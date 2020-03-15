  1. Коронавірус 🦠 в Тюмени i Тюменське области

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Хворі коронавірусів в Тюменське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 902+70
  • Померло 6+1
  • Видужала 309+9
  • Хворіють зараз 587+60
  • Летальність 0.67%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Тюменське области, включаючи Тюмень, знаходиться 0.39%, 902 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 309 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 587 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Тюмени i Тюменське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тюменське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.36 разив Тюменське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Тюменське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тюменське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Тюменська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020902+70+8%6+1+20%309+9+3%587+60
11 тра 2020832+29+4%5300+7+2%527+22
10 тра 2020803+73+10%5293+9+3%505+64
9 тра 2020730+23+3%5284+13+5%441+10
8 тра 2020707+24+4%5271+46+20%431-22
7 тра 2020683+25+4%5+1+25%225+10+5%453+14
6 тра 2020658+69+12%4215+29+16%439+40
5 тра 2020589+28+5%4+1+33%186+2+1%399+25
4 тра 2020561+66+13%3184+23+14%374+43
3 тра 2020495+37+8%3161+21+15%331+16
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Тюменське области по днях

Тюменская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Тюменська область: останні новини

Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
РБК
26.04.2020 16:00
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище
В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище
РБК
17.04.2020 10:40
Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса
Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса
lenta.ru
17.04.2020 08:37
Курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) отправили на карантин после обнаружения очага инфекции. Новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. В училище заявили, принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.
Минобороны впервые высказалось о числе зараженных коронавирусом в армии
Минобороны впервые высказалось о числе зараженных коронавирусом в армии
lenta.ru
16.04.2020 16:16
Министерство обороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Они изолированы и переведены на карантинный режим.
Появились подробности заражения российских курсантов коронавирусом
Появились подробности заражения российских курсантов коронавирусом
lenta.ru
16.04.2020 16:05
В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) заразились коронавирусом 15 человек, среди которых преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими. Подробности раскрыли в Минобороны в четверг, 16 апреля.
Российское военное училище охватил коронавирус
Российское военное училище охватил коронавирус
lenta.ru
16.04.2020 15:13
Серьезный очаг заражения коронавиурсом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевких. «Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.
Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга
Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга
lenta.ru
09.04.2020 11:20
Российские регионы начали отправлять в изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее о введении таких мер для профилактики коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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