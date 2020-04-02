  1. Коронавірус 🦠 в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе

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Хворі коронавірусів в Ямало-Ненецьком автономном округе на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1311+72
  • Померло 3
  • Видужала 179+1
  • Хворіють зараз 1129+71
  • Летальність 0.23%близько 2 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ямало-Ненецьком автономном округе, включаючи Салехард, знаходиться 0.56%, 1311 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 179 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1129 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ямало-Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 4 разив Ямало-Ненецьком автономном округе ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
2 осібв середньому помирає в Ямало-Ненецьком автономном округе на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ямало-Ненецький автономний округ по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201311+72+6%3179+1+1%1129+71
11 тра 20201239+62+5%3178+12+7%1058+50
10 тра 20201177+72+7%3166+8+5%1008+64
9 тра 20201105+51+5%3158944+51
8 тра 20201054+36+4%3158+14+10%893+22
7 тра 20201018+93+10%3144+7+5%871+86
6 тра 2020925+105+13%3137+6+5%785+99
5 тра 2020820+108+15%3131+2+2%686+106
4 тра 2020712+104+17%3129580+104
3 тра 2020608+51+9%3+2+200%129+11+9%476+38
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ямало-Ненецьком автономном округе по днях

Ямало-Ненецкий автономный округ і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ямало-Ненецький автономний округ: останні новини

Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
lenta.ru
29.04.2020 08:10
Только треть предприятий малого и среднего бизнеса может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики. Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей).
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
lenta.ru
23.04.2020 17:56
«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 19:50
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе. Зараженный умер в Надымской центральной районной больнице. Ему было 47 лет. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики не смогли его спасти.
В управлении российской полиции нашли восемь зараженных коронавирусом
В управлении российской полиции нашли восемь зараженных коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 14:51
В Ямало-Ненецком автономном округе у восьми полицейских, работающих в региональном управлении МВД обнаружен коронавирус. Зараженных силовиков обследовали и изолировали. Помимо сотрудников полиции из города Салехард заболели два вахтовых рабочих Еты-Пуровского нефтяного месторождения.
В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19
В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19
РБК
02.04.2020 10:32
Первый случай заражения зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Число жертв коронавируса в стране достигло 30 человек
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
lenta.ru
02.04.2020 10:31
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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