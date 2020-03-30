Заразилося 1387 +61

Померло 15

Видужала 103 +3

Хворіють зараз 1269 +58

Летальність 1.08% близько 11 чол. на 1000 хворих

В Володимирське области, включаючи vladimir, знаходиться 0.6%, 1387 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 103 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1269 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в vladimir i Володимирське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Володимирське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.19 рази в Володимирське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 11 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Володимирське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Володимирське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Володимирська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1387 +61+5% 15 103 +3+3% ▲ 1269+58 11 тра 2020 1326 +77+6% 15 100 ▲ 1211+77 10 тра 2020 1249 +83+7% 15 +2+15% 100 ▲ 1134+81 9 тра 2020 1166 +42+4% 13 +1+8% 100 +57+133% ▼ 1053-16 8 тра 2020 1124 +45+4% 12 43 ▲ 1069+45 7 тра 2020 1079 +78+8% 12 43 ▲ 1024+78 6 тра 2020 1001 +57+6% 12 43 ▲ 946+57 5 тра 2020 944 +48+5% 12 43 ▲ 889+48 4 тра 2020 896 +66+8% 12 +5+71% 43 +6+16% ▲ 841+55 3 тра 2020 830 +55+7% 7 37 ▲ 786+55 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Володимирське области по днях