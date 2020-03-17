- Заразилося 1483+80
- Померло 2
- Видужала 314+21
- Хворіють зараз 1167+59
- Летальність 0.13%близько 1 чол. на 1000 хворих
В Тамбовське области, включаючи Тамбов, знаходиться 0.64%, 1483 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 314 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1167 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Тамбове i Тамбовське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тамбовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тамбовське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Тамбовська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1483+80+6%
|2
|314+21+7%
|▲1167+59
|11 тра 2020
|1403+91+7%
|2
|293+14+5%
|▲1108+77
|10 тра 2020
|1312+91+7%
|2
|279+29+12%
|▲1031+62
|9 тра 2020
|1221+90+8%
|2
|250+61+32%
|▲969+29
|8 тра 2020
|1131+85+8%
|2
|189+33+21%
|▲940+52
|7 тра 2020
|1046+75+8%
|2
|156+22+16%
|▲888+53
|6 тра 2020
|971+62+7%
|2
|134+9+7%
|▲835+53
|5 тра 2020
|909+67+8%
|2
|125+11+10%
|▲782+56
|4 тра 2020
|842+53+7%
|2
|114+1+1%
|▲726+52
|3 тра 2020
|789+60+8%
|2
|113+3+3%
|▲674+57
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