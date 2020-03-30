  1. Коронавірус 🦠 в Вологде i Вологодське области

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Хворі коронавірусів в Вологодське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 317+19
  • Померло 1
  • Видужала 106+2
  • Хворіють зараз 210+17
  • Летальність 0.32%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Вологодське области, включаючи Вологду, знаходиться 0.14%, 317 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 106 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 210 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Вологде i Вологодське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Вологодське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 разив Вологодське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Вологодське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Вологодське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Вологодська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020317+19+6%1106+2+2%210+17
11 тра 2020298+12+4%1104+6+6%193+6
10 тра 2020286+19+7%198+8+9%187+11
9 тра 2020267+14+6%190+2+2%176+12
8 тра 2020253+12+5%188+4+5%164+8
7 тра 2020241+5+2%184+2+2%156+3
6 тра 2020236+6+3%182+5+6%153+1
5 тра 2020230+7+3%077+2+3%153+5
4 тра 2020223+4+2%075+7+10%148-3
3 тра 2020219+20+10%068+3+5%151+17
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Вологодське области по днях

Вологодская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Вологодська область: останні новини

Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса
Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса
lenta.ru
27.04.2020 06:41
Назван предполагаемый срок продления ограничений, связанных с коронавирусом. Президент России Владимир Путин может продлить режим нерабочих дней как минимум до 11 мая, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Путин проведет совещание с главами регионов во вторник, 28 апреля.
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
РБК
30.03.2020 12:04
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
lenta.ru
28.03.2020 14:37
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. По его словам, мера принята в связи выявлением в городе новых случаев заражения. Он призвал усилить режим самоизоляции. Мэр Череповца призвал горожан сидеть дома.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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