Полезная информация о Мата-Уту
Что нужно знать о Мата-Уту: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мата-Уту
17:3828
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Уоллис и Футуна
|Название города
|Мата-Уту
|По-английски
|Mata-Utu
|Это столица
|Мата-Уту является столицей Уоллиса и Футуны
|Население города
|1 200 чел.
|Часовой пояс
|Pacific/Wallis
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря