- Заразилося 317+19
- Померло 1
- Видужала 106+2
- Хворіють зараз 210+17
- Летальність 0.32%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Вологодське области, включаючи Вологду, знаходиться 0.14%, 317 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 106 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 210 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Вологде i Вологодське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Вологодське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Вологодське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Вологодська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|317+19+6%
|1
|106+2+2%
|▲210+17
|11 тра 2020
|298+12+4%
|1
|104+6+6%
|▲193+6
|10 тра 2020
|286+19+7%
|1
|98+8+9%
|▲187+11
|9 тра 2020
|267+14+6%
|1
|90+2+2%
|▲176+12
|8 тра 2020
|253+12+5%
|1
|88+4+5%
|▲164+8
|7 тра 2020
|241+5+2%
|1
|84+2+2%
|▲156+3
|6 тра 2020
|236+6+3%
|1
|82+5+6%
|▲153+1
|5 тра 2020
|230+7+3%
|0
|77+2+3%
|▲153+5
|4 тра 2020
|223+4+2%
|0
|75+7+10%
|▼148-3
|3 тра 2020
|219+20+10%
|0
|68+3+5%
|▲151+17
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає