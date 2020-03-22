- Заразилося 395+6
- Померло 12
- Видужала 151+22
- Хворіють зараз 232
- Летальність 3.04%близько 30 чол. на 1000 хворих
В Удмуртії, включаючи Іжевськ, знаходиться 0.17%, 395 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 151 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 232 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Іжевське i Удмуртії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Удмуртії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іжевське i Удмуртії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Удмуртія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|395+6+2%
|12
|151+22+17%
|▼232-16
|11 тра 2020
|389+19+5%
|12+1+9%
|129
|▲248+18
|10 тра 2020
|370+18+5%
|11
|129+23+22%
|▼230-5
|9 тра 2020
|352+7+2%
|11
|106+15+16%
|▼235-8
|8 тра 2020
|345+1+0.29%
|11+1+10%
|91+22+32%
|▼243-22
|6 тра 2020
|344+12+4%
|10
|69+3+5%
|▲265+9
|5 тра 2020
|332+18+6%
|10
|66+3+5%
|▲256+15
|4 тра 2020
|314+43+16%
|10+1+11%
|63+7+13%
|▲241+35
|3 тра 2020
|271+27+11%
|9
|56+11+24%
|▲206+16
|2 тра 2020
|244+7+3%
|9+1+13%
|45+14+45%
|▼190-8
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає