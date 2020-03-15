  1. Коронавірус 🦠 в Санкт-Петербурге

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Хворі коронавірусів в Санкт-Петербурге на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 8050+339
  • Померло 58+2
  • Видужала 1784+103
  • Хворіють зараз 6208+234
  • Летальність 0.72%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Санкт-Петербурге знаходиться 3.47%, 8050 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 58 померло, 1784 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 6208 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Санкт-Петербурге

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Санкт-Петербурге, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.26 разив Санкт-Петербурге ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Санкт-Петербурге на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Санкт-Петербурге від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Санкт-Петербург по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20208050+339+4%58+2+4%1784+103+6%6208+234
11 тра 20207711+307+4%56+3+6%1681+7+0.42%5974+297
10 тра 20207404+414+6%531674+12+1%5677+402
9 тра 20206990+425+6%53+5+10%1662+65+4%5275+355
8 тра 20206565+375+6%48+4+9%1597+45+3%4920+326
7 тра 20206190+306+5%44+4+10%1552+20+1%4594+282
6 тра 20205884+312+6%40+3+8%1532+64+4%4312+245
5 тра 20205572+226+4%371468+271+23%4067-45
4 тра 20205346+317+6%37+3+9%1197+136+13%4112+178
3 тра 20205029+295+6%34+1+3%1061+184+21%3934+110
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Санкт-Петербурге по днях

Санкт-Петербург і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Санкт-Петербург: останні новини

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Опубликовано видео с места пожара в петербургской больнице
Опубликовано видео с места пожара в петербургской больнице
lenta.ru
12.05.2020 08:26
Telegram-канал Baza опубликовал видео с места пожара, который произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Согласно данным канала, пожар вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. СМИ сообщили о пяти погибших
В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. СМИ сообщили о пяти погибших
tj
12.05.2020 08:02
Эвакуированы около 150 человек.
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
РБК
12.05.2020 07:56
Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия. В результате ЧП погибли пять пациентов. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ
Российский подросток с коронавирусом сбежал из больницы и пообещал вернуться
Российский подросток с коронавирусом сбежал из больницы и пообещал вернуться
lenta.ru
10.05.2020 14:56
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Он взял с собой телефон, он отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы. Полиция разыскивает худого молодого человека среднего роста.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
РБК
10.05.2020 00:29
Продление ограничений власти объяснили несоблюдением самоизоляции. С 12 мая в городе также сделают обязательным масочно-перчаточный режим. Маски и перчатки будут продавать в вестибюлях метро
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
lenta.ru
09.05.2020 23:54
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
РБК
09.05.2020 16:22
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
lenta.ru
09.05.2020 10:48
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. За день заражения произошли в 84 регионах. Наименьшее их количество обнаружено в Севастополе и на Чукотке. Еще три пришлось на Карелию, четыре — на Туву, пять — на Еврейскую автономную область.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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