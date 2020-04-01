  1. Коронавірус 🦠 в Владикавказе i Північна Осетії

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Хворі коронавірусів в Північна Осетії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1723+76
  • Померло 12+2
  • Видужала 305+9
  • Хворіють зараз 1406+65
  • Летальність 0.7%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Північна Осетії, включаючи Владикавказ, знаходиться 0.74%, 1723 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 305 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1406 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Владикавказе i Північна Осетії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Північна Осетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.3 разив Північна Осетії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Північна Осетії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владикавказе i Північна Осетії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Північна Осетія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201723+76+5%12+2+20%305+9+3%1406+65
11 тра 20201647+72+5%102961341+72
10 тра 20201575+70+5%102961269+70
9 тра 20201505+69+5%10296+34+13%1199+35
8 тра 20201436+94+7%10+1+11%262+21+9%1164+72
7 тра 20201342+89+7%9+2+29%241+83+53%1092+4
6 тра 20201253+93+8%71581088+93
5 тра 20201160+91+9%7+1+17%158+72+84%995+18
4 тра 20201069+79+8%686977+79
3 тра 2020990+69+7%6+2+50%86898+67
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Північна Осетії по днях

Северная Осетия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Північна Осетія: останні новини

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Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
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В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом
В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом
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06.05.2020 13:35
Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день
Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день
tj
02.05.2020 23:56
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Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
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Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Роспотребнадзоре Северной Осетии связали рост числа инфицированных с прошедшим 20 апреля митингом.
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За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.
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27.04.2020 15:52
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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