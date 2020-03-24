- Заразилося 1135+74
- Померло 12
- Видужала 316+2
- Хворіють зараз 807+72
- Летальність 1.06%близько 11 чол. на 1000 хворих
В Волгоградське области, включаючи Волгоград, знаходиться 0.49%, 1135 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 316 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 807 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Волгограде i Волгоградське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Волгоградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Волгоградське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Волгоградська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1135+74+7%
|12
|316+2+1%
|▲807+72
|11 тра 2020
|1061+49+5%
|12
|314+20+7%
|▲735+29
|10 тра 2020
|1012+119+13%
|12
|294+7+2%
|▲706+112
|9 тра 2020
|893+102+13%
|12
|287+54+23%
|▲594+48
|8 тра 2020
|791+80+11%
|12
|233+39+20%
|▲546+41
|7 тра 2020
|711+64+10%
|12
|194+85+78%
|▼505-21
|6 тра 2020
|647+69+12%
|12
|109
|▲526+69
|5 тра 2020
|578+62+12%
|12
|109+18+20%
|▲457+44
|4 тра 2020
|516+42+9%
|12+2+20%
|91+3+3%
|▲413+37
|3 тра 2020
|474+42+10%
|10+1+11%
|88
|▲376+41
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