Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы

Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами

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Ответы на вопросы
Кабо Полонио — сказочная деревня на территории одноимённого национального парка. Если попросить уругвайца посоветовать самое красивое место в стране, он назовёт его. Здесь нет интернета и ресторанов, не ловит мобильная связь и никто никуда не спешит. Недаром это место облюбовали хиппи и ценители диджитал-детокса. С радостью стану вашим проводником в этот удивительный мир!
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Кабо Полонио нельзя передвигаться на частных машинах, поэтому при въезде мы пересядем в специально оборудованный групповой грузовик — и проедем на нём по песчаным дюнам три километра. Затем отправимся не спеша исследовать Кабо Полонио пешком. Вы:

  • Полюбуетесь со смотровой площадки островами Торрес
  • Увидите колонию морских львов
  • Посмотрите на старинный маяк — справочник для моряков с 1881 года
  • Погуляете по диким пляжам, наблюдая за местной фауной
  • Примерите на себя жизнь в фантастических пейзажах, лишённую «благ цивилизации»

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Время в пути — 2,5 часа в одну сторону
  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Benz Vito. Транспорт включён в стоимость.
  • Если вас 5-7 человек, цена экскурсии составит 610 евро
  • Проезд на грузовике по дюнам входит в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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