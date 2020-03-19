  1. Коронавірус 🦠 в Якутське i Якутії

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Хворі коронавірусів в Якутії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 606+55
  • Померло 4
  • Видужала 139+19
  • Хворіють зараз 463+36
  • Летальність 0.66%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Якутії, включаючи Якутськ, знаходиться 0.26%, 606 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 139 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 463 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Якутське i Якутії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Якутії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.38 разив Якутії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Якутії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Якутії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Якутія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020606+55+10%4139+19+16%463+36
11 тра 2020551+41+8%4120+14+13%427+27
10 тра 2020510+33+7%4106+23+28%400+10
9 тра 2020477+40+9%483+17+26%390+23
8 тра 2020437+52+14%466367+52
7 тра 2020385+37+11%466+20+43%315+17
6 тра 2020348+17+5%446+2+5%298+15
5 тра 2020331+20+6%444+1+2%283+19
4 тра 2020311+29+10%443+4+10%264+25
3 тра 2020282+19+7%4+1+33%39+4+11%239+14
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Якутії по днях

Якутия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Якутія: останні новини

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
РБК
06.05.2020 00:33
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
РБК
02.05.2020 20:08
В посте говорилось, что на Чаяндинском месторождении заразились COVID-19 почти 3,5 тыс. человек. В правительстве Якутии эти данные назвали неподтвержденными: по данным Роспотребнадзора, заражены 39 работников Чаянды
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом
lenta.ru
02.05.2020 13:59
Треть вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии заразились коронавирусом. В общей сложности там работает порядка девяти тысяч сотрудников. С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения COVID-19. Вахтовики бунтовали из-за условий проживания.
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
lenta.ru
30.04.2020 15:14
Рабочие с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста из-за плохих условий труда и эпидемии коронавируса. Вахтовики стояли на въезде в поселок «71-километр» сутки — с 27 по 28 апреля. Они пообещали прекратить забастовку, если руководство выполнит их условие.
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
РБК
29.04.2020 18:51
На Чаяндинском месторождении находятся более 10 тыс. человек, и первые данные сплошного забора анализов свидетельствуют, что многие из них могут быть заражены COVID-19, сообщил РБК глава Якутии Айсен Николаев
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
РБК
29.04.2020 15:25
Правительство внесло изменения в правила вахтовых работ на фоне заражения вахтовиков в различных регионах и акции протеста в Якутии
Бунтом рабочих на базе «Газпрома» занялась прокуратура
Бунтом рабочих на базе «Газпрома» занялась прокуратура
lenta.ru
29.04.2020 12:36
Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского месторождения, которое является базой для поставок по «Силе Сибири». Накануне в социальных сетях появились сообщения о бунте в поселке, где проживают рабочие. Они возмущались отсутствием борьбы с коронавирусом и питанием.
Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»
Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»
lenta.ru
29.04.2020 09:05
Стала известна судьба рабочих с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, их начнут вывозить оттуда в ближайшее время. Вахтовики, у которых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель будут находиться в обсерваторах.
Что случилось за день. Главные новости РБК
Что случилось за день. Главные новости РБК
РБК
28.04.2020 19:00
Путин продлил нерабочий период, вахтовики в Якутии вышли на протест из-за коронавируса, Кремль ответил на прогноз о скатывании среднего класса в бедность, Чигиринский вступил в спор Батуриных; главные новости — в обзоре РБК
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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