Заразилося 1723 +76

Померло 12 +2

Видужала 305 +9

Хворіють зараз 1406 +65

Летальність 0.7% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Північна Осетії, включаючи Владикавказ, знаходиться 0.74%, 1723 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 305 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1406 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Владикавказе i Північна Осетії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Північна Осетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.3 рази в Північна Осетії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Північна Осетії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владикавказе i Північна Осетії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Північна Осетія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1723 +76+5% 12 +2+20% 305 +9+3% ▲ 1406+65 11 тра 2020 1647 +72+5% 10 296 ▲ 1341+72 10 тра 2020 1575 +70+5% 10 296 ▲ 1269+70 9 тра 2020 1505 +69+5% 10 296 +34+13% ▲ 1199+35 8 тра 2020 1436 +94+7% 10 +1+11% 262 +21+9% ▲ 1164+72 7 тра 2020 1342 +89+7% 9 +2+29% 241 +83+53% ▲ 1092+4 6 тра 2020 1253 +93+8% 7 158 ▲ 1088+93 5 тра 2020 1160 +91+9% 7 +1+17% 158 +72+84% ▲ 995+18 4 тра 2020 1069 +79+8% 6 86 ▲ 977+79 3 тра 2020 990 +69+7% 6 +2+50% 86 ▲ 898+67 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Північна Осетії по днях