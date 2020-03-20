Заразилося 1125 +41

Померло 21 +1

Видужала 325 +24

Хворіють зараз 779 +16

Летальність 1.87% близько 19 чол. на 1000 хворих

В Ставропольськом крае, включаючи Ставрополь, знаходиться 0.48%, 1125 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 21 помер, 325 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 779 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ставрополе i Ставропольськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ставропольськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.1 рази в Ставропольськом крае ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 19 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ставропольськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ставропольськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ставропольський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1125 +41+4% 21 +1+5% 325 +24+8% ▲ 779+16 11 тра 2020 1084 +34+3% 20 301 +12+4% ▲ 763+22 10 тра 2020 1050 +38+4% 20 289 +10+4% ▲ 741+28 9 тра 2020 1012 +69+7% 20 279 +30+12% ▲ 713+39 8 тра 2020 943 +56+6% 20 249 +25+11% ▲ 674+31 7 тра 2020 887 +23+3% 20 224 +24+12% ▼ 643-1 6 тра 2020 864 +40+5% 20 +2+11% 200 +12+6% ▲ 644+26 5 тра 2020 824 +36+5% 18 +1+6% 188 +24+15% ▲ 618+11 4 тра 2020 788 +57+8% 17 +2+13% 164 +29+21% ▲ 607+26 3 тра 2020 731 +55+8% 15 +1+7% 135 +19+16% ▲ 581+35 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ставропольськом крае по днях