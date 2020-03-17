Заразилося 2163 +211

Померло 3

Видужала 382 +99

Хворіють зараз 1778 +112

Летальність 0.14% близько 1 чол. на 1000 хворих

В Свердловське области, включаючи Єкатеринбург, знаходиться 0.93%, 2163 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 382 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1778 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Єкатеринбурге i Свердловське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Свердловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 6.6 рази в Свердловське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 1 особа на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Свердловське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Єкатеринбурге i Свердловське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Свердловська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 2163 +211+11% 3 382 +99+35% ▲ 1778+112 11 тра 2020 1952 +108+6% 3 283 +13+5% ▲ 1666+95 10 тра 2020 1844 +139+8% 3 270 +1+0.37% ▲ 1571+138 9 тра 2020 1705 +121+8% 3 269 +32+14% ▲ 1433+89 8 тра 2020 1584 +155+11% 3 237 +25+12% ▲ 1344+130 7 тра 2020 1429 +76+6% 3 212 +19+10% ▲ 1214+57 6 тра 2020 1353 +76+6% 3 +2+200% 193 +37+24% ▲ 1157+37 5 тра 2020 1277 +133+12% 1 156 +29+23% ▲ 1120+104 4 тра 2020 1144 +53+5% 1 127 +1+1% ▲ 1016+52 3 тра 2020 1091 +75+7% 1 126 +6+5% ▲ 964+69 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Свердловське области по днях