Сергей К. проводит ещё 3 экскурсии

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Колония-Дель-Сакраменто

Сергей К.
Сергей К. – Гид из Колонии-деля-Сакраменто
Колония-Дель-Сакраменто
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • $353 за человека

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Колония-Дель-Сакраменто
Город Колония дель Сакраменто (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) основан португальцами более 300 лет назад и долгое время был яблоком раздора между Португалией и Испанией, вплоть до 1777 года, когда город 🏙️ окончательно стал принадлежать Испании. Мы начнем нашу пешеходную прогулку 👣 с главной площади города. Затем мы пройдем по улице Вздохов, зайдем в Церковь ⛪ Святого Причастия, увидим Бастион Сан-Педро, сможем подняться на маяк, где с обзорной площадки насладимся панорамой города. Кроме того, желающие могут посетить музей 🖼 Azulejo, археологический музей и ряд других музеев. Затем в свободное время вы можете приобрести сувениры 🎁 в память о посещении Уругвая, пообедать в ресторане, самостоятельно погулять по набережной и очаровательным улицам города
Начало и место завершения
🚩 Colonia del Sacramento

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей К.
Сергей К.
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