- Заразилося 911+9
- Померло 9+2
- Видужала 266+2
- Хворіють зараз 636+5
- Летальність 0.99%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Смоленське области, включаючи Smolensk, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 266 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Smolensk i Смоленське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Смоленське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Смоленське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Смоленська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|911+9+1%
|9+2+29%
|266+2+1%
|▲636+5
|11 тра 2020
|902+164+22%
|7
|264+10+4%
|▲631+154
|10 тра 2020
|738+70+10%
|7
|254
|▲477+70
|9 тра 2020
|668+22+3%
|7+2+40%
|254+160+170%
|▼407-140
|8 тра 2020
|646+56+9%
|5
|94+3+3%
|▲547+53
|7 тра 2020
|590+55+10%
|5
|91
|▲494+55
|6 тра 2020
|535+1+0.19%
|5
|91+4+5%
|▼439-3
|5 тра 2020
|534+14+3%
|5+1+25%
|87+6+7%
|▲442+7
|4 тра 2020
|520+12+2%
|4+1+33%
|81
|▲435+11
|3 тра 2020
|508+9+2%
|3
|81+12+17%
|▼424-3
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