- Заразилося 1125+41
- Померло 21+1
- Видужала 325+24
- Хворіють зараз 779+16
- Летальність 1.87%близько 19 чол. на 1000 хворих
В Ставропольськом крае, включаючи Ставрополь, знаходиться 0.48%, 1125 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 21 помер, 325 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 779 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ставрополе i Ставропольськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ставропольськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ставропольськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ставропольський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1125+41+4%
|21+1+5%
|325+24+8%
|▲779+16
|11 тра 2020
|1084+34+3%
|20
|301+12+4%
|▲763+22
|10 тра 2020
|1050+38+4%
|20
|289+10+4%
|▲741+28
|9 тра 2020
|1012+69+7%
|20
|279+30+12%
|▲713+39
|8 тра 2020
|943+56+6%
|20
|249+25+11%
|▲674+31
|7 тра 2020
|887+23+3%
|20
|224+24+12%
|▼643-1
|6 тра 2020
|864+40+5%
|20+2+11%
|200+12+6%
|▲644+26
|5 тра 2020
|824+36+5%
|18+1+6%
|188+24+15%
|▲618+11
|4 тра 2020
|788+57+8%
|17+2+13%
|164+29+21%
|▲607+26
|3 тра 2020
|731+55+8%
|15+1+7%
|135+19+16%
|▲581+35
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