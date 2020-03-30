Заразилося 317 +19

Померло 1

Видужала 106 +2

Хворіють зараз 210 +17

Летальність 0.32% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Вологодське области, включаючи Вологду, знаходиться 0.14%, 317 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 106 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 210 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Вологде i Вологодське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Вологодське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 рази в Вологодське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Вологодське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Вологодське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Вологодська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 317 +19+6% 1 106 +2+2% ▲ 210+17 11 тра 2020 298 +12+4% 1 104 +6+6% ▲ 193+6 10 тра 2020 286 +19+7% 1 98 +8+9% ▲ 187+11 9 тра 2020 267 +14+6% 1 90 +2+2% ▲ 176+12 8 тра 2020 253 +12+5% 1 88 +4+5% ▲ 164+8 7 тра 2020 241 +5+2% 1 84 +2+2% ▲ 156+3 6 тра 2020 236 +6+3% 1 82 +5+6% ▲ 153+1 5 тра 2020 230 +7+3% 0 77 +2+3% ▲ 153+5 4 тра 2020 223 +4+2% 0 75 +7+10% ▼ 148-3 3 тра 2020 219 +20+10% 0 68 +3+5% ▲ 151+17 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Вологодське области по днях