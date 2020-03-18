- Заразилося 294+15
- Померло 3
- Видужала 58+2
- Хворіють зараз 233+13
- Летальність 1.02%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Томське области, включаючи Томськ, знаходиться 0.13%, 294 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 58 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 233 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Томське i Томське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Томське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Томське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Томська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|294+15+5%
|3
|58+2+4%
|▲233+13
|11 тра 2020
|279+69+33%
|3+1+50%
|56
|▲220+68
|10 тра 2020
|210+19+10%
|2
|56+5+10%
|▲152+14
|9 тра 2020
|191+15+9%
|2
|51+3+6%
|▲138+12
|8 тра 2020
|176+14+9%
|2+1+100%
|48+7+17%
|▲126+6
|7 тра 2020
|162+2+1%
|1
|41+7+21%
|▼120-5
|6 тра 2020
|160+13+9%
|1
|34+5+17%
|▲125+8
|5 тра 2020
|147+19+15%
|1
|29+2+7%
|▲117+17
|4 тра 2020
|128+9+8%
|1
|27
|▲100+9
|3 тра 2020
|119+17+17%
|1
|27+3+13%
|▲91+14
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