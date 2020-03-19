- Заразилося 606+55
- Померло 4
- Видужала 139+19
- Хворіють зараз 463+36
- Летальність 0.66%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Якутії, включаючи Якутськ, знаходиться 0.26%, 606 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 139 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 463 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Якутське i Якутії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Якутії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Якутії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Якутія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|606+55+10%
|4
|139+19+16%
|▲463+36
|11 тра 2020
|551+41+8%
|4
|120+14+13%
|▲427+27
|10 тра 2020
|510+33+7%
|4
|106+23+28%
|▲400+10
|9 тра 2020
|477+40+9%
|4
|83+17+26%
|▲390+23
|8 тра 2020
|437+52+14%
|4
|66
|▲367+52
|7 тра 2020
|385+37+11%
|4
|66+20+43%
|▲315+17
|6 тра 2020
|348+17+5%
|4
|46+2+5%
|▲298+15
|5 тра 2020
|331+20+6%
|4
|44+1+2%
|▲283+19
|4 тра 2020
|311+29+10%
|4
|43+4+10%
|▲264+25
|3 тра 2020
|282+19+7%
|4+1+33%
|39+4+11%
|▲239+14
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