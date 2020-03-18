  1. Коронавірус 🦠 в Томське i Томське области

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Хворі коронавірусів в Томське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 294+15
  • Померло 3
  • Видужала 58+2
  • Хворіють зараз 233+13
  • Летальність 1.02%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Томське области, включаючи Томськ, знаходиться 0.13%, 294 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 58 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 233 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Томське i Томське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Томське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.12 разив Томське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Томське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Томське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Томська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020294+15+5%358+2+4%233+13
11 тра 2020279+69+33%3+1+50%56220+68
10 тра 2020210+19+10%256+5+10%152+14
9 тра 2020191+15+9%251+3+6%138+12
8 тра 2020176+14+9%2+1+100%48+7+17%126+6
7 тра 2020162+2+1%141+7+21%120-5
6 тра 2020160+13+9%134+5+17%125+8
5 тра 2020147+19+15%129+2+7%117+17
4 тра 2020128+9+8%127100+9
3 тра 2020119+17+17%127+3+13%91+14
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Томське области по днях

Томская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Томська область: останні новини

Российский губернатор назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей
Российский губернатор назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей
lenta.ru
01.05.2020 12:32
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей и пообещал, что для томичей они пока вводиться не будут, пока ситуация не станет экстренной. Тогда регион введет строгие меры, как в Москве, сказал губернатор. Сейчас в Томской области 97 случаев коронавируса.
В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд
В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд
lenta.ru
26.04.2020 15:35
В Томской области ввели запрет на въезд и выезд из региона. Соответствующее решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанными со служебной, производственной деятельностью, либо в случае крайней необходимости.
Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»
Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»
lenta.ru
22.04.2020 17:40
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим в интернете фейки о коронавирусе и новости, которые «мажут грязью власть», фразой «государство знает ваши фамилии и адреса». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Томское время», опубликованном на YouTube.
В Россию завезли новый штамм коронавируса из США
В Россию завезли новый штамм коронавируса из США
lenta.ru
14.04.2020 10:44
В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований с целью создания вакцины ввезла из США в Московский регион вирусные частицы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Томской таможни. Вирусные частицы перемещались с специальном контейнере.
Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию
Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию
lenta.ru
05.04.2020 15:15
Жителей Томской области, прилетающих в регион из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавируса. Решение вступит в силу 6 апреля. Вернувшиеся жители региона будут обязаны находиться дома 14 дней. Прилетающих в Томск жителей других субъектов России на тот же срок поместят в обсерватор.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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