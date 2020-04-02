Заразилося 1311 +72

Померло 3

Видужала 179 +1

Хворіють зараз 1129 +71

Летальність 0.23% близько 2 чол. на 1000 хворих

В Ямало-Ненецьком автономном округе, включаючи Салехард, знаходиться 0.56%, 1311 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 179 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1129 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ямало-Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 4 рази в Ямало-Ненецьком автономном округе ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 2 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ямало-Ненецьком автономном округе

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ямало-Ненецький автономний округ по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1311 +72+6% 3 179 +1+1% ▲ 1129+71 11 тра 2020 1239 +62+5% 3 178 +12+7% ▲ 1058+50 10 тра 2020 1177 +72+7% 3 166 +8+5% ▲ 1008+64 9 тра 2020 1105 +51+5% 3 158 ▲ 944+51 8 тра 2020 1054 +36+4% 3 158 +14+10% ▲ 893+22 7 тра 2020 1018 +93+10% 3 144 +7+5% ▲ 871+86 6 тра 2020 925 +105+13% 3 137 +6+5% ▲ 785+99 5 тра 2020 820 +108+15% 3 131 +2+2% ▲ 686+106 4 тра 2020 712 +104+17% 3 129 ▲ 580+104 3 тра 2020 608 +51+9% 3 +2+200% 129 +11+9% ▲ 476+38 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ямало-Ненецьком автономном округе по днях