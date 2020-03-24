  1. Коронавірус 🦠 в Волгограде i Волгоградське области

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Хворі коронавірусів в Волгоградське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1135+74
  • Померло 12
  • Видужала 316+2
  • Хворіють зараз 807+72
  • Летальність 1.06%близько 11 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Волгоградське области, включаючи Волгоград, знаходиться 0.49%, 1135 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 316 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 807 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Волгограде i Волгоградське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Волгоградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.16 разив Волгоградське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
11 чоловікв середньому помирає в Волгоградське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Волгоградське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Волгоградська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201135+74+7%12316+2+1%807+72
11 тра 20201061+49+5%12314+20+7%735+29
10 тра 20201012+119+13%12294+7+2%706+112
9 тра 2020893+102+13%12287+54+23%594+48
8 тра 2020791+80+11%12233+39+20%546+41
7 тра 2020711+64+10%12194+85+78%505-21
6 тра 2020647+69+12%12109526+69
5 тра 2020578+62+12%12109+18+20%457+44
4 тра 2020516+42+9%12+2+20%91+3+3%413+37
3 тра 2020474+42+10%10+1+11%88376+41
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Волгоградське области по днях

Волгоградская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Волгоградська область: останні новини

Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи
lenta.ru
07.05.2020 11:13
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
При поддержке Корпорации МСП производитель гранул нарастит выпуск продукции
При поддержке Корпорации МСП производитель гранул нарастит выпуск продукции
lenta.ru
06.05.2020 17:12
Волгоградской компании «Рэдмэджик», выпускающей медную и алюминиевую крошку открыта кредитная линия на сумму 50 миллионов рублей в МСП Банке. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей гарантии по кредиту на сумму 25 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 8,25 процента годовых.
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
lenta.ru
06.04.2020 13:42
Сотрудника больницы в московском поселке Коммунарка госпитализировали в другом городе с коронавирусом. Он вернулся из Москвы в Волгоград. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. По ее словам, госпитализированный — не медицинский работник.
В России провели воздушный крестный ход против коронавируса
В России провели воздушный крестный ход против коронавируса
lenta.ru
05.04.2020 16:04
В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
27.03.2020 11:20
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения. Далее следует Крым — 12 человек, восемь случаев подтверждены в Московской области, три в Волгоградской.
Коронавирус появился в еще одном российском регионе
Коронавирус появился в еще одном российском регионе
lenta.ru
24.03.2020 12:22
В Волгограде обнаружили первую заразившуюся коронавирусной инфекцией. 16 марта заразившаяся вернулась из ОАЭ. По словам Себелева, женщина чувствует себя нормально. Ранее 24 марта в Башкирии зафиксировали три первых случая заражения. Двое заразившихся приехали из-за границы, третий вернулся из рабочей поездки в Москву.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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