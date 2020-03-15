Заразилося 364 +20

Померло 1

Видужала 132 +17

Хворіють зараз 231 +2

Летальність 0.27% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Забайкальськом крае, включаючи Читу, знаходиться 0.16%, 364 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 132 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 231 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Чите i Забайкальськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Забайкальськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3.4 рази в Забайкальськом крае ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Забайкальськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чите i Забайкальськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Забайкальський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 364 +20+6% 1 132 +17+15% ▲ 231+3 11 тра 2020 344 +39+13% 0 115 +4+4% ▲ 229+35 10 тра 2020 305 +33+12% 0 111 +7+7% ▲ 194+26 9 тра 2020 272 +10+4% 0 104 +12+13% ▼ 168-2 8 тра 2020 262 +8+3% 0 92 +4+5% ▲ 170+4 7 тра 2020 254 +16+7% 0 88 +5+6% ▲ 166+11 6 тра 2020 238 +23+11% 0 83 +5+6% ▲ 155+18 5 тра 2020 215 +17+9% 0 78 +11+16% ▲ 137+6 4 тра 2020 198 +31+19% 0 67 +14+26% ▲ 131+17 3 тра 2020 167 +12+8% 0 53 +4+8% ▲ 114+8 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Забайкальськом крае по днях