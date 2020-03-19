- Заразилося 943+44
- Померло 12
- Видужала 355+13
- Хворіють зараз 576+31
- Летальність 1.27%близько 13 чол. на 1000 хворих
В Воронезьке области, включаючи Воронеж, знаходиться 0.41%, 943 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 355 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 576 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Воронеже i Воронезьке области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Воронезьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Воронезьке области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Воронезька область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|943+44+5%
|12
|355+13+4%
|▲576+31
|11 тра 2020
|899+51+6%
|12
|342+10+3%
|▲545+41
|10 тра 2020
|848+39+5%
|12
|332+5+2%
|▲504+34
|9 тра 2020
|809+43+6%
|12
|327+66+25%
|▼470-23
|8 тра 2020
|766+35+5%
|12
|261+43+20%
|▼493-8
|7 тра 2020
|731+34+5%
|12
|218+70+47%
|▼501-36
|6 тра 2020
|697+30+4%
|12
|148+8+6%
|▲537+22
|5 тра 2020
|667+31+5%
|12+1+9%
|140+9+7%
|▲515+21
|4 тра 2020
|636+34+6%
|11+2+22%
|131+18+16%
|▲494+14
|3 тра 2020
|602+37+7%
|9
|113+29+35%
|▲480+8
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