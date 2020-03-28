Заразилося 911 +9

Померло 9 +2

Видужала 266 +2

Хворіють зараз 636 +5

Летальність 0.99% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Смоленське области, включаючи Smolensk, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 266 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Smolensk i Смоленське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Смоленське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.09 рази в Смоленське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Смоленське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Смоленське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Смоленська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 911 +9+1% 9 +2+29% 266 +2+1% ▲ 636+5 11 тра 2020 902 +164+22% 7 264 +10+4% ▲ 631+154 10 тра 2020 738 +70+10% 7 254 ▲ 477+70 9 тра 2020 668 +22+3% 7 +2+40% 254 +160+170% ▼ 407-140 8 тра 2020 646 +56+9% 5 94 +3+3% ▲ 547+53 7 тра 2020 590 +55+10% 5 91 ▲ 494+55 6 тра 2020 535 +1+0.19% 5 91 +4+5% ▼ 439-3 5 тра 2020 534 +14+3% 5 +1+25% 87 +6+7% ▲ 442+7 4 тра 2020 520 +12+2% 4 +1+33% 81 ▲ 435+11 3 тра 2020 508 +9+2% 3 81 +12+17% ▼ 424-3 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Смоленське области по днях