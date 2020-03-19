  1. Коронавірус 🦠 в Tula i Тульське области

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Хворі коронавірусів в Тульське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1971+90
  • Померло 14+2
  • Видужала 333+9
  • Хворіють зараз 1624+79
  • Летальність 0.71%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Тульське области, включаючи Tula, знаходиться 0.85%, 1971 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 14 померло, 333 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1624 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Tula i Тульське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тульське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.28 разив Тульське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Тульське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тульське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тульська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201971+90+5%14+2+17%333+9+3%1624+79
11 тра 20201881+86+5%12324+33+11%1545+53
10 тра 20201795+89+5%12291+25+9%1492+64
9 тра 20201706+86+5%12+1+9%266+3+1%1428+82
8 тра 20201620+90+6%11+1+10%263+45+21%1346+44
7 тра 20201530+85+6%10+1+11%218+31+17%1302+53
6 тра 20201445+77+6%9187+30+19%1249+47
5 тра 20201368+75+6%9+1+13%157+2+1%1202+72
4 тра 20201293+75+6%8155+12+8%1130+63
3 тра 20201218+83+7%8+1+14%143+5+4%1067+77
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тульське области по днях

Тульская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Тульська область: останні новини

В Тульской области министр заразился коронавирусом
В Тульской области министр заразился коронавирусом
РБК
29.04.2020 21:11
Российские регионы начали вводить пропускной режим вслед за Москвой
Российские регионы начали вводить пропускной режим вслед за Москвой
lenta.ru
28.04.2020 20:06
Российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить пропускной режим из-за коронавируса: такой опыт уже переняли власти Тульской области. «С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — указано в заявлении правительства.
В российском регионе прекратили продажу косметики
В российском регионе прекратили продажу косметики
lenta.ru
18.04.2020 19:20
В Тульской области прекращена продажа косметических средств в магазинах из-за пандемии коронавируса. Жители региона смогут приобрести только защитные маски, салфетки, антисептики для рук и туалетную бумагу. При попытке покупателей купить запрещенные товары, продавцы «качают головой и грустно вздыхают».
В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины
В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины
РБК
04.04.2020 11:30

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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