Заразилося 395 +6

Померло 12

Видужала 151 +22

Хворіють зараз 232

Летальність 3.04% близько 30 чол. на 1000 хворих

В Удмуртії, включаючи Іжевськ, знаходиться 0.17%, 395 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 151 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 232 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іжевське i Удмуртії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Удмуртії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.4 рази в Удмуртії ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 30 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Удмуртії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іжевське i Удмуртії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Удмуртія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 395 +6+2% 12 151 +22+17% ▼ 232-16 11 тра 2020 389 +19+5% 12 +1+9% 129 ▲ 248+18 10 тра 2020 370 +18+5% 11 129 +23+22% ▼ 230-5 9 тра 2020 352 +7+2% 11 106 +15+16% ▼ 235-8 8 тра 2020 345 +1+0.29% 11 +1+10% 91 +22+32% ▼ 243-22 6 тра 2020 344 +12+4% 10 69 +3+5% ▲ 265+9 5 тра 2020 332 +18+6% 10 66 +3+5% ▲ 256+15 4 тра 2020 314 +43+16% 10 +1+11% 63 +7+13% ▲ 241+35 3 тра 2020 271 +27+11% 9 56 +11+24% ▲ 206+16 2 тра 2020 244 +7+3% 9 +1+13% 45 +14+45% ▼ 190-8 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Удмуртії по днях