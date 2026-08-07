Кабо Полонио — сказочная деревня на территории одноимённого национального парка. Если попросить уругвайца посоветовать самое красивое место в стране, он назовёт его. Здесь нет интернета и ресторанов, не ловит мобильная связь и никто никуда не спешит. Недаром это место облюбовали хиппи и ценители диджитал-детокса. С радостью стану вашим проводником в этот удивительный мир!
Описание экскурсии
В Кабо Полонио нельзя передвигаться на частных машинах, поэтому при въезде мы пересядем в специально оборудованный групповой грузовик — и проедем на нём по песчаным дюнам три километра. Затем отправимся не спеша исследовать Кабо Полонио пешком. Вы:
- Полюбуетесь со смотровой площадки островами Торрес
- Увидите колонию морских львов
- Посмотрите на старинный маяк — справочник для моряков с 1881 года
- Погуляете по диким пляжам, наблюдая за местной фауной
- Примерите на себя жизнь в фантастических пейзажах, лишённую «благ цивилизации»
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Время в пути — 2,5 часа в одну сторону
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Benz Vito. Транспорт включён в стоимость.
- Если вас 5-7 человек, цена экскурсии составит $682
- Проезд на грузовике по дюнам входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пунте-дель-Эсте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае с 1978 года, а туризмом занимаюсь с 2005 года. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
от $520 за экскурсию