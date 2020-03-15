- Заразилося 902+70
- Померло 6+1
- Видужала 309+9
- Хворіють зараз 587+60
- Летальність 0.67%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Тюменське области, включаючи Тюмень, знаходиться 0.39%, 902 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 309 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 587 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Тюмени i Тюменське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Тюменське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Тюменське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Тюменська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|902+70+8%
|6+1+20%
|309+9+3%
|▲587+60
|11 тра 2020
|832+29+4%
|5
|300+7+2%
|▲527+22
|10 тра 2020
|803+73+10%
|5
|293+9+3%
|▲505+64
|9 тра 2020
|730+23+3%
|5
|284+13+5%
|▲441+10
|8 тра 2020
|707+24+4%
|5
|271+46+20%
|▼431-22
|7 тра 2020
|683+25+4%
|5+1+25%
|225+10+5%
|▲453+14
|6 тра 2020
|658+69+12%
|4
|215+29+16%
|▲439+40
|5 тра 2020
|589+28+5%
|4+1+33%
|186+2+1%
|▲399+25
|4 тра 2020
|561+66+13%
|3
|184+23+14%
|▲374+43
|3 тра 2020
|495+37+8%
|3
|161+21+15%
|▲331+16
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