0.72% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Санкт-Петербурге знаходиться 3.47%, 8050 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 58 померло, 1784 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 6208 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Санкт-Петербурге Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Санкт-Петербурге, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.26 рази в Санкт-Петербурге ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Санкт-Петербурге

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Санкт-Петербурге від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Санкт-Петербург по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 8050 +339+4% 58 +2+4% 1784 +103+6% ▲ 6208+234 11 тра 2020 7711 +307+4% 56 +3+6% 1681 +7+0.42% ▲ 5974+297 10 тра 2020 7404 +414+6% 53 1674 +12+1% ▲ 5677+402 9 тра 2020 6990 +425+6% 53 +5+10% 1662 +65+4% ▲ 5275+355 8 тра 2020 6565 +375+6% 48 +4+9% 1597 +45+3% ▲ 4920+326 7 тра 2020 6190 +306+5% 44 +4+10% 1552 +20+1% ▲ 4594+282 6 тра 2020 5884 +312+6% 40 +3+8% 1532 +64+4% ▲ 4312+245 5 тра 2020 5572 +226+4% 37 1468 +271+23% ▼ 4067-45 4 тра 2020 5346 +317+6% 37 +3+9% 1197 +136+13% ▲ 4112+178 3 тра 2020 5029 +295+6% 34 +1+3% 1061 +184+21% ▲ 3934+110 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Санкт-Петербурге по днях