- Заразилося 1832+71
- Померло 6+1
- Видужала 640+180
- Хворіють зараз 1186
- Летальність 0.33%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Татарстаї, включаючи Казань, знаходиться 0.79%, 1832 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 640 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1186 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Казани i Татарстаї
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Татарстаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Казани i Татарстаї від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Татарстан по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1832+71+4%
|6+1+20%
|640+180+39%
|▼1186-110
|11 тра 2020
|1761+90+5%
|5
|460+100+28%
|▼1296-10
|10 тра 2020
|1671+85+5%
|5
|360+20+6%
|▲1306+65
|9 тра 2020
|1586+88+6%
|5+1+25%
|340+112+49%
|▼1241-25
|8 тра 2020
|1498+83+6%
|4
|228+44+24%
|▲1266+39
|7 тра 2020
|1415+105+8%
|4+1+33%
|184+16+10%
|▲1227+88
|6 тра 2020
|1310+102+8%
|3
|168+19+13%
|▲1139+83
|5 тра 2020
|1208+91+8%
|3
|149+19+15%
|▲1056+72
|4 тра 2020
|1117+86+8%
|3+1+50%
|130+15+13%
|▲984+70
|3 тра 2020
|1031+71+7%
|2
|115+15+15%
|▲914+56
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