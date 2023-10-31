Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами
Кабо Полонио — сказочная деревня на территории одноимённого национального парка. Если попросить уругвайца посоветовать самое красивое место в стране, он назовёт его. Здесь нет интернета и ресторанов, не ловит мобильная связь и никто никуда не спешит. Недаром это место облюбовали хиппи и ценители диджитал-детокса. С радостью стану вашим проводником в этот удивительный мир!
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В Кабо Полонио нельзя передвигаться на частных машинах, поэтому при въезде мы пересядем в специально оборудованный групповой грузовик — и проедем на нём по песчаным дюнам три километра. Затем отправимся не спеша исследовать Кабо Полонио пешком. Вы:
- Полюбуетесь со смотровой площадки островами Торрес
- Увидите колонию морских львов
- Посмотрите на старинный маяк — справочник для моряков с 1881 года
- Погуляете по диким пляжам, наблюдая за местной фауной
- Примерите на себя жизнь в фантастических пейзажах, лишённую «благ цивилизации»
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Время в пути — 2,5 часа в одну сторону
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Benz Vito. Транспорт включён в стоимость.
- Если вас 5-7 человек, цена экскурсии составит 610 евро
- Проезд на грузовике по дюнам входит в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Evgueny — ваш гид в Пунте-дель-Эсте
Провёл экскурсии для 21 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Уругвае 20 лет, из которых 15 занимаюсь туризмом. С радостью раскрою вам всю красоту этой чудесной страны!
Задать вопрос
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании