Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

Город Колония дель Сакраменто (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) основан португальцами более 300 лет назад и долгое время был яблоком раздора между Португалией и Испанией, вплоть до 1777 года, когда город 🏙️ окончательно стал принадлежать Испании. Мы начнем нашу пешеходную прогулку 👣 с главной площади города. Затем мы пройдем по улице Вздохов, зайдем в Церковь ⛪ Святого Причастия, увидим Бастион Сан-Педро, сможем подняться на маяк, где с обзорной площадки насладимся панорамой города. Кроме того, желающие могут посетить музей 🖼 Azulejo, археологический музей и ряд других музеев. Затем в свободное время вы можете приобрести сувениры 🎁 в память о посещении Уругвая, пообедать в ресторане, самостоятельно погулять по набережной и очаровательным улицам города