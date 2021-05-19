Полезная информация о Мата-Уту

Что нужно знать о Мата-Уту: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мата-Уту
17:3828
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаУоллис и Футуна
Название городаМата-Уту
По-английскиMata-Utu
Это столицаМата-Уту является столицей Уоллиса и Футуны
Население города1 200 чел.
Часовой поясPacific/Wallis
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Мата-Уту на карте