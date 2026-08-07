Кабо Полонио — сказочная деревня на территории одноимённого национального парка. Если попросить уругвайца посоветовать самое красивое место в стране, он назовёт его. Здесь нет интернета и ресторанов, не ловит мобильная связь и никто никуда не спешит. Недаром это место облюбовали хиппи и ценители диджитал-детокса. С радостью стану вашим проводником в этот удивительный мир!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Кабо Полонио нельзя передвигаться на частных машинах, поэтому при въезде мы пересядем в специально оборудованный групповой грузовик — и проедем на нём по песчаным дюнам три километра. Затем отправимся не спеша исследовать Кабо Полонио пешком. Вы:

Полюбуетесь со смотровой площадки островами Торрес

Увидите колонию морских львов

Посмотрите на старинный маяк — справочник для моряков с 1881 года

Погуляете по диким пляжам, наблюдая за местной фауной

Примерите на себя жизнь в фантастических пейзажах, лишённую «благ цивилизации»

И это далеко не всё!

Организационные детали