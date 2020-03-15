  1. Коронавірус 🦠 в Чите i Забайкальськом крае

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Хворі коронавірусів в Забайкальськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 364+20
  • Померло 1
  • Видужала 132+17
  • Хворіють зараз 231+2
  • Летальність 0.27%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Забайкальськом крае, включаючи Читу, знаходиться 0.16%, 364 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 132 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 231 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Чите i Забайкальськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Забайкальськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.4 разив Забайкальськом крае ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Забайкальськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чите i Забайкальськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Забайкальський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020364+20+6%1132+17+15%231+3
11 тра 2020344+39+13%0115+4+4%229+35
10 тра 2020305+33+12%0111+7+7%194+26
9 тра 2020272+10+4%0104+12+13%168-2
8 тра 2020262+8+3%092+4+5%170+4
7 тра 2020254+16+7%088+5+6%166+11
6 тра 2020238+23+11%083+5+6%155+18
5 тра 2020215+17+9%078+11+16%137+6
4 тра 2020198+31+19%067+14+26%131+17
3 тра 2020167+12+8%053+4+8%114+8
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Забайкальськом крае по днях

Забайкальский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Забайкальський край: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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