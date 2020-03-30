- Заразилося 1387+61
- Померло 15
- Видужала 103+3
- Хворіють зараз 1269+58
- Летальність 1.08%близько 11 чол. на 1000 хворих
В Володимирське области, включаючи vladimir, знаходиться 0.6%, 1387 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 103 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1269 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в vladimir i Володимирське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Володимирське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Володимирське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Володимирська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1387+61+5%
|15
|103+3+3%
|▲1269+58
|11 тра 2020
|1326+77+6%
|15
|100
|▲1211+77
|10 тра 2020
|1249+83+7%
|15+2+15%
|100
|▲1134+81
|9 тра 2020
|1166+42+4%
|13+1+8%
|100+57+133%
|▼1053-16
|8 тра 2020
|1124+45+4%
|12
|43
|▲1069+45
|7 тра 2020
|1079+78+8%
|12
|43
|▲1024+78
|6 тра 2020
|1001+57+6%
|12
|43
|▲946+57
|5 тра 2020
|944+48+5%
|12
|43
|▲889+48
|4 тра 2020
|896+66+8%
|12+5+71%
|43+6+16%
|▲841+55
|3 тра 2020
|830+55+7%
|7
|37
|▲786+55
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