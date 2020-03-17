- Заразилося 932+34
- Померло 10
- Видужала 373+29
- Хворіють зараз 549+5
- Летальність 1.07%близько 11 чол. на 1000 хворих
В Тверське области, включаючи Tver, знаходиться 0.4%, 932 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 373 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 549 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Tver i Тверське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тверське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тверське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Тверська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|932+34+4%
|10
|373+29+8%
|▲549+5
|11 тра 2020
|898+31+4%
|10
|344+28+9%
|▲544+3
|10 тра 2020
|867+45+5%
|10
|316
|▲541+45
|9 тра 2020
|822+38+5%
|10+2+25%
|316+53+20%
|▼496-17
|8 тра 2020
|784+15+2%
|8
|263+37+16%
|▼513-22
|7 тра 2020
|769+16+2%
|8
|226+29+15%
|▼535-13
|6 тра 2020
|753+44+6%
|8
|197+14+8%
|▲548+30
|5 тра 2020
|709+29+4%
|8+2+33%
|183+68+59%
|▼518-41
|4 тра 2020
|680+19+3%
|6+3+100%
|115+41+55%
|▼559-25
|3 тра 2020
|661+51+8%
|3
|74
|▲584+51
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