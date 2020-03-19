Заразилося 1232 +64

Померло 5

Видужала 242 +5

Хворіють зараз 985 +59

Летальність 0.41% близько 4 чол. на 1000 хворих

В Саратовське области, включаючи Саратов, знаходиться 0.53%, 1232 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 242 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 985 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Саратове i Саратовське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Саратовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.2 рази в Саратовське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 4 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Саратовське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Саратовське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Саратовська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1232 +64+5% 5 242 +5+2% ▲ 985+59 11 тра 2020 1168 +92+9% 5 +1+25% 237 +4+2% ▲ 926+87 10 тра 2020 1076 +69+7% 4 233 +37+19% ▲ 839+32 9 тра 2020 1007 +57+6% 4 196 +39+25% ▲ 807+18 8 тра 2020 950 +74+8% 4 157 +22+16% ▲ 789+52 7 тра 2020 876 +41+5% 4 +1+33% 135 +2+2% ▲ 737+38 6 тра 2020 835 +98+13% 3 133 +27+25% ▲ 699+71 5 тра 2020 737 +78+12% 3 106 +7+7% ▲ 628+71 4 тра 2020 659 +74+13% 3 99 +4+4% ▲ 557+70 3 тра 2020 585 +50+9% 3 95 +22+30% ▲ 487+28 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Саратовське области по днях