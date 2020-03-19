Заразилося 943 +44

Померло 12

Видужала 355 +13

Хворіють зараз 576 +31

Летальність 1.27% близько 13 чол. на 1000 хворих

В Воронезьке области, включаючи Воронеж, знаходиться 0.41%, 943 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 355 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 576 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Воронеже i Воронезьке области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Воронезьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.4 рази в Воронезьке области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 13 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Воронезьке области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Воронезьке области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Воронезька область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 943 +44+5% 12 355 +13+4% ▲ 576+31 11 тра 2020 899 +51+6% 12 342 +10+3% ▲ 545+41 10 тра 2020 848 +39+5% 12 332 +5+2% ▲ 504+34 9 тра 2020 809 +43+6% 12 327 +66+25% ▼ 470-23 8 тра 2020 766 +35+5% 12 261 +43+20% ▼ 493-8 7 тра 2020 731 +34+5% 12 218 +70+47% ▼ 501-36 6 тра 2020 697 +30+4% 12 148 +8+6% ▲ 537+22 5 тра 2020 667 +31+5% 12 +1+9% 140 +9+7% ▲ 515+21 4 тра 2020 636 +34+6% 11 +2+22% 131 +18+16% ▲ 494+14 3 тра 2020 602 +37+7% 9 113 +29+35% ▲ 480+8 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Воронезьке области по днях