  1. Коронавірус 🦠 в Тамбове i Тамбовське области

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Хворі коронавірусів в Тамбовське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1483+80
  • Померло 2
  • Видужала 314+21
  • Хворіють зараз 1167+59
  • Летальність 0.13%близько 1 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Тамбовське области, включаючи Тамбов, знаходиться 0.64%, 1483 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 314 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1167 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Тамбове i Тамбовське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тамбовське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 7 разив Тамбовське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
1 особав середньому помирає в Тамбовське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тамбовське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тамбовська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201483+80+6%2314+21+7%1167+59
11 тра 20201403+91+7%2293+14+5%1108+77
10 тра 20201312+91+7%2279+29+12%1031+62
9 тра 20201221+90+8%2250+61+32%969+29
8 тра 20201131+85+8%2189+33+21%940+52
7 тра 20201046+75+8%2156+22+16%888+53
6 тра 2020971+62+7%2134+9+7%835+53
5 тра 2020909+67+8%2125+11+10%782+56
4 тра 2020842+53+7%2114+1+1%726+52
3 тра 2020789+60+8%2113+3+3%674+57
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тамбовське области по днях

Тамбовская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Тамбовська область: останні новини

Сотрудник российского дома престарелых заразился коронавирусом
Сотрудник российского дома престарелых заразился коронавирусом
lenta.ru
22.04.2020 17:10
У одного из сотрудников Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Тамбовской области диагностирован коронавирус, учреждение закрыто на карантин. По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Толстовой, зарегистрирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Уехавшей во Вьетнам и застрявшей там из-за пандемии мэру Тамбова дадут премию
Уехавшей во Вьетнам и застрявшей там из-за пандемии мэру Тамбова дадут премию
lenta.ru
26.03.2020 20:07
Депутаты Тамбовской городской думы решили выписать премию застрявшей во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса главе города Наталии Макаревич в размере двух зарплат. Она улетела за границу 16 марта, «до ограничений». Уточняется, что зарплата главы города и председателя гордумы составляет около 200 тысяч рублей.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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