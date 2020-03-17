  1. Коронавірус 🦠 в Tver i Тверське области

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Хворі коронавірусів в Тверське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 932+34
  • Померло 10
  • Видужала 373+29
  • Хворіють зараз 549+5
  • Летальність 1.07%близько 11 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Тверське области, включаючи Tver, знаходиться 0.4%, 932 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 10 померло, 373 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 549 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Tver i Тверське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тверське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.18 разив Тверське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
11 чоловікв середньому помирає в Тверське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тверське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тверська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020932+34+4%10373+29+8%549+5
11 тра 2020898+31+4%10344+28+9%544+3
10 тра 2020867+45+5%10316541+45
9 тра 2020822+38+5%10+2+25%316+53+20%496-17
8 тра 2020784+15+2%8263+37+16%513-22
7 тра 2020769+16+2%8226+29+15%535-13
6 тра 2020753+44+6%8197+14+8%548+30
5 тра 2020709+29+4%8+2+33%183+68+59%518-41
4 тра 2020680+19+3%6+3+100%115+41+55%559-25
3 тра 2020661+51+8%374584+51
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тверське области по днях

Тверская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Тверська область: останні новини

19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области
19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области
lenta.ru
08.05.2020 10:03
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оказал материальную поддержку Фировской центральной районной больнице, находящейся в Тверской области. Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2 тысячи пар перчаток и два бесконтактных термометра.
Депутат Госдумы заразилась коронавирусом и попала в реанимацию
Депутат Госдумы заразилась коронавирусом и попала в реанимацию
lenta.ru
06.05.2020 19:18
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом, ее госпитализировали в одну из больниц Твери. Помощница депутата Наталия Кузьмина рассказала, что Максимову положили в реанимацию, откуда выписали в понедельник, 4 мая. Состояние парламентария оценивается как стабильно тяжелое.
В Твери начали проверку из-за видео о проволочках с пациентом с COVID-19
В Твери начали проверку из-за видео о проволочках с пациентом с COVID-19
РБК
26.04.2020 16:19
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
РБК
26.04.2020 16:00
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19
В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19
РБК
25.04.2020 19:51
Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище
Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище
lenta.ru
25.04.2020 18:30
Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заражены коронавирусом. В военном ведомстве отметили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений. Все воспитанники училища обеспечены средствами защиты.
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
lenta.ru
25.04.2020 17:27
В Тверском суворовском училище зафиксирована вспышка коронавируса, однако детям квалифицированную помощь не оказывают. Об этом мать одного из учеников заявила изданию «Подъем». По ее словам, тесты детям провели после репетиции парада, при этом врачи к ним не приходили, а необходимых лекарств нет.
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 10:48
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1355) и Московской области (495). На третьем месте Петербург (121). Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26).
Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%
Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%
РБК
02.04.2020 15:14
К лету на центральных улицах Москвы будет пустовать до 15% помещений, прогнозируют аналитики. С начала года ставки аренды на Тверской, Никольской и Арбате уже снизились на 10–15%, но это пока не связано с коронавирусом

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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