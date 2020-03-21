  1. Коронавірус 🦠 в Ульяновське i Ульяновське области

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Хворі коронавірусів в Ульяновське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 886+38
  • Померло 4
  • Видужала 152
  • Хворіють зараз 730+38
  • Летальність 0.45%близько 5 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ульяновське области, включаючи Ульяновськ, знаходиться 0.38%, 886 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 152 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 730 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ульяновське i Ульяновське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ульяновське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2 разив Ульяновське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
5 чоловікв середньому помирає в Ульяновське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ульяновське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ульяновська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020886+38+4%4152730+38
11 тра 2020848+41+5%4152+7+5%692+34
10 тра 2020807+42+5%4145+1+1%658+41
9 тра 2020765+84+12%4144+24+20%617+60
8 тра 2020681+76+13%4120+8+7%557+68
7 тра 2020605+32+6%4112+23+26%489+9
6 тра 2020573+29+5%489480+29
5 тра 2020544+16+3%489+5+6%451+11
4 тра 2020528+29+6%484+1+1%440+28
3 тра 2020499+38+8%483+5+6%412+33
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ульяновське области по днях

Ульяновская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ульяновська область: останні новини

Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса
lenta.ru
17.04.2020 20:03
Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с депутатами, спасателями, медиками, педагогами и представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска начали работать в эпицентре очага коронавирусной инфекции. Добровольцы выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции.
В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19
В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19
РБК
14.04.2020 19:30
Ульяновский оперштаб сообщил о заражении заболевших COVID-19 медсестрой
Ульяновский оперштаб сообщил о заражении заболевших COVID-19 медсестрой
РБК
10.04.2020 15:52
Российская медсестра вернулась из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 пациента
Российская медсестра вернулась из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 пациента
lenta.ru
10.04.2020 13:07
В Ульяновской области медсестра Карсунской районной больницы вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вышла на работу и заразила 34 пациента. Медсестра вернулась из ОАЭ 10 марта, у нее не было признаков ОРВИ. Она не сообщила начальству, что была за границей, и 13 марта вышла на работу.
Ульяновская область открыла ограниченное из-за вируса движение автобусов
Ульяновская область открыла ограниченное из-за вируса движение автобусов
РБК
06.04.2020 13:48

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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