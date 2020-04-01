- Заразилося 1723+76
- Померло 12+2
- Видужала 305+9
- Хворіють зараз 1406+65
- Летальність 0.7%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Північна Осетії, включаючи Владикавказ, знаходиться 0.74%, 1723 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 305 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1406 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Владикавказе i Північна Осетії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Північна Осетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владикавказе i Північна Осетії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Північна Осетія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1723+76+5%
|12+2+20%
|305+9+3%
|▲1406+65
|11 тра 2020
|1647+72+5%
|10
|296
|▲1341+72
|10 тра 2020
|1575+70+5%
|10
|296
|▲1269+70
|9 тра 2020
|1505+69+5%
|10
|296+34+13%
|▲1199+35
|8 тра 2020
|1436+94+7%
|10+1+11%
|262+21+9%
|▲1164+72
|7 тра 2020
|1342+89+7%
|9+2+29%
|241+83+53%
|▲1092+4
|6 тра 2020
|1253+93+8%
|7
|158
|▲1088+93
|5 тра 2020
|1160+91+9%
|7+1+17%
|158+72+84%
|▲995+18
|4 тра 2020
|1069+79+8%
|6
|86
|▲977+79
|3 тра 2020
|990+69+7%
|6+2+50%
|86
|▲898+67
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