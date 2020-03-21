Заразилося 886 +38

Померло 4

Видужала 152

Хворіють зараз 730 +38

Летальність 0.45% близько 5 чол. на 1000 хворих

В Ульяновське области, включаючи Ульяновськ, знаходиться 0.38%, 886 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 152 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 730 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ульяновське i Ульяновське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ульяновське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2 рази в Ульяновське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 5 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ульяновське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ульяновське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ульяновська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 886 +38+4% 4 152 ▲ 730+38 11 тра 2020 848 +41+5% 4 152 +7+5% ▲ 692+34 10 тра 2020 807 +42+5% 4 145 +1+1% ▲ 658+41 9 тра 2020 765 +84+12% 4 144 +24+20% ▲ 617+60 8 тра 2020 681 +76+13% 4 120 +8+7% ▲ 557+68 7 тра 2020 605 +32+6% 4 112 +23+26% ▲ 489+9 6 тра 2020 573 +29+5% 4 89 ▲ 480+29 5 тра 2020 544 +16+3% 4 89 +5+6% ▲ 451+11 4 тра 2020 528 +29+6% 4 84 +1+1% ▲ 440+28 3 тра 2020 499 +38+8% 4 83 +5+6% ▲ 412+33 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ульяновське области по днях