  1. Коронавірус 🦠 в Саратове i Саратовське области

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Хворі коронавірусів в Саратовське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1232+64
  • Померло 5
  • Видужала 242+5
  • Хворіють зараз 985+59
  • Летальність 0.41%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Саратовське области, включаючи Саратов, знаходиться 0.53%, 1232 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 242 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 985 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Саратове i Саратовське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Саратовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.2 разив Саратовське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
4 осібв середньому помирає в Саратовське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Саратовське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Саратовська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201232+64+5%5242+5+2%985+59
11 тра 20201168+92+9%5+1+25%237+4+2%926+87
10 тра 20201076+69+7%4233+37+19%839+32
9 тра 20201007+57+6%4196+39+25%807+18
8 тра 2020950+74+8%4157+22+16%789+52
7 тра 2020876+41+5%4+1+33%135+2+2%737+38
6 тра 2020835+98+13%3133+27+25%699+71
5 тра 2020737+78+12%3106+7+7%628+71
4 тра 2020659+74+13%399+4+4%557+70
3 тра 2020585+50+9%395+22+30%487+28
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Саратовське области по днях

Саратовская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Саратовська область: останні новини

Квартиру россиянина решили силой вскрыть и продезинфицировать от коронавируса
Квартиру россиянина решили силой вскрыть и продезинфицировать от коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 18:58
Россиянин из Балтайского района (Саратовская область) попал в больницу с семьей, поскольку заразился коронавирусом. Заместитель главного врача ЦРБ предложил мужчине продезинфицировать квартиру. На его возражения, например, кто после обработки закроет дверь, заявил, что квартиру вскроют вместе с судебными приставами.
Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы
Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы
lenta.ru
03.05.2020 00:15
Коронавирус выявили у 14 медработников закрытой на карантин Краснокутской районной больницы в Саратовской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Костин. Больница была закрыта на карантин по предписанию Роспотребнадзора после смерти пациента с подозрением на COVID-19.
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
РБК
01.05.2020 15:19
Ремонт саратовского театра кукол продолжат на фоне пандемии коронавируса
Ремонт саратовского театра кукол продолжат на фоне пандемии коронавируса
lenta.ru
27.04.2020 17:33
Капитальный ремонт театра кукол «Теремок» в городе Саратов продолжат на фоне пандемии коронавируса в строгом соответствии с графиком. Работы, которые ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура», завершатся к декабрю 2020 года. За это время здание полностью обновят, также будет благоустроена территория.
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
lenta.ru
26.04.2020 18:13
Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности.
В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
РБК
13.04.2020 10:16
Фейк о массовом заражении саратовских медиков вылился в уголовное дело
Фейк о массовом заражении саратовских медиков вылился в уголовное дело
lenta.ru
10.04.2020 22:52
Следователи возбудили уголовное дело после появления в сети фейка о массовом заболевании саратовских врачей коронавирусом. Фигурантам дела, круг которых сейчас устанавливается, грозит до трех лет ограничения свободы.
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 19:38
В Саратове умер второй пациент с диагностированным у него коронавирусом. Ему было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда, а в процессе лечения выяснилось, что он контактировал с зараженным коронавирусом. Тест на инфекцию оказался положительным. Первый пациент с таким диагнозом умер 3 апреля.
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
03.04.2020 14:29
Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом
Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 12:47
В Саратовской области умер первый зараженный коронавирусом пациент. В пресс-службе ведомства заявили, что пациент умер от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний». По данным оперативного штаба, на 3 апреля число умерших в России увеличилось до 34 человек. Всего в России подтвердили 601 случай заражения.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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