  1. Коронавірус 🦠 в Воронеже i Воронезьке области

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Хворі коронавірусів в Воронезьке области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 943+44
  • Померло 12
  • Видужала 355+13
  • Хворіють зараз 576+31
  • Летальність 1.27%близько 13 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Воронезьке области, включаючи Воронеж, знаходиться 0.41%, 943 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 355 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 576 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Воронеже i Воронезьке области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Воронезьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.4 разив Воронезьке области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
13 чоловікв середньому помирає в Воронезьке области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Воронезьке области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Воронезька область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020943+44+5%12355+13+4%576+31
11 тра 2020899+51+6%12342+10+3%545+41
10 тра 2020848+39+5%12332+5+2%504+34
9 тра 2020809+43+6%12327+66+25%470-23
8 тра 2020766+35+5%12261+43+20%493-8
7 тра 2020731+34+5%12218+70+47%501-36
6 тра 2020697+30+4%12148+8+6%537+22
5 тра 2020667+31+5%12+1+9%140+9+7%515+21
4 тра 2020636+34+6%11+2+22%131+18+16%494+14
3 тра 2020602+37+7%9113+29+35%480+8
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Воронезьке области по днях

Воронежская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Воронезька область: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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