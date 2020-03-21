- Заразилося 886+38
- Померло 4
- Видужала 152
- Хворіють зараз 730+38
- Летальність 0.45%близько 5 чол. на 1000 хворих
В Ульяновське области, включаючи Ульяновськ, знаходиться 0.38%, 886 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 152 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 730 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ульяновське i Ульяновське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ульяновське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ульяновське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ульяновська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|886+38+4%
|4
|152
|▲730+38
|11 тра 2020
|848+41+5%
|4
|152+7+5%
|▲692+34
|10 тра 2020
|807+42+5%
|4
|145+1+1%
|▲658+41
|9 тра 2020
|765+84+12%
|4
|144+24+20%
|▲617+60
|8 тра 2020
|681+76+13%
|4
|120+8+7%
|▲557+68
|7 тра 2020
|605+32+6%
|4
|112+23+26%
|▲489+9
|6 тра 2020
|573+29+5%
|4
|89
|▲480+29
|5 тра 2020
|544+16+3%
|4
|89+5+6%
|▲451+11
|4 тра 2020
|528+29+6%
|4
|84+1+1%
|▲440+28
|3 тра 2020
|499+38+8%
|4
|83+5+6%
|▲412+33
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