- Заразилося 1971+90
- Померло 14+2
- Видужала 333+9
- Хворіють зараз 1624+79
- Летальність 0.71%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Тульське области, включаючи Tula, знаходиться 0.85%, 1971 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 14 померло, 333 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1624 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Tula i Тульське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тульське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тульське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Тульська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1971+90+5%
|14+2+17%
|333+9+3%
|▲1624+79
|11 тра 2020
|1881+86+5%
|12
|324+33+11%
|▲1545+53
|10 тра 2020
|1795+89+5%
|12
|291+25+9%
|▲1492+64
|9 тра 2020
|1706+86+5%
|12+1+9%
|266+3+1%
|▲1428+82
|8 тра 2020
|1620+90+6%
|11+1+10%
|263+45+21%
|▲1346+44
|7 тра 2020
|1530+85+6%
|10+1+11%
|218+31+17%
|▲1302+53
|6 тра 2020
|1445+77+6%
|9
|187+30+19%
|▲1249+47
|5 тра 2020
|1368+75+6%
|9+1+13%
|157+2+1%
|▲1202+72
|4 тра 2020
|1293+75+6%
|8
|155+12+8%
|▲1130+63
|3 тра 2020
|1218+83+7%
|8+1+14%
|143+5+4%
|▲1067+77
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