Заразилося 1832 +71

Померло 6 +1

Видужала 640 +180

Хворіють зараз 1186

Летальність 0.33% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Татарстаї, включаючи Казань, знаходиться 0.79%, 1832 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 640 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1186 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Казани i Татарстаї Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Татарстаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 рази в Татарстаї ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Татарстаї

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Казани i Татарстаї від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Татарстан по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1832 +71+4% 6 +1+20% 640 +180+39% ▼ 1186-110 11 тра 2020 1761 +90+5% 5 460 +100+28% ▼ 1296-10 10 тра 2020 1671 +85+5% 5 360 +20+6% ▲ 1306+65 9 тра 2020 1586 +88+6% 5 +1+25% 340 +112+49% ▼ 1241-25 8 тра 2020 1498 +83+6% 4 228 +44+24% ▲ 1266+39 7 тра 2020 1415 +105+8% 4 +1+33% 184 +16+10% ▲ 1227+88 6 тра 2020 1310 +102+8% 3 168 +19+13% ▲ 1139+83 5 тра 2020 1208 +91+8% 3 149 +19+15% ▲ 1056+72 4 тра 2020 1117 +86+8% 3 +1+50% 130 +15+13% ▲ 984+70 3 тра 2020 1031 +71+7% 2 115 +15+15% ▲ 914+56 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Татарстаї по днях