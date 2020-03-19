Заразилося 1971 +90

Померло 14 +2

Видужала 333 +9

Хворіють зараз 1624 +79

Летальність 0.71% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Тульське области, включаючи Tula, знаходиться 0.85%, 1971 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 14 померло, 333 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1624 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Tula i Тульське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тульське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.28 рази в Тульське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Тульське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тульське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тульська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1971 +90+5% 14 +2+17% 333 +9+3% ▲ 1624+79 11 тра 2020 1881 +86+5% 12 324 +33+11% ▲ 1545+53 10 тра 2020 1795 +89+5% 12 291 +25+9% ▲ 1492+64 9 тра 2020 1706 +86+5% 12 +1+9% 266 +3+1% ▲ 1428+82 8 тра 2020 1620 +90+6% 11 +1+10% 263 +45+21% ▲ 1346+44 7 тра 2020 1530 +85+6% 10 +1+11% 218 +31+17% ▲ 1302+53 6 тра 2020 1445 +77+6% 9 187 +30+19% ▲ 1249+47 5 тра 2020 1368 +75+6% 9 +1+13% 157 +2+1% ▲ 1202+72 4 тра 2020 1293 +75+6% 8 155 +12+8% ▲ 1130+63 3 тра 2020 1218 +83+7% 8 +1+14% 143 +5+4% ▲ 1067+77 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тульське области по днях