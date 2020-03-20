  1. Коронавірус 🦠 в Ставрополе i Ставропольськом крае

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Хворі коронавірусів в Ставропольськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1125+41
  • Померло 21+1
  • Видужала 325+24
  • Хворіють зараз 779+16
  • Летальність 1.87%близько 19 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ставропольськом крае, включаючи Ставрополь, знаходиться 0.48%, 1125 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 21 помер, 325 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 779 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ставрополе i Ставропольськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ставропольськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.1 разив Ставропольськом крае ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
19 чоловікв середньому помирає в Ставропольськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ставропольськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ставропольський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201125+41+4%21+1+5%325+24+8%779+16
11 тра 20201084+34+3%20301+12+4%763+22
10 тра 20201050+38+4%20289+10+4%741+28
9 тра 20201012+69+7%20279+30+12%713+39
8 тра 2020943+56+6%20249+25+11%674+31
7 тра 2020887+23+3%20224+24+12%643-1
6 тра 2020864+40+5%20+2+11%200+12+6%644+26
5 тра 2020824+36+5%18+1+6%188+24+15%618+11
4 тра 2020788+57+8%17+2+13%164+29+21%607+26
3 тра 2020731+55+8%15+1+7%135+19+16%581+35
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ставропольськом крае по днях

Ставропольский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ставропольський край: останні новини

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РБК
06.05.2020 18:43
Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик
Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик
lenta.ru
25.04.2020 11:56
В Ставропольском крае умер медицинский работник, который лечил пациентов с коронавирусом. «Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. В регионе зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусом.
Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов
Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов
РБК
23.04.2020 15:29
В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса
В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса
lenta.ru
16.04.2020 20:18
В курортном городе Пятигорске Ставропольского края ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, в городе зафиксирована «опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».
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Мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США
lenta.ru
15.04.2020 11:14
Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил людям, которые критикуют принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, переехать в США. Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населению: «Люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет».
Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса
Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 00:31
Бортпроводник российской авиакомпании назвал самый популярный город у российских туристов во время вспышки коронавируса. Им оказался Минеральные Воды Ставропольского края. В условиях пандемии у российских компаний полностью отменились международные рейсы, кроме вывозных, и значительно сократились внутренние.
В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом
В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом
РБК
10.04.2020 20:58
На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
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08.04.2020 14:10
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 11:10
В Ставропольском крае умер первый пациент с коронавирусом — 53-летняя женщина. По словам главы региона Владимира Владимирова, женщина обратилась за медицинской помощью, когда «у нее уже были явно выраженные симптомы». Ее состояние осложнялось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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