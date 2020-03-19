- Заразилося 1232+64
- Померло 5
- Видужала 242+5
- Хворіють зараз 985+59
- Летальність 0.41%близько 4 чол. на 1000 хворих
В Саратовське области, включаючи Саратов, знаходиться 0.53%, 1232 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 242 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 985 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Саратове i Саратовське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Саратовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Саратовське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Саратовська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1232+64+5%
|5
|242+5+2%
|▲985+59
|11 тра 2020
|1168+92+9%
|5+1+25%
|237+4+2%
|▲926+87
|10 тра 2020
|1076+69+7%
|4
|233+37+19%
|▲839+32
|9 тра 2020
|1007+57+6%
|4
|196+39+25%
|▲807+18
|8 тра 2020
|950+74+8%
|4
|157+22+16%
|▲789+52
|7 тра 2020
|876+41+5%
|4+1+33%
|135+2+2%
|▲737+38
|6 тра 2020
|835+98+13%
|3
|133+27+25%
|▲699+71
|5 тра 2020
|737+78+12%
|3
|106+7+7%
|▲628+71
|4 тра 2020
|659+74+13%
|3
|99+4+4%
|▲557+70
|3 тра 2020
|585+50+9%
|3
|95+22+30%
|▲487+28
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