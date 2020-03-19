Заразилося 606 +55

Померло 4

Видужала 139 +19

Хворіють зараз 463 +36

Летальність 0.66% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Якутії, включаючи Якутськ, знаходиться 0.26%, 606 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 139 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 463 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Якутське i Якутії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Якутії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.38 рази в Якутії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Якутії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Якутії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Якутія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 606 +55+10% 4 139 +19+16% ▲ 463+36 11 тра 2020 551 +41+8% 4 120 +14+13% ▲ 427+27 10 тра 2020 510 +33+7% 4 106 +23+28% ▲ 400+10 9 тра 2020 477 +40+9% 4 83 +17+26% ▲ 390+23 8 тра 2020 437 +52+14% 4 66 ▲ 367+52 7 тра 2020 385 +37+11% 4 66 +20+43% ▲ 315+17 6 тра 2020 348 +17+5% 4 46 +2+5% ▲ 298+15 5 тра 2020 331 +20+6% 4 44 +1+2% ▲ 283+19 4 тра 2020 311 +29+10% 4 43 +4+10% ▲ 264+25 3 тра 2020 282 +19+7% 4 +1+33% 39 +4+11% ▲ 239+14 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Якутії по днях