Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Пунта-дель-Эсте
Главные достопримечательности «Швейцарии Латинской Америки» на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пунта-дель-Эсте: искусство и виды, которые вдохновляют
Посетить музеи, познакомиться с культурой Уругвая и полюбоваться пейзажами со смотровой площадки
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 13:00
11 авг в 11:00
от $400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабо Полонио: хиппи, песчаные дюны и морские львы
Отправиться в волшебную деревню, окружённую безлюдными пляжами и скалистыми островами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $520 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-дель-Эсте
Самые популярные экскурсии в Пунте-дель-Эсте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Пунте-дель-Эсте в августе 2026
Сейчас в Пунте-дель-Эсте можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 520. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии в Пунте-дель-Эсте по Уругваю на русском языке - это прекрасная возможность познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями этого места. Вы получите незабываемые впечатления и приятные воспоминания с ценами от $400