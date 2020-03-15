Заразилося 902 +70

Померло 6 +1

Видужала 309 +9

Хворіють зараз 587 +60

Летальність 0.67% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Тюменське области, включаючи Тюмень, знаходиться 0.39%, 902 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 309 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 587 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Тюмени i Тюменське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тюменське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.36 рази в Тюменське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Тюменське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тюменське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тюменська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 902 +70+8% 6 +1+20% 309 +9+3% ▲ 587+60 11 тра 2020 832 +29+4% 5 300 +7+2% ▲ 527+22 10 тра 2020 803 +73+10% 5 293 +9+3% ▲ 505+64 9 тра 2020 730 +23+3% 5 284 +13+5% ▲ 441+10 8 тра 2020 707 +24+4% 5 271 +46+20% ▼ 431-22 7 тра 2020 683 +25+4% 5 +1+25% 225 +10+5% ▲ 453+14 6 тра 2020 658 +69+12% 4 215 +29+16% ▲ 439+40 5 тра 2020 589 +28+5% 4 +1+33% 186 +2+1% ▲ 399+25 4 тра 2020 561 +66+13% 3 184 +23+14% ▲ 374+43 3 тра 2020 495 +37+8% 3 161 +21+15% ▲ 331+16 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тюменське области по днях