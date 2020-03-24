Заразилося 1135 +74

Померло 12

Видужала 316 +2

Хворіють зараз 807 +72

Летальність 1.06% близько 11 чол. на 1000 хворих

В Волгоградське области, включаючи Волгоград, знаходиться 0.49%, 1135 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 316 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 807 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Волгограде i Волгоградське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Волгоградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.16 рази в Волгоградське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 11 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Волгоградське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Волгоградське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Волгоградська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1135 +74+7% 12 316 +2+1% ▲ 807+72 11 тра 2020 1061 +49+5% 12 314 +20+7% ▲ 735+29 10 тра 2020 1012 +119+13% 12 294 +7+2% ▲ 706+112 9 тра 2020 893 +102+13% 12 287 +54+23% ▲ 594+48 8 тра 2020 791 +80+11% 12 233 +39+20% ▲ 546+41 7 тра 2020 711 +64+10% 12 194 +85+78% ▼ 505-21 6 тра 2020 647 +69+12% 12 109 ▲ 526+69 5 тра 2020 578 +62+12% 12 109 +18+20% ▲ 457+44 4 тра 2020 516 +42+9% 12 +2+20% 91 +3+3% ▲ 413+37 3 тра 2020 474 +42+10% 10 +1+11% 88 ▲ 376+41 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Волгоградське области по днях