Заразилося 129 +3

Померло 2

Видужала 28 +4

Хворіють зараз 99

Летальність 1.55% близько 16 чол. на 1000 хворих

В Севастополе знаходиться 0.06%, 129 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 28 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 99 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Севастополе Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Севастополе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.7 рази в Севастополе ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 16 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Севастополе

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Севастополе від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Севастополь по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 129 +3+2% 2 28 +4+17% ▼ 99-1 11 тра 2020 126 +4+3% 2 24 ▲ 100+4 10 тра 2020 122 +3+3% 2 24 +3+14% — 96 9 тра 2020 119 +1+1% 2 21 +3+17% ▼ 96-2 8 тра 2020 118 +8+7% 2 18 +2+13% ▲ 98+6 7 тра 2020 110 +6+6% 2 16 +1+7% ▲ 92+5 6 тра 2020 104 +6+6% 2 15 ▲ 87+6 5 тра 2020 98 +7+8% 2 15 +4+36% ▲ 81+3 4 тра 2020 91 +2+2% 2 11 +1+10% ▲ 78+1 3 тра 2020 89 +3+3% 2 +1+100% 10 ▲ 77+2 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Севастополе по днях