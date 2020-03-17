  1. Коронавірус 🦠 в Єкатеринбурге i Свердловське области

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хворі коронавірусів в Свердловське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 2163+211
  • Померло 3
  • Видужала 382+99
  • Хворіють зараз 1778+112
  • Летальність 0.14%близько 1 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Свердловське области, включаючи Єкатеринбург, знаходиться 0.93%, 2163 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 382 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1778 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Єкатеринбурге i Свердловське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Свердловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 6.6 разив Свердловське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
1 особав середньому помирає в Свердловське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Єкатеринбурге i Свердловське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Свердловська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20202163+211+11%3382+99+35%1778+112
11 тра 20201952+108+6%3283+13+5%1666+95
10 тра 20201844+139+8%3270+1+0.37%1571+138
9 тра 20201705+121+8%3269+32+14%1433+89
8 тра 20201584+155+11%3237+25+12%1344+130
7 тра 20201429+76+6%3212+19+10%1214+57
6 тра 20201353+76+6%3+2+200%193+37+24%1157+37
5 тра 20201277+133+12%1156+29+23%1120+104
4 тра 20201144+53+5%1127+1+1%1016+52
3 тра 20201091+75+7%1126+6+5%964+69
Показати всі дні

* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Свердловське области по днях

Свердловская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Свердловська область: останні новини

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
lenta.ru
10.05.2020 19:15
Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом. Разговор состоялся во время прямой трансляции в Instagram главы региона.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
РБК
09.05.2020 19:01
Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить коронавирус на дому
Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить коронавирус на дому
lenta.ru
09.05.2020 16:43
В Екатеринбурге главного врача больницы №24 Алексея Малинкина привлекли к административной ответственности из-за того, что он разрешил пациентам с коронавирусом амбулаторное лечение, то есть постельный режим на дому. Сотрудники больницы советовали пациентам с вирусом отказаться от госпитализации.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
08.05.2020 10:35
За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
lenta.ru
06.05.2020 14:22
В России впервые запустят туристические чартерные рейсы в Анапу в связи с ограничением международных перевозок из-за распространения коронавируса. Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы, два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Запуск чартеров запланирован на лето 2020 года.
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ
НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ
РБК
30.04.2020 09:27
Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Екатеринбурге, ликвидировав трех его организаторов. Правоохранительные органы установили, что злоумышленники поддерживали запрещенное в России «Исламское государство»
Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
РБК
28.04.2020 16:56
Еще новости Свердловськи области

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Цей веб-сайт і його вміст, включаючи всі дані, картографування, графіки та аналіз (Далі - «Веб-»), надається виключно в ознайомлювальних цілях без використання інформації з нього де небудь. Наш Вебсайт спирається на загальнодоступні дані з декількох джерел, які не завжди достовірні. Справжнім ми відмовляємося від будь-яких заяв та гарантій щодо Вебсайт, включаючи точність, придатність для використання та будь-яку комерційну і медичну придатність. Використовувати сайт для вас медичного керівництва або в комерційних цілях суворо заборонено.