Полезная информация о Колонии деле Сакраменто
Что нужно знать о Колонии деле Сакраменто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Колонии деле Сакраменто
18:5931
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Колония дель Сакраменто
|По-английски
|Colonia del Sacramento
|Столица региона
|Колония дель Сакраменто является столицей региона
|Население города
|21 714 чел.
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря
Где находится Колония дель Сакраменто на карте
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