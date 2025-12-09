Мои заказы

Пунта-дель-Эсте: искусство и виды, которые вдохновляют

Посетить музеи, познакомиться с культурой Уругвая и полюбоваться пейзажами со смотровой площадки
Приглашаем вас увидеть Пунта-дель-Эсте через сочетание искусства и пейзажей.

Вы посетите музеи с уникальными коллекциями, рассмотрите современные арт-пространства и услышите о культуре страны.

А также насладитесь панорамными видами города и выясните, почему Пунта считается «витриной страны» и чем вдохновляет путешественников со всего мира.
Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Музей Ралли — один из самых ярких музеев Латинской Америки, посвящённый современному искусству. Вас ждут работы мировых мастеров, выразительная архитектура и творческая атмосфера
  • Мирадор с панорамой города и океана — незабываемые виды на Атлантику и весь Пунта-дель-Эсте с высоты
  • MACA (Музей современного искусства Атлантики) — просторное арт-пространство с интересными выставками
  • Музей моря (опционально для семей с детьми) с коллекцией раковин, экспонатами морской флоры и фауны, которые не оставят равнодушными маленьких путешественников

По возможности зайдём музей Маззони — старинный особняк с коллекцией артефактов. Вы почувствуете атмосферу 19 века и узнаете, как зарождалась культурная жизнь Пунта-дель-Эсте

Вы узнаете:

  • как Пунта-дель-Эсте из маленького посёлка превратился в главный курорт Уругвая
  • чем Музей Маззони отражает историю региона
  • почему Музей Ралли называют культурным сердцем Латинской Америки
  • как современное искусство соседствует с природой океанского побережья

Организационные детали

  • Посещаем музей Маззони по возможности — зависит от расписания объекта
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно
  • Программу можно провести для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Пунте-дель-Эсте
Провели экскурсии для 22 туристов
Всем привет! Меня зовут Яна, и я приехала в Уругвай из прекрасной Москвы. Переехав сюда, я нашла тёплую и уютную страну для жизни и захотела лучше узнать это гостеприимное и
читать дальше

красивое место. С детства увлечённая историей и архитектурой, я стремлюсь погрузиться в уникальный опыт новой страны и поделиться своими знаниями с другими. Меня вдохновляет богатая культура, традиции и особенности Уругвая, и мне очень хочется открыть эти удивительные аспекты для всех! Я и мои коллеги рады пригласить вас в путешествие по Уругваю, чтобы вместе узнать много нового, необычного и интересного!

