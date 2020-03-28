- Заразилося 129+3
- Померло 2
- Видужала 28+4
- Хворіють зараз 99
- Летальність 1.55%близько 16 чол. на 1000 хворих
В Севастополе знаходиться 0.06%, 129 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 28 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 99 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Севастополе
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Севастополе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Севастополе від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Севастополь по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|129+3+2%
|2
|28+4+17%
|▼99-1
|11 тра 2020
|126+4+3%
|2
|24
|▲100+4
|10 тра 2020
|122+3+3%
|2
|24+3+14%
|—96
|9 тра 2020
|119+1+1%
|2
|21+3+17%
|▼96-2
|8 тра 2020
|118+8+7%
|2
|18+2+13%
|▲98+6
|7 тра 2020
|110+6+6%
|2
|16+1+7%
|▲92+5
|6 тра 2020
|104+6+6%
|2
|15
|▲87+6
|5 тра 2020
|98+7+8%
|2
|15+4+36%
|▲81+3
|4 тра 2020
|91+2+2%
|2
|11+1+10%
|▲78+1
|3 тра 2020
|89+3+3%
|2+1+100%
|10
|▲77+2
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