- Заразилося 1275+83
- Померло 11
- Видужала 198
- Хворіють зараз 1066+83
- Летальність 0.86%близько 9 чол. на 1000 хворих
В Ярославське области, включаючи Ярославль, знаходиться 0.55%, 1275 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 198 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1066 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ярославле i Ярославське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ярославське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, стільки ж
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ярославське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ярославська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1275+83+7%
|11
|198
|▲1066+83
|11 тра 2020
|1192+78+7%
|11
|198+36+22%
|▲983+42
|10 тра 2020
|1114+63+6%
|11
|162
|▲941+63
|9 тра 2020
|1051+58+6%
|11
|162
|▲878+58
|8 тра 2020
|993+58+6%
|11
|162+34+27%
|▲820+24
|7 тра 2020
|935+55+6%
|11
|128
|▲796+55
|6 тра 2020
|880+51+6%
|11+6+120%
|128+27+27%
|▲741+18
|5 тра 2020
|829+40+5%
|5
|101+1+1%
|▲723+39
|4 тра 2020
|789+79+11%
|5
|100+1+1%
|▲684+78
|3 тра 2020
|710+76+12%
|5
|99+35+55%
|▲606+41
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