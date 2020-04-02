- Заразилося 1311+72
- Померло 3
- Видужала 179+1
- Хворіють зараз 1129+71
- Летальність 0.23%близько 2 чол. на 1000 хворих
В Ямало-Ненецьком автономном округе, включаючи Салехард, знаходиться 0.56%, 1311 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 179 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1129 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ямало-Ненецьком автономном округе, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Салехарде i Ямало-Ненецьком автономном округе від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ямало-Ненецький автономний округ по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1311+72+6%
|3
|179+1+1%
|▲1129+71
|11 тра 2020
|1239+62+5%
|3
|178+12+7%
|▲1058+50
|10 тра 2020
|1177+72+7%
|3
|166+8+5%
|▲1008+64
|9 тра 2020
|1105+51+5%
|3
|158
|▲944+51
|8 тра 2020
|1054+36+4%
|3
|158+14+10%
|▲893+22
|7 тра 2020
|1018+93+10%
|3
|144+7+5%
|▲871+86
|6 тра 2020
|925+105+13%
|3
|137+6+5%
|▲785+99
|5 тра 2020
|820+108+15%
|3
|131+2+2%
|▲686+106
|4 тра 2020
|712+104+17%
|3
|129
|▲580+104
|3 тра 2020
|608+51+9%
|3+2+200%
|129+11+9%
|▲476+38
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