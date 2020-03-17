- Заразилося 2163+211
- Померло 3
- Видужала 382+99
- Хворіють зараз 1778+112
- Летальність 0.14%близько 1 чол. на 1000 хворих
В Свердловське области, включаючи Єкатеринбург, знаходиться 0.93%, 2163 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 382 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1778 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Єкатеринбурге i Свердловське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Свердловське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Єкатеринбурге i Свердловське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Свердловська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|2163+211+11%
|3
|382+99+35%
|▲1778+112
|11 тра 2020
|1952+108+6%
|3
|283+13+5%
|▲1666+95
|10 тра 2020
|1844+139+8%
|3
|270+1+0.37%
|▲1571+138
|9 тра 2020
|1705+121+8%
|3
|269+32+14%
|▲1433+89
|8 тра 2020
|1584+155+11%
|3
|237+25+12%
|▲1344+130
|7 тра 2020
|1429+76+6%
|3
|212+19+10%
|▲1214+57
|6 тра 2020
|1353+76+6%
|3+2+200%
|193+37+24%
|▲1157+37
|5 тра 2020
|1277+133+12%
|1
|156+29+23%
|▲1120+104
|4 тра 2020
|1144+53+5%
|1
|127+1+1%
|▲1016+52
|3 тра 2020
|1091+75+7%
|1
|126+6+5%
|▲964+69
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