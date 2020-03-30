  1. Коронавірус 🦠 в vladimir i Володимирське области

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Хворі коронавірусів в Володимирське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1387+61
  • Померло 15
  • Видужала 103+3
  • Хворіють зараз 1269+58
  • Летальність 1.08%близько 11 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Володимирське области, включаючи vladimir, знаходиться 0.6%, 1387 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 103 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1269 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в vladimir i Володимирське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Володимирське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.19 разив Володимирське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
11 чоловікв середньому помирає в Володимирське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Володимирське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Володимирська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201387+61+5%15103+3+3%1269+58
11 тра 20201326+77+6%151001211+77
10 тра 20201249+83+7%15+2+15%1001134+81
9 тра 20201166+42+4%13+1+8%100+57+133%1053-16
8 тра 20201124+45+4%12431069+45
7 тра 20201079+78+8%12431024+78
6 тра 20201001+57+6%1243946+57
5 тра 2020944+48+5%1243889+48
4 тра 2020896+66+8%12+5+71%43+6+16%841+55
3 тра 2020830+55+7%737786+55
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Володимирське области по днях

Владимирская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Володимирська область: останні новини

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lenta.ru
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Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей
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На портале госуслуг произошел сбой после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Также не открывается мобильная версия.
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Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
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Начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, смогут 33 российских региона, причем 11 из них готовы сделать это в любое время, а 22 надо увеличить коечный фонд и охват тестирования. Эту информацию на совещании с участием президента страны Владимира Путина озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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