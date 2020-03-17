Заразилося 932 +34

Померло 10

Видужала 373 +29

Хворіють зараз 549 +5

Летальність 1.07% близько 11 чол. на 1000 хворих

В Тверське области, включаючи Tver, знаходиться 0.4%, 932 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 373 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 549 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Tver i Тверське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тверське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.18 рази в Тверське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 11 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Тверське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тверське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тверська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 932 +34+4% 10 373 +29+8% ▲ 549+5 11 тра 2020 898 +31+4% 10 344 +28+9% ▲ 544+3 10 тра 2020 867 +45+5% 10 316 ▲ 541+45 9 тра 2020 822 +38+5% 10 +2+25% 316 +53+20% ▼ 496-17 8 тра 2020 784 +15+2% 8 263 +37+16% ▼ 513-22 7 тра 2020 769 +16+2% 8 226 +29+15% ▼ 535-13 6 тра 2020 753 +44+6% 8 197 +14+8% ▲ 548+30 5 тра 2020 709 +29+4% 8 +2+33% 183 +68+59% ▼ 518-41 4 тра 2020 680 +19+3% 6 +3+100% 115 +41+55% ▼ 559-25 3 тра 2020 661 +51+8% 3 74 ▲ 584+51 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тверське области по днях