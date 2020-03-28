  1. Коронавірус 🦠 в Smolensk i Смоленське области

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Хворі коронавірусів в Смоленське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 911+9
  • Померло 9+2
  • Видужала 266+2
  • Хворіють зараз 636+5
  • Летальність 0.99%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Смоленське области, включаючи Smolensk, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 266 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Smolensk i Смоленське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Смоленське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.09 разив Смоленське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Смоленське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Смоленське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Смоленська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020911+9+1%9+2+29%266+2+1%636+5
11 тра 2020902+164+22%7264+10+4%631+154
10 тра 2020738+70+10%7254477+70
9 тра 2020668+22+3%7+2+40%254+160+170%407-140
8 тра 2020646+56+9%594+3+3%547+53
7 тра 2020590+55+10%591494+55
6 тра 2020535+1+0.19%591+4+5%439-3
5 тра 2020534+14+3%5+1+25%87+6+7%442+7
4 тра 2020520+12+2%4+1+33%81435+11
3 тра 2020508+9+2%381+12+17%424-3
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Смоленське области по днях

Смоленская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Смоленська область: останні новини

В российском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
В российском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
lenta.ru
11.05.2020 21:20
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Смоленской области. Отмечается, что в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Положительные результаты оказались у 22 сотрудников, 94 постояльцев и 4 волонтеров.
Бойцы ФСБ задержали пытавшуюся нажиться на пандемии коронавируса чиновницу
Бойцы ФСБ задержали пытавшуюся нажиться на пандемии коронавируса чиновницу
lenta.ru
29.04.2020 20:28
Бойцы ФСБ задержали сотрудницу Роспотребнадзора в Смоленской области за получение взятки из-за коронавируса. 450 тысяч рублей заплатил владелец магазина​, который не стал закрывать свой магазин во время режима самоизоляции, введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
lenta.ru
15.04.2020 19:48
В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец. У него был диагностирован коронавирус. «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», — сообщили в оперштабе.
Еще полсотни людей заразились коронавирусом в российском доме престарелых
Еще полсотни людей заразились коронавирусом в российском доме престарелых
lenta.ru
15.04.2020 14:31
В Смоленской области еще у 49 человек из Вяземского дома престарелых диагностировали коронавирус. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106.
В российском доме престарелых десятки человек заразились коронавирусом
В российском доме престарелых десятки человек заразились коронавирусом
lenta.ru
14.04.2020 12:02
В Смоленской области у 34 человек из Вяземского дома престарелых выявили заражение коронавирусом. Как уточнили в администрации региона, всего на повторное тестирование направили 86 анализов, 34 из них оказались положительными, остальные результаты пока неизвестны. 12 апреля город закрыли на выезд и въезд.
Появилось видео обработки закрытого на карантин российского города
Появилось видео обработки закрытого на карантин российского города
lenta.ru
13.04.2020 10:42
Дезинфекторы обработали дом престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области, где 86 человек предположительно заразились коронавирусом. Очевидцы сняли происходившее на видео. В интернате пока один подтвержденный случай инфицирования — у сотрудника, который вернулся из Вьетнама.
Российский город закрыли из-за вспышки коронавируса
Российский город закрыли из-за вспышки коронавируса
lenta.ru
12.04.2020 19:41
Российский город Вязьма в Смоленской области закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает RT со ссылкой на местную администрацию. Подобные меры приняли после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната заподозрили коронавирус.
В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус
В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус
РБК
12.04.2020 19:11
По данным властей, анализы на наличие коронавируса взяли у 306 сотрудников и постояльцев Вяземского дома-интерната. Положительный результат теста оказался у одного человека
В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем на коронавирус
В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем на коронавирус
lenta.ru
09.04.2020 17:42
В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. «У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России», — добавил он. Сейчас в стране есть девять отечественных тест-систем.
Экипаж российской атомной подлодки выпустили с карантина из-за вируса
Экипаж российской атомной подлодки выпустили с карантина из-за вируса
РБК
01.04.2020 22:11
Экипаж подводного ракетоносца «Смоленск» был отправлен на карантин из-за подозрения в контакте с носителем коронавирусной инфекции. После второго отрицательного теста морякам разрешили увидеться с семьями
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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