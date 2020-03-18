Заразилося 294 +15

Померло 3

Видужала 58 +2

Хворіють зараз 233 +13

Летальність 1.02% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Томське области, включаючи Томськ, знаходиться 0.13%, 294 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 58 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 233 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Томське i Томське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Томське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.12 рази в Томське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Томське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Томське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Томська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 294 +15+5% 3 58 +2+4% ▲ 233+13 11 тра 2020 279 +69+33% 3 +1+50% 56 ▲ 220+68 10 тра 2020 210 +19+10% 2 56 +5+10% ▲ 152+14 9 тра 2020 191 +15+9% 2 51 +3+6% ▲ 138+12 8 тра 2020 176 +14+9% 2 +1+100% 48 +7+17% ▲ 126+6 7 тра 2020 162 +2+1% 1 41 +7+21% ▼ 120-5 6 тра 2020 160 +13+9% 1 34 +5+17% ▲ 125+8 5 тра 2020 147 +19+15% 1 29 +2+7% ▲ 117+17 4 тра 2020 128 +9+8% 1 27 ▲ 100+9 3 тра 2020 119 +17+17% 1 27 +3+13% ▲ 91+14 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Томське области по днях