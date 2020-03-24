  1. Коронавірус 🦠 в Казани i Татарстаї

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Хворі коронавірусів в Татарстаї на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1832+71
  • Померло 6+1
  • Видужала 640+180
  • Хворіють зараз 1186
  • Летальність 0.33%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Татарстаї, включаючи Казань, знаходиться 0.79%, 1832 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 640 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1186 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Казани i Татарстаї

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Татарстаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 разив Татарстаї ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Татарстаї на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Казани i Татарстаї від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Татарстан по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201832+71+4%6+1+20%640+180+39%1186-110
11 тра 20201761+90+5%5460+100+28%1296-10
10 тра 20201671+85+5%5360+20+6%1306+65
9 тра 20201586+88+6%5+1+25%340+112+49%1241-25
8 тра 20201498+83+6%4228+44+24%1266+39
7 тра 20201415+105+8%4+1+33%184+16+10%1227+88
6 тра 20201310+102+8%3168+19+13%1139+83
5 тра 20201208+91+8%3149+19+15%1056+72
4 тра 20201117+86+8%3+1+50%130+15+13%984+70
3 тра 20201031+71+7%2115+15+15%914+56
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Татарстаї по днях

Татарстан і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Татарстан: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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