Всё о Колонии деле Сакраменто

Полезная информация о Колонии деле Сакраменто

Что нужно знать о Колонии деле Сакраменто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Колонии деле Сакраменто
18:5931
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаКолония дель Сакраменто
По-английскиColonia del Sacramento
Столица регионаКолония дель Сакраменто является столицей региона
Население города21 714 чел.
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Колония дель Сакраменто на карте

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Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
Экскурсия по золотому побережью в город Пунта-дель-Эсте
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Колония-Дель-Сакраменто
Колония-Дель-Сакраменто
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Сити-тур по городу Монтевидео
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