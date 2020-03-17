Заразилося 1483 +80

Померло 2

Видужала 314 +21

Хворіють зараз 1167 +59

Летальність 0.13% близько 1 чол. на 1000 хворих

В Тамбовське области, включаючи Тамбов, знаходиться 0.64%, 1483 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 314 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1167 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Тамбове i Тамбовське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тамбовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 7 рази в Тамбовське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 1 особа на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Тамбовське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тамбовське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тамбовська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1483 +80+6% 2 314 +21+7% ▲ 1167+59 11 тра 2020 1403 +91+7% 2 293 +14+5% ▲ 1108+77 10 тра 2020 1312 +91+7% 2 279 +29+12% ▲ 1031+62 9 тра 2020 1221 +90+8% 2 250 +61+32% ▲ 969+29 8 тра 2020 1131 +85+8% 2 189 +33+21% ▲ 940+52 7 тра 2020 1046 +75+8% 2 156 +22+16% ▲ 888+53 6 тра 2020 971 +62+7% 2 134 +9+7% ▲ 835+53 5 тра 2020 909 +67+8% 2 125 +11+10% ▲ 782+56 4 тра 2020 842 +53+7% 2 114 +1+1% ▲ 726+52 3 тра 2020 789 +60+8% 2 113 +3+3% ▲ 674+57 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тамбовське области по днях