  1. Коронавірус 🦠 в Севастополе

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Хворі коронавірусів в Севастополе на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 129+3
  • Померло 2
  • Видужала 28+4
  • Хворіють зараз 99
  • Летальність 1.55%близько 16 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Севастополе знаходиться 0.06%, 129 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 28 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 99 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Севастополе

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Севастополе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.7 разив Севастополе ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
16 чоловікв середньому помирає в Севастополе на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Севастополе від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Севастополь по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020129+3+2%228+4+17%99-1
11 тра 2020126+4+3%224100+4
10 тра 2020122+3+3%224+3+14%96
9 тра 2020119+1+1%221+3+17%96-2
8 тра 2020118+8+7%218+2+13%98+6
7 тра 2020110+6+6%216+1+7%92+5
6 тра 2020104+6+6%21587+6
5 тра 202098+7+8%215+4+36%81+3
4 тра 202091+2+2%211+1+10%78+1
3 тра 202089+3+3%2+1+100%1077+2
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Севастополе по днях

Севастополь і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Севастополь: останні новини

Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких
Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких
lenta.ru
17.04.2020 20:54
Один из первых пациентов с коронавирусом в Севастополе вылечился и выписан из больницы, но фактически стал инвалидом. Во время нахождения в больнице у него развилась вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью. К моменту выписки у мужчины сохранилось только 30 процентов легких.
Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
РБК
08.04.2020 12:45
Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней, объяснил глава города
Туристы обвинили отель в Крыму в угрозе заражения коронавирусом
Туристы обвинили отель в Крыму в угрозе заражения коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 21:43
Туристы подготовили иск против отеля в Севастополе, не предупредившего их о больной коронавирусом постоялице. Инцидент произошел в одной из гостиниц Севастополя. По словам Анны Гончаровой, о случае заражения постояльцы узнали случайно, когда увидели в лобби медиков в спецодежде.
На въезде в российский город федерального значения установили блокпосты
На въезде в российский город федерального значения установили блокпосты
lenta.ru
31.03.2020 18:07
Власти Севастополя приняли решение установить блокпосты на въезде в город .На пунктах пропуска проверяются все автомобили, которые пытаются въехать в Севастополь. Блокпосты были установлены для предотвращения распространения коронавируса, указали в пресс-службе правительства.
Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом
Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 16:15
В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) раскрыли новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса. Так, в ряде субъектов, в частности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, приостановлено бронирование мест на туристических объектах. Аналогичная мера введена на Алтае.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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