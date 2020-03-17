  1. Коронавірус 🦠 в Ярославле i Ярославське области

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Хворі коронавірусів в Ярославське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1275+83
  • Померло 11
  • Видужала 198
  • Хворіють зараз 1066+83
  • Летальність 0.86%близько 9 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ярославське области, включаючи Ярославль, знаходиться 0.55%, 1275 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 198 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1066 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ярославле i Ярославське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ярославське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.06 разив Ярославське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
9 чоловікв середньому помирає в Ярославське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ярославське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ярославська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201275+83+7%111981066+83
11 тра 20201192+78+7%11198+36+22%983+42
10 тра 20201114+63+6%11162941+63
9 тра 20201051+58+6%11162878+58
8 тра 2020993+58+6%11162+34+27%820+24
7 тра 2020935+55+6%11128796+55
6 тра 2020880+51+6%11+6+120%128+27+27%741+18
5 тра 2020829+40+5%5101+1+1%723+39
4 тра 2020789+79+11%5100+1+1%684+78
3 тра 2020710+76+12%599+35+55%606+41
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ярославське области по днях

Ярославская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ярославська область: останні новини

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
lenta.ru
28.04.2020 14:50
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения и говорить о наиболее пострадавшей стороне в результате кризиса, вызванного коронавирусом.
Предсказано обеднение среднего класса в России
Предсказано обеднение среднего класса в России
lenta.ru
28.04.2020 00:22
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса средний класс может скатиться в бедность. Такой сценарий предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он также предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
РБК
27.04.2020 23:23
Богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему классу грозит скатывание в бедность, заявил в интервью РБК ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов
Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике
Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике
lenta.ru
27.04.2020 19:11
Эпидемия коронавируса выявила новую реальность в мировой экономике. В сложившейся ситуации от экономического роста готовы частично отказаться для спасения жизней людей. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он считает, что российская экономика реагирует более болезненно.
Кашель после родов выдал скрывшую от врачей коронавирус россиянку
Кашель после родов выдал скрывшую от врачей коронавирус россиянку
lenta.ru
22.04.2020 16:48
Беременная жительница города Рыбинска Ярославской области скрыла заражение коронавирусом от врачей больницы, в которой родила ребенка, но ее выдал кашель. Роды прошли успешно, но после них медики заметили, что женщина кашляет и выяснили, что она сдавала тест на коронаиврус. Он показал положительный результат.
Украинские врачи начали увольняться из-за опасности заразиться коронавирусом
Украинские врачи начали увольняться из-за опасности заразиться коронавирусом
lenta.ru
30.03.2020 13:09
В Тернопольской области Украины восемь врачей уволились из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. По словам главврача Тернопольской больницы Ярослава Чайковского, решение было продиктовано желанием не подвергать опасности семьи. Также он отметил, что медики не хотят рисковать за низкие зарплаты.
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
lenta.ru
30.03.2020 08:55
Проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к радикальным изменениям на рынке труда, так что увольнение может коснуться до трети офисных работников. Такие последствия перехода массового перехода на удаленную работу предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Ректор ВШЭ увидел риск сокращения работников офисов на треть из-за вируса
Ректор ВШЭ увидел риск сокращения работников офисов на треть из-за вируса
РБК
30.03.2020 02:38
По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, переход на «удаленку» и упрощение трудовых отношений приведут к тому, что исчезнут понятия «рабочая неделя» и «рабочий день»
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
lenta.ru
27.03.2020 17:52
Заведующая детской больницей в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться. Отделение пульмонологии, где она работала, пришлось закрыть на двухнедельный карантин. С ней в Европу ездил муж, сейчас он в инфекционной больнице, его анализ на коронавирус отправили в Новосибирск.
Депутатов Госдумы проверят на коронавирус
Депутатов Госдумы проверят на коронавирус
lenta.ru
27.03.2020 11:39
Депутатов Госдумы проверят на коронавирус, тесты проведут в понедельник, 30 марта, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). На условиях анонимности эту информацию агентству подтвердили в КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России».
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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