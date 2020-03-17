Заразилося 1275 +83

Померло 11

Видужала 198

Хворіють зараз 1066 +83

Летальність 0.86% близько 9 чол. на 1000 хворих

В Ярославське области, включаючи Ярославль, знаходиться 0.55%, 1275 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 198 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1066 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ярославле i Ярославське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ярославське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.06 рази в Ярославське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 9 чоловік на 1000 заражених.

, стільки ж в середньому помирає в Ярославське области У решті регіонів , стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ярославське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ярославська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1275 +83+7% 11 198 ▲ 1066+83 11 тра 2020 1192 +78+7% 11 198 +36+22% ▲ 983+42 10 тра 2020 1114 +63+6% 11 162 ▲ 941+63 9 тра 2020 1051 +58+6% 11 162 ▲ 878+58 8 тра 2020 993 +58+6% 11 162 +34+27% ▲ 820+24 7 тра 2020 935 +55+6% 11 128 ▲ 796+55 6 тра 2020 880 +51+6% 11 +6+120% 128 +27+27% ▲ 741+18 5 тра 2020 829 +40+5% 5 101 +1+1% ▲ 723+39 4 тра 2020 789 +79+11% 5 100 +1+1% ▲ 684+78 3 тра 2020 710 +76+12% 5 99 +35+55% ▲ 606+41 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ярославське области по днях