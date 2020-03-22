  1. Коронавірус 🦠 в Іжевське i Удмуртії

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Хворі коронавірусів в Удмуртії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 395+6
  • Померло 12
  • Видужала 151+22
  • Хворіють зараз 232
  • Летальність 3.04%близько 30 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Удмуртії, включаючи Іжевськ, знаходиться 0.17%, 395 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 151 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 232 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іжевське i Удмуртії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Удмуртії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.4 разив Удмуртії ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
30 чоловікв середньому помирає в Удмуртії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іжевське i Удмуртії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Удмуртія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020395+6+2%12151+22+17%232-16
11 тра 2020389+19+5%12+1+9%129248+18
10 тра 2020370+18+5%11129+23+22%230-5
9 тра 2020352+7+2%11106+15+16%235-8
8 тра 2020345+1+0.29%11+1+10%91+22+32%243-22
6 тра 2020344+12+4%1069+3+5%265+9
5 тра 2020332+18+6%1066+3+5%256+15
4 тра 2020314+43+16%10+1+11%63+7+13%241+35
3 тра 2020271+27+11%956+11+24%206+16
2 тра 2020244+7+3%9+1+13%45+14+45%190-8
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Удмуртії по днях

Удмуртия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Удмуртія: останні новини

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В российской больнице зафиксировали вспышку коронавируса
В российской больнице зафиксировали вспышку коронавируса
lenta.ru
29.04.2020 18:58
В ижевской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса: 82 пациента и медика инфицированы. «Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Многодетным россиянам облегчили получение компенсаций за услуги ЖКХ
Многодетным россиянам облегчили получение компенсаций за услуги ЖКХ
lenta.ru
21.04.2020 15:18
Многодетным семья в Удмуртии облегчили получение компенсации расходов на услуги ЖКХ — теперь заявление можно подать онлайн на портале госуслуг. Как отметили в региональной администрации, механизм оказания услуги был упрощен в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза
В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза
РБК
20.04.2020 11:51
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
lenta.ru
16.04.2020 10:35
В Удмуртии 15 апреля зафиксировали смерть двух пациентов, зараженных короонавирусом. Основной причиной назвали «тяжелые хронические заболевания». Врачи считают, что заражение повлияло на ухудшение здоровья пациентов и ускорило тяжелые процессы в организме. 16 апреля проведут вскрытие тел.
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
lenta.ru
13.04.2020 11:20
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина. Он предположил, что наказание может состоять в насильной стрижке или иных мерах. Чиновник обещал открыть парикмахерские в случае улучшения обстановки с вирусом.
Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете
Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете
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09.04.2020 15:24
Еще один россиянин попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. Семья Андрея из Ижевска вернулась из Гваделупы 17 марта и более двух недель находилась на самоизоляции.
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
lenta.ru
29.03.2020 17:31
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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