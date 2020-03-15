- Заразилося 364+20
- Померло 1
- Видужала 132+17
- Хворіють зараз 231+2
- Летальність 0.27%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Забайкальськом крае, включаючи Читу, знаходиться 0.16%, 364 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 132 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 231 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Чите i Забайкальськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Забайкальськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чите i Забайкальськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Забайкальський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|364+20+6%
|1
|132+17+15%
|▲231+3
|11 тра 2020
|344+39+13%
|0
|115+4+4%
|▲229+35
|10 тра 2020
|305+33+12%
|0
|111+7+7%
|▲194+26
|9 тра 2020
|272+10+4%
|0
|104+12+13%
|▼168-2
|8 тра 2020
|262+8+3%
|0
|92+4+5%
|▲170+4
|7 тра 2020
|254+16+7%
|0
|88+5+6%
|▲166+11
|6 тра 2020
|238+23+11%
|0
|83+5+6%
|▲155+18
|5 тра 2020
|215+17+9%
|0
|78+11+16%
|▲137+6
|4 тра 2020
|198+31+19%
|0
|67+14+26%
|▲131+17
|3 тра 2020
|167+12+8%
|0
|53+4+8%
|▲114+8
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